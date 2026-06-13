Todos los expilotos de Formula 1 en la parrilla de las 24 Horas de Le Mans 2026

Quince ex pilotos de Formula 1 estarán en la parrilla de las 24 Horas de Le Mans este fin de semana. La mayoría de los pilotos con experiencia previa en grandes premios competirán en la categoría reina Hypercar, lo que es un indicador de su calibre.

Durante muchísimo tiempo, las carreras de sportscar han sido un destino alternativo atractivo para los pilotos que no lograron dejar huella en la cima del automovilismo.

Aunque muchos se ven obligados a alejarse de los monoplazas antes de llegar a la F1, hay suficientes ejemplos de pilotos que pasaron algunos años en la F1 y luego tuvieron éxito en las carreras de sportscar.

En comparación con 2025, faltan dos grandes estrellas en Hypercar. Jenson Button, que corrió para el equipo oficial Jota de Cadillac, se ha retirado del automovilismo profesional, mientras que Mick Schumacher ha dejado el WEC para correr en IndyCar con Rahal Letterman Lanigan Racing.

#7 Toyota Racing Toyota TR010 Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries, Esteban Masson, Sebastien Buemi Photo by: Rainier Ehrhardt

Coche: #7 Toyota GR010 Hybrid Antiguo(s) equipo(s) de F1: Toyota, Sauber, Caterham Mejor resultado en F1: Tercero

Kamui Kobayashi hará este año su 12ª aparición en Le Mans, mientras sigue cumpliendo sus dobles funciones como piloto y jefe de equipo en Toyota Racing. Las credenciales de Kobayashi en las carreras de sportscar son bien conocidas, ya que el japonés ganó la carrera de 2021 en la general y consiguió dos títulos de la categoría reina (LMP1/Hypercar) en el WEC. Se espera que Toyota sea uno de los favoritos para la victoria en Le Mans en 2026.

Antes de su incursión en el WEC, Kobayashi compitió en F1, sobre todo para BMW/Sauber a principios de la década de 2010. El momento más destacado de su etapa en grandes premios fue un podio en casa en el GP de Japón de 2012.

#7 Toyota Racing Toyota TR010 Hybrid: Nyck De Vries Photo by: Marc Fleury

Coche #7 Toyota GR010 Hybrid Antiguo(s) equipo(s) de F1: Williams, AlphaTauri Mejor resultado en F1: 9º

Nyck de Vries se ha reafirmado en las carreras de sportscar en los últimos años, convirtiéndose en una figura importante dentro del programa Hypercar de Toyota. Tras hacerse un nombre en la categoría LMP2 con Racing Team Nederland y en Formula E con Mercedes, de Vries obtuvo una oportunidad con la marca japonesa en 2024, y desde entonces ha logrado dos victorias absolutas en el WEC.

Sin embargo, la carrera de F1 del neerlandés fue breve. Tras unirse a AlphaTauri a los 28 años, de Vries fue descartado por el equipo apenas 11 carreras después de comenzar su temporada de novato.

Sébastien Buemi

#8 Toyota Racing Toyota TR010 Hybrid: Sebastien Buemi Photo by: Marc Fleury

Coche: #8 Toyota GR010 Hybrid Antiguos equipos de F1: Toro Rosso Mejor resultado en F1: 7º

Tras unirse por primera vez a Toyota en 2023, Sébastien Buemi ha vivido los altibajos de los programas LMP1 e Hypercar del equipo. Tiene el récord de más victorias de carrera en el WEC (27), así como el récord compartido de más títulos en la categoría reina (cuatro). El piloto suizo también comenzó la temporada con una victoria en la cita inaugural de Imola.

Buemi, que también es un ex campeón de Formula E, logró poco éxito durante sus tres años en F1 con Toro Rosso. Aunque rindió razonablemente bien durante sus dos primeras temporadas, fue superado con claridad por su compañero de equipo Jaime Alguersuari en 2013.

#8 Toyota Racing Toyota TR010 Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa, Mike Conway, Esteban Masson Photo by: Rainier Ehrhardt

Coche: #8 Toyota GR010 Hybrid Antiguo(s) equipo(s) de F1: Toro Rosso Mejor resultado en F1: 9º

Junto con Buemi, Brendon Hartley tiene el récord de más títulos en la categoría reina del WEC. El neozelandés formó parte del dominante programa 919 Hybrid de Porsche a mediados de la década de 2010, con el que ganó algunos de los mayores premios de las carreras de resistencia. Después de que el proyecto LMP1 de Porsche fuera cancelado, se pasó a Toyota en 2018, y desde entonces ha conseguido varias victorias y campeonatos.

Sin embargo, las cosas nunca terminaron de funcionar para Hartley durante su etapa en la F1 con Toro Rosso. En su única temporada completa en F1, solo pudo sumar cuatro puntos, mientras que su compañero de equipo Pierre Gasly sumó 29 durante el mismo periodo.

#12 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Louis Deletraz, Will Stevens, Norman Nato Photo by: Sjoerd van der Wal/Getty Images

Coche: #12 Cadillac V-Series.R Antiguo(s) equipo(s) de F1: Caterham, Marussia Mejor resultado en F1: 13º

Después de lograr victorias de clase en Le Mans tanto en GTE Am como en LMP2, Will Stevens llegó a Hypercar en 2023 con Jota. Las dos victorias de Jota en la categoría reina del WEC han llegado con Stevens como uno de sus pilotos. Con Cadillac apuntando a estar en la lucha por la victoria, el británico debería estar muy metido en la pelea en Le Mans este año.

Stevens corrió en F1 en 2015, pilotando para Marussia en la última temporada del equipo. Dado el desastroso estado financiero de Marussia y sus problemas de competitividad, no logró sumar ni un punto.

#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Kevin Magnussen Photo by: Marc Fleury

Coche: #15 BMW M Hybrid V8 Antiguo(s) equipo(s) de F1: McLaren, Renault, Haas Mejor resultado en F1: 2º

Kevin Magnussen disputa este año su segunda temporada en el WEC, pilotando para el equipo oficial de BMW en Hypercar. El danés pasó un año en IMSA en 2021 entre sus dos etapas en F1, logrando una victoria absoluta con Cadillac en Detroit. Sus resultados en Le Mans hasta ahora han estado por debajo de las expectativas, pero sí pudo cumplir su sueño de compartir coche con su padre Jan Magnussen hace cinco años.

Magnussen terminó famosamente segundo en su debut en F1 en 2014, solo para no volver a subir nunca más al podio. Es más conocido por su etapa en Haas, donde mostró destellos de velocidad y logró algunos resultados cruciales entre los cinco primeros.

Andre Lotterer

#17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001-Hypercar: Andre Lotterer Photo by: Marc Fleury

Coche: #17 Genesis GMR-001 Antiguo(s) equipo(s) de F1: Caterham Mejor resultado en F1: DNF

Andre Lotterer es un veterano de las carreras de sportscar, tras haber conseguido tres victorias en LMP1 y un título absoluto con Audi. También logró un título Hypercar con Porsche en 2024, y ahora está ayudando a liderar la entrada de Genesis en el WEC. Hasta la fecha ha disputado 74 carreras en el campeonato.

Lotterer solo hizo una salida en F1, reemplazando a Kobayashi en Caterham en el GP de Bélgica de 2014. Superó en clasificación a su compañero de equipo Marcus Ericsson. Desafortunadamente, su carrera terminó apenas en la segunda vuelta debido a un fallo eléctrico.

