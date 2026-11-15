WEC Monza

Por qué el anticlimático duelo por el título del WEC fue el peor escenario posible

Cuando un Balance of Performance se siente como un Balance of Results, inevitablemente surgen preguntas sobre la integridad deportiva del campeonato

Heiko Stritzke

Publicado: 15 nov 2026, 17:48

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Toyota celebrates 2026 Hypercar title

Foto de: Getty Images

El cierre de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) en Monza debería haber sido un duelo de alto voltaje entre los dos Toyota TR010 Hybrid, completamente libre de órdenes de equipo.

En su lugar, ofreció un anticlímax que dejó al descubierto la falla estructural de lo que los organizadores suelen llamar la era dorada de las carreras de autos deportivos: el Balance of Performance (BoP) parece haber dejado de equilibrar autos para comenzar a equilibrar resultados.

Toyota llegó a Italia tras haber dominado amplios tramos de la campaña; sin embargo, la potencia de ingeniería japonesa pareció verse tan severamente lastrada por los ajustes previos del BoP que una pelea real por el campeonato se volvió prácticamente imposible.

El Toyota N.° 7 necesitaba terminar en primer o segundo lugar para tener una oportunidad realista de llevarse el título, pero ambos prototipos estuvieron a años luz del ritmo de punta.

El auto que había sido la referencia del año quedó completamente fuera de la zona de puntos por velocidad pura; únicamente una dura sanción posterior a la carrera contra el Aston Martin N.° 007 permitió que el N.° 8 ascendiera hasta el décimo puesto.

Los demás fabricantes, que tenían poco en juego, se quedaron disputando la victoria, mientras los aficionados fueron privados de una verdadera batalla por la corona entre las dos tripulaciones dominantes de la temporada.

Resultó difícil explicarles a los Tifosi en Monza que un campeonato mundial se definiera entre dos tripulaciones que ni siquiera fueron capaces de sumar puntos por mérito propio durante la final de temporada.

Peor aún, cuesta comprender cómo exactamente el mismo paquete técnico que arrasó en la ronda previa en Barcelona apenas tres semanas antes se desplomó repentinamente hasta convertirse en el más lento de todos los inscritos en la categoría Hypercar por un margen considerable, recorriendo todo el espectro desde el primer lugar hasta el fondo de la parrilla de una carrera a la siguiente.

Ni siquiera los resultados de NASCAR son tan erráticos como los del WEC

Race start

Photo by: FIA WEC / DPPI

Todo campeonato necesita al menos un orden jerárquico rudimentario. Cuando Kimi Antonelli tiene un mal fin de semana en la F1, aún puede rescatar algunos puntos. ¿Cómo se vería si un piloto ganara dos carreras, solo para convertirse de pronto en el decimoctavo auto más rápido en la siguiente cita?

Ver a Antonelli finalizar quinto en São Paulo el mismo día en que se decidió el título del WEC fue un resultado creíble: el piloto más destacado de la temporada simplemente tuvo un mal día en la oficina.

En el WEC, sin embargo, los cambios erráticos y pendulares de un extremo a otro se sienten menos como un equipo teniendo una mala carrera y más como un BoP completamente fuera de foco.

Ni siquiera en la NASCAR —la categoría del automovilismo más frecuentemente asociada con la emoción artificial— se observan oscilaciones de rendimiento tan extremas. El peor resultado del campeón Kyle Larson durante las 10 carreras del Chase, excluyendo abandonos, fue un duodécimo puesto en una parrilla de 40 autos. Eso sigue siendo creíble.

La temporada de Toyota, por el contrario, pareció un yoyó, rebotando descontroladamente de un extremo al otro. Es importante subrayar que esto no le resta ningún mérito al equipo; al contrario, debe enfatizarse que Toyota ganó el título a pesar de estos efectos yoyó, y no gracias a ellos.

Para recapitularlo todo, un doble podio que incluyó una victoria en Imola fue seguido por un quinto lugar (gracias a una recuperación estratégica) y un décimo en Spa. Luego, la anhelada victoria y el tercer puesto en Le Mans dieron paso a unos deslucidos lugares 12 y 17 en São Paulo.

En Austin, el TR010 Hybrid volvió a estar en la cima, pero el auto N.° 7 perdió la victoria por un desgarrador abandono a 10 minutos del final, mientras que el N.° 8 terminó sexto.

Toyota compensó ese golpe logrando una sorpresiva victoria en su carrera de casa en Fuji mediante una clase magistral de estrategia. Sin embargo, no fue un triunfo por velocidad pura: el Toyota ganador apenas registró el octavo mejor tiempo de vuelta entre todos los autos en pista.

Toyota cerró la temporada con un contundente doblete 1-2 en Barcelona y un apagón total de rendimiento en Monza. Oscilaciones de esa magnitud no pueden explicarse únicamente porque el auto no se adapte a un trazado, lo que plantea serios cuestionamientos sobre la influencia del BoP.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Photo by: Jakob Ebrey

El director técnico David Floury no ocultó su decepción ante un desenlace cuyo resultado se sintió artificial desde afuera. "Fue un poco triste venir aquí sabiendo que no tendríamos una oportunidad real", señaló Floury tras la carrera, apuntando que la definición por el título había sido despojada de su disputa deportiva antes siquiera de que los autos salieran a la pista.

El presidente del ACO, Pierre Fillon, afirmó en abril pasado que el BoP solo representa el 30% del resultado de un fin de semana. Pero cuando el sistema parece tener un impacto tan pronunciado en los resultados, la realidad luce muy distinta.

A este problema se suma el estricto hermetismo que rodea al proceso del BoP. Mantener los cálculos encerrados dentro de una caja negra deja a los aficionados y a los medios completamente a oscuras, incapaces de distinguir entre la auténtica excelencia de ingeniería y una posible intervención administrativa.

En IMSA, donde los datos del BoP son públicos, todo el mundo pudo comprobar que Porsche hizo un trabajo encomiable con las cartas que le repartieron.

¿Pero qué hay de BMW en Austin o Barcelona? ¿El fabricante alemán simplemente hizo un mal trabajo o su falta de ritmo se debió al BoP? Nadie puede asegurarlo. Misterios como ese proyectan una pesada sombra sobre el valor deportivo del campeonato en su conjunto.

Al abordar el tema del BoP en las 24 Horas de Le Mans de este año, el director deportivo senior de circuitos de la FIA, Marek Nawarecki, declaró a Motorsport.com en junio: "El objetivo del BoP es garantizar que todos los autos tengan un potencial teórico similar. Eso no significa que vayan a lograr el mismo rendimiento en pista. Factores como la estrategia, la puesta a punto, el desempeño de los pilotos, la fiabilidad y la ejecución general son decisivos al final. En una carrera como Le Mans, la experiencia también juega un papel fundamental. El BoP controla el potencial de los autos; lo que los equipos hagan con ese potencial queda en manos de la competencia".

Lo que durante tanto tiempo ha sido proclamado como la era dorada de las carreras de resistencia corre un serio riesgo de verse comprometido si los reguladores aparentan tener demasiada influencia en el desenlace del campeonato.

Cuando una categoría concluye coronando como campeón al fabricante más lento del último fin de semana de carreras, inevitablemente hay algo que está fundamentalmente roto.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries

Photo by: Jakob Ebrey

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