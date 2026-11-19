WEC

¿Peugeot pone fin a su programa Hypercar del WEC con efecto inmediato?

Un auto profundamente actualizado debía provocar un cambio de rumbo en 2027, pero ahora Peugeot podría poner fin a todo el programa

Sven Haidinger

Publicado: 19 nov 2026, 18:23