Sebastien Bourdais

#38 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Sebastien Bourdais, Earl Bamber, Jack Aitken, Will Stevens, Norman Nato Photo by: Rainier Ehrhardt

Coche: #38 Cadillac V-Series.R Antiguo(s) equipo(s) de F1: Toro Rosso Mejor resultado en F1: 7º

Sebastien Bourdais es fácilmente uno de los pilotos más experimentados y exitosos en Le Mans este año. Aunque sus cuatro títulos de CART destacan en su currículum, también ha logrado una victoria de clase en Le Mans y una victoria absoluta en las 24 Horas de Daytona. Sin embargo, todavía persigue su primera victoria en Hypercar.

La breve carrera de Bourdais en la F1 dio poco en términos de resultados, no menos porque Toro Rosso estaba sufriendo en sus primeros años. Fue descartado a mitad de su segunda temporada en 2009 en favor de Alguersuari.

Jack Aitken

#311 Cadillac Whelen Cadillac V-Series.R: Jack Aitken Photo by: Marc Fleury

Coche: #38 Cadillac V-Series.R Antiguo(s) equipo(s) de F1: Williams Mejor resultado en F1: 16º

Jack Aitken llega al Le Mans de este año como líder del campeonato en la categoría GTP de IMSA. Sus tres apariciones previas en Le Mans con Action Express Racing dieron poco en términos de resultados. Pero ahora tiene una oportunidad mucho mejor con Jota, que, a diferencia de AXR, compite toda la temporada en el WEC.

El británico hizo su única aparición en F1 en el GP de Sakhir de 2020, cuando la ausencia de Lewis Hamilton por COVID desencadenó una reacción en cadena y abrió un asiento en Williams. Rodó a una décima de su compañero de equipo Latifi en el trazado más corto de Bahréin, pero terminó la carrera en 16ª posición tras un trompo.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Giovinazzi Photo by: Marc Fleury

Coche: #51 Ferrari 499P Antiguo(s) equipo(s) de F1: Sauber, Alfa Romeo Mejor resultado en F1: quinto

Antonio Giovinazzi ha sido una parte enorme del éxito de Ferrari en el WEC, y jugó un papel clave en su histórica victoria de regreso en Le Mans en 2023. La tripulación del #51 comenzó la temporada 2026 con un segundo puesto en Imola, pero tuvo la mala suerte de quedar fuera de carrera en Spa en la última hora.

El paso de Giovinazzi a los sportscar llegó después de una etapa en gran medida decepcionante en la F1. El italiano pasó tres temporadas completas con el equipo Alfa Romeo gestionado por Sauber, logrando un resultado entre los cinco primeros en ese tiempo.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Yifei Ye, Robert Kubica, Philip Hanson Photo by: Marc Fleury

Coche: #83 AF Corse 499P Antiguos equipos de F1: BMW, Renault, Williams, Alfa Romeo Mejor resultado en F1: 1º

Robert Kubica no solo ganó Le Mans por primera vez en 2025, sino que también fue posiblemente el piloto más rápido a lo largo de toda la temporada. Con 41 años, sigue impresionando con su rendimiento en el Ferrari satélite de AF Corse, y será uno de los favoritos para la victoria si el 499P puede recuperarse de un lento comienzo de la semana de Le Mans.

El polaco también es el único ganador de grandes premios en la parrilla de Le Mans, tras haber conseguido una memorable victoria en el GP de Canadá de 2008. Su carrera en F1 parecía haberse truncado por un accidente de rally en 2011, pero regresó al campeonato en 2019 con Williams, e hizo dos apariciones más en 2021 con Sauber.

Nick Cassidy, Paul Di Resta, Malthe Jakobsen, Mathias Beche Photo by: Rainier Ehrhardt

Coche: #93 Peugeot 9X8 Antiguo(s) equipo(s) de F1: Force India Mejor resultado en F1: 4º

Paul di Resta ha formado parte del programa 9X8 de Peugeot desde su inicio, y conoce el coche a la perfección. En algo menos de cuatro años, ha conseguido dos podios, incluido un segundo puesto en Fuji el año pasado. Sin embargo, no se espera que Peugeot esté en la pelea por un podio en Le Mans, salvo que haya un gran drama el domingo.

