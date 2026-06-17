Porsche: las reglas de Hypercar de 2030 marcan un "paso significativo", pero no hay decisión sobre el regreso

Porsche afirma que las nuevas regulaciones de 2030 podrían influir en su futuro en la clase Hypercar del World Endurance Championship, pero insiste en que aún no puede comentar sobre un regreso.

En la víspera de las 24 Horas de Le Mans del pasado fin de semana, la FIA y el ACO explicaron cómo podrían ser los coches de próxima generación en Hypercar y en el IMSA SportsCar Championship.

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Aunque las regulaciones exactas no se finalizarán hasta finales de año, los organizadores revelaron que las plataformas LMDh y LMH se unificarán en un único reglamento, al tiempo que seguirán permitiendo a los fabricantes construir su propio chasis, motores y sistemas híbridos o abastecerse de ellos de proveedores externos.

La rueda de prensa tuvo una importancia particular para Porsche, que se retiró de la clase Hypercar a finales del año pasado tras solo tres temporadas, pero sigue compitiendo en la clase principal de IMSA con el 963 LMDh.

El fabricante alemán describió la decisión de pasar a un único conjunto de regulaciones como un "paso significativo", pero subrayó que este sería solo uno de varios factores para decidir si regresa para aspirar a una 20ª victoria absoluta en Le Mans.

Preguntado sobre si el nuevo marco podría animar a Porsche a volver a Hyperar, el jefe de Porsche Motorsport, Thomas Laudenbach, dijo: "No soy yo quien toma la decisión, pero el paso -y es un paso significativo- de eliminar LMH y LMDH es muy positivo a nuestro juicio.

"Es necesario que se cumplan otras condiciones marco [para nuestro regreso]. Pero sí, lo estamos observando. Nunca dijimos que le dábamos la espalda a Le Mans. Tomamos la decisión de retirarnos después de 2025 y la estamos siguiendo. Estamos aportando nuestra opinión. Y va en la dirección correcta."

Thomas Laudenbach, Head of Porsche Motorsport Photo by: Andreas Beil

La decisión de Porsche de retirarse de Hypercar estuvo motivada por varias razones, incluidas la debilidad de las ventas en China y las pérdidas financieras derivadas de acontecimientos geopolíticos.

Sin embargo, la marca del Grupo Volkswagen también quedó frustrada por el sistema de Balance of Performance de la serie, particularmente en la edición de Le Mans del año pasado, donde no pudo derrotar a Ferrari a pesar de ejecutar una carrera perfecta.

En teoría, contar con un único conjunto de regulaciones debería facilitar a los reguladores equilibrar los coches, al tiempo que simplifica la categoría en general.

"Ya no habrá más LMDh y LMH y eso lo hará más fácil, sin duda, porque, técnicamente hablando, todo el mundo estará dentro de un marco mucho más estrecho, y esto tiene que ser un buen paso", dijo Laudenbach.

"Esa era una de nuestras preocupaciones. Ese era uno de los puntos que recomendamos y que pensábamos que debía hacerse. Lo dije muy pronto.

"Estoy realmente satisfecho de que ahora, dado que el periodo termina a finales de 2029, para el siguiente periodo hayan adoptado esa idea y creo que es estupendo. Creo que es bueno.

"¿Hace que todo sea más fácil? No, desde luego que no. Siempre será un desafío. Pero esto es, sin duda, un paso significativo."

Preguntado sobre si esto influirá en la decisión de si Porsche regresa a Hypercar o no, Laudenbach dijo: "Influirá, sí.

"Había razones por las que detuvimos nuestra participación. Y obviamente, si piensas en volver, hay que considerar varios aspectos. Y por supuesto, una de las cosas es cómo son las reglas técnicas y cómo es la serie.

"Sí, vemos de forma positiva que haya un solo conjunto de reglas técnicas. ¿Cuánto influye esto? También hay otros aspectos.

"Así que si me hace la siguiente pregunta, ¿volveremos en 2030? No puedo comentar. Vemos [las regulaciones] como algo positivo y se lo dijimos claramente a la FIA y al ACO.

"¿Significa eso que vamos a volver? No. ¿Significa eso que es un aspecto positivo? Sí, y nos complació verlo."

Preguntado sobre si Porsche podría regresar a la clase principal del WEC antes de 2030, Laudenbach dijo: "No esperen que estemos allí el próximo año."

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