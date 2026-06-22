¿Venta del Alpine a BYD? "Tenemos más de un interesado"

"No existe solo ese único fabricante" - el jefe del equipo Signatech, Philippe Sinault, deja entrever que una venta del programa Alpine al gigante automovilístico chino BYD no está en absoluto escrita en piedra.

Entre bastidores, el equipo operador de Signatech bajo la dirección de Philippe Sinault lucha por la supervivencia del proyecto más allá de 2026. Alpine ya había anunciado antes de la temporada 2026 su salida al final del año. Francois Provost, que hace casi un año sustituyó a Luca de Meo como CEO del grupo Renault, eliminó el programa WEC como una de sus primeras medidas en el cargo.

Contrariamente a informaciones previas de los medios, según las cuales BYD debería comprar el programa, hay considerablemente más movimiento en el mercado. "Tenemos varios contactos", deja claro Philippe Sinault en conversación con la edición hermana de Motorsport-Total.com en la Motorsport Network.

Cuando se le pregunta concretamente por el nombre BYD, vuelve a insistir: "No existe solo ese único fabricante, sino que también hablamos con otros."

Que haya varios interesados aporta un alivio perceptible en la cúpula directiva de Signatech. "De hecho, hay manifestaciones de interés. Eso nos satisface mucho, porque entretanto ya estábamos algo preocupados", admite Sinault abiertamente. "Pero ahora tenemos la posibilidad de presentar escenarios en los que podríamos continuar."

El objetivo es la permanencia de todo el equipo

Para Sinault, en las negociaciones la prioridad es mantener la estructura actual. El equipo, que está estrechamente vinculado a la marca desde el regreso de Alpine a la resistencia en 2013, no debe desmantelarse.

El objetivo es un futuro común que incluya tanto al equipo operativo de Signatech como a la competencia en motores de Viry-Chatillon ("Hypertech") en el ámbito de la resistencia.

Precisamente esto último es un tema muy político, después de que el alcalde de Viry-Chatillon hubiera acusado abiertamente de incumplimiento de palabra y fraude al consejo de Renault cuando un posible cierre de la sede parecía probable.

BYD gilt als wahrscheinlichster Käufer, soll aber nicht der einzige Interessent sein Foto: InsideEVs Deutschland

"La voluntad de todos nosotros es continuar, eso está claro. Y mi deseo muy personal es seguir trabajando con el mismo equipo", subraya Sinault. "En eso estamos trabajando e invirtiendo mucho tiempo. Para Le Mans ahora hemos pulsado el botón de pausa, pero justo después de la semana de carrera continuaremos con todos los esfuerzos necesarios para encontrar una solución."

A pesar de las señales positivas, el francés sigue siendo realista: "Por naturaleza, siempre soy más bien prudente. En cualquier caso, no soy lo bastante optimista como para afirmar que las cosas avanzan de forma absolutamente segura y cierta."

El obstáculo de la nueva homologación

Un posible acuerdo depende inevitablemente de la asociación con un fabricante de automóviles, ya que una participación de un equipo puramente privado en la clase reina apenas es realizable. "Quienquiera que compita en la clase Hypercar necesita el apoyo de un fabricante", explica Sinault. También se está en un intercambio muy bueno y transparente con el ACO.

Si un nuevo fabricante se hiciera cargo del proyecto, utilizaría el actual Alpine A424 como base. Además de ajustes ópticos -como la llamativa luz trasera en forma de la A de Alpine-, a un nuevo socio le espera, sin embargo, un gran obstáculo burocrático.

"Si se lee atentamente el reglamento, tenemos que volver a homologar el coche", confirma Sinault. "Ese es el verdadero problema central." Un problema burocrático que, sin embargo, debería poder resolverse.

No obstante, el jefe del equipo está convencido de que el paquete formado por tripulación experimentada y material altamente desarrollado resulta muy atractivo para nuevos fabricantes: "Por un lado está el componente humano, porque el equipo es fuerte. Lo hemos construido y hemos alcanzado una madurez en la que ofrece un trabajo de calidad y tiene todo lo necesario para ser competitivo."

"Y luego está el material que tenemos en nuestras manos y que hemos podido seguir desarrollando. Por eso queremos absolutamente seguir adelante juntos con las herramientas que tenemos hoy."