Di Resta disfrutó de una prometedora carrera en monoplazas y ganó un título de DTM antes de dar el salto a la F1 en 2011. Pilotando para el equipo de mitad de parrilla Force India, disfrutó de una racha decente de resultados, pero no pudo asegurarse un asiento en un equipo puntero.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 Stoffel Vandoorne Photo by: Marc Fleury

Coche: #93 Peugeot 9X8 Antiguo(s) equipo(s) de F1: McLaren Mejor resultado en F1: 7º

Stoffel Vandoorne está actualmente en su tercera temporada en Hypercar con Peugeot. Inicialmente estaba listo para unirse a Genesis para la entrada de la marca Hyundai en el WEC, pero el acuerdo se cayó en el último minuto, lo que le llevó a regresar a Peugeot. El belga tiene un podio absoluto en Le Mans en su palmarés, gracias a un impresionante tercer puesto en su debut con SMP Racing en 2019.

Se consideraba a Vandoorne la próxima gran estrella de McLaren cuando debutó en F1 en 2017. Sin embargo, no logró causar mucha impresión, incluso cuando la suerte del equipo mejoró con Renault, y fue descartado tras solo dos temporadas.

Jack Doohan

#24 Nielsen Racing Oreca 07 Gibson: David Heinemeier Hansson, Edward Pearson, Jack Doohan Photo by: Rainier Ehrhardt

Coche: #24 Nielsen Racing Oreca 07 Antiguo(s) equipo(s) de F1: Alpine Mejor resultado en F1: 13º

Jack Doohan dio el salto a las carreras de sportscar este año con Nielsen Racing, pilotando para el equipo en la categoría LMP2 de la European Le Mans Series. Esta oportunidad también supone su debut en Le Mans en la subcategoría Pro-Am.

La carrera de Doohan en la F1 duró solo siete carreras, ya que Alpine lo apartó sin miramientos antes de completar un tercio de la temporada 2025. El asiento del australiano ya estaba en peligro antes de que hiciera su primera salida en el circuito Albert Park de Melbourne.

Pietro Fittipaldi

#26 Vector Sport Oreca 07 Gibson: Ryan Cullen, Vladislav Lomko, Pietro Fittipaldi Photo by: Rainier Ehrhardt

Coche: #26 Vector Sport Oreca 07 Antiguo(s) equipo(s) de F1: Haas Mejor resultado en F1: 17º

Pietro Fittipaldi competirá en Le Mans con un cuarto equipo distinto de LMP2 en otros tantos años. El brasileño terminó séptimo en La Sarthe el año pasado, pero aspirará a un mejor resultado al pasar a Vector Sport. El currículum de Fittipaldi incluye una victoria en LMP2 en la ronda del WEC de Monza 2023 con Jota.

Fittipaldi disputó las dos últimas carreras de la temporada 2020 de F1 con Haas, sustituyendo a un lesionado Romain Grosjean. Logró un mejor resultado de 17º, sin hacer lo suficiente para asegurarse un asiento de temporada completa.

Logan Sargeant

Sebastian Priaulx, Logan Sargeant, Proton Competition Photo by: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images

Coche: #88 Proton Ford Mustang LMGT3 Antiguo(s) equipo(s) de F1: Williams Mejor resultado en F1: 10º

Logan Sargeant debutará en Le Mans como parte de un programa completo en el WEC con Proton en LMGT3. El estadounidense ya terminó en los puntos en Imola en abril, pilotando la versión Evo del Ford Mustang GT3. El año que viene dará el salto a la categoría Hypercar con Ford.

Sargeant devolvió a Estados Unidos a la parrilla de F1 en 2023 con Williams. Logró sus primeros y únicos puntos ante su público en Austin, pero fue descartado por el equipo antes de completar su segunda temporada.

Lea también: WEC La lista completa de inscriptos para las 24 Horas de Le Mans 2026