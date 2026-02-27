AF Corse renueva la decoración del Ferrari 499P #83, ganadores de Le Mans
El amarillo Modena sigue siendo el color principal del LMH de Kubica/Ye/Hanson, pero con algunos cambios estilísticos con respecto a sus hermanas oficiales y nuevos patrocinadores.
Dos días después de la presentación de Ferrari en el MEF de Módena, le toca el turno a AF Corse de mostrar la decoración del 499P que participará en la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA.
Como ya se anunció hace tiempo, al volante del #83 en color Giallo Modena volveremos a ver al trío ganador de las 24 horas de Le Mans 2025, es decir, Robert Kubica, Yifei Ye y Phil Hanson, este último se ha unido al chino en la lista de pilotos oficiales del Cavallino Rampante.
El equipo de Amato Ferrari, con sede en Piacenza, confirma el mismo color con el que siempre se ha distinguido en la parrilla de salida de la clase HYPERCAR, pero con algunas pequeñas modificaciones estilísticas.
Al igual que sus hermanas oficiales #50 y #51, el #83 también tendrá la banda (en este caso, rojo Ferrari) rodeando el habitáculo, pero con la diferencia de que también aparecerá una en el morro, justo encima de los faros, lo que le da un aspecto totalmente nuevo al prototipo, que en años anteriores invertía los colores de los otros dos, acentuando la identidad racing del equipo, como subraya la nota oficial.
Además, también aparecen algunos nuevos patrocinadores, como Natzka y EsaNano, que ocupa el espacio de las dos bandas rojas y también a lo largo de todo el alerón trasero.
Por último, la guinda del pastel es la bandera iridada situada en la banda parasol del parabrisas, sobre el habitáculo, ganada con el triunfo en la categoría reservada a los equipos privados que compiten entre los HYPERCAR.
