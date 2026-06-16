¿Con las reglas de 2030 se corre el riesgo de expulsar a Ferrari del Mundial de Resistencia?

Antonello Coletta en la entrevista exclusiva concedida a Motorsport.com antes de las 24 Horas de Le Mans lo había dicho claramente: “Permaneceremos en el WEC si podemos seguir haciéndonos el coche al 100%”.

En la habitual conferencia de prensa del ACO, cita fija del viernes en La Sarthe, se dictaron las líneas guía del reglamento 2030 del Mundial de Resistencia.

El objetivo está más que claro: llegar a una sola plataforma reglamentaria, excluyendo la LMDh, para promover la LMH. El anuncio tuvo el efecto de un shock porque es impensable que Ferrari y Toyota puedan aceptar la idea de fabricar su propio Hypercar en torno a un chasis que debe elegirse entre los registrados (Dallara, Oreca, Ligier y Multimatic) y no en exclusiva.

El reglamento IMSA apunta a una simplificación de las normas y la esperanza sería la de realizar prototipos comprando los componentes en el supermercado del automovilismo, dejando al Constructor solo la definición del motor, teniendo en cuenta que los Hypercar serán de dos ruedas motrices traseras, dado que permanecería la opción de comprar el sistema híbrido a un proveedor homologado.

En verdad se dejaría la autonomía de realizar su propia instalación con la condición de que los componentes respeten especificaciones idénticas. En resumen, cabe preguntarse si las carreras deben transformarse solo en un fenómeno de marketing o si, en cambio, todavía tiene sentido que puedan contribuir a la evolución de la automoción, como siempre ha sido en la historia.

Si el camino a seguir es el de la filosofía americana del espectáculo que está por delante de todo, cabe preguntarse por qué Ferrari debería quedarse en el campeonato que ha contribuido fuertemente a lanzar. El mismo discurso vale para Toyota, aunque el gigante japonés podría sentirse atraído por la idea de hacer correr un coche en la naciente categoría H2 Hypercar.

ACO y FIA, de hecho, apuestan por una motorización green que debería ser incentivada por normas como la Equivalncia de Tecnología que debería acercar, si no igualar, las prestaciones con los Hypercar.

La conferencia de prensa en Le Mans.

Por suerte se trata solo de un borrador de reglamento que debe discutirse en detalle: ¿el WEC puede permitirse perder a un equipo como Ferrari? El resultado de las 24 Horas habla claro, clarísimo. El mejor 499P terminó quinto, nunca en lucha por el podio, incapaz de luchar con los coches más prestacionales.

El Ferrari era rapidísimo en curva, pero clavado en aceleración y en recta, hasta el punto de tener incluso dificultades para superar a los LMP2. No hace falta tener la tabla del BoP (que sigue siendo secreta) para entender que el Cavallino fue fuertemente penalizado.

El dominio del Cavallino en tres ediciones seguidas de La Mans y la victoria en el Campeonato de Marcas, equipos y pilotos en 2025, evidentemente, han molestado en una categoría que se proclama equilibrada por reglamento, pero la deriva que se ha tomado ha parecido incluso punitiva. ¿La orientación política es prescindir de Ferrari? No habría error más grande que pudieran cometer ACO y FIA. Antes de pisar el acelerador a fondo, hay todo el tiempo para reflexionar...