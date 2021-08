Toyota completa exitosa prueba previa a Le Mans con sus hipercoches

Los dos Hypercars de Le Mans fueron sometidos a las últimas comprobaciones de sistemas el pasado fin de semana como preparación para la jornada de pruebas de este domingo en Le Mans, que conduce directamente a la semana de carreras y a la doble ronda de puntos del Campeonato Mundial de Resistencia del 21 y el 22 de agosto.

Cada coche recorrió unos 200 km del circuito belga el sábado y el domingo en manos de Brendon Hartley y Kamui Kobayashi.

La lluvia del sábado retrasó el inicio de la prueba, que se completó el domingo al mediodía.

El director técnico de Toyota Gazoo Racing Europe, Pascal Vasselon, dijo: "El shakedown se desarrolló sin problemas y sin sorpresas.

"Hemos comprobado los distintos sistemas para asegurarnos de que todo está en orden antes de la prueba de Le Mans”.

"Todo ha ido bien, a pesar del tradicional clima de Spa, y por lo tanto hemos marcado la última casilla de nuestros preparativos para Le Mans y estamos deseando empezar el evento con el día de pruebas".

Los coches volvieron a la sede del TGRE en Colonia tras la prueba, mientras que el equipo partió directamente hacia Le Mans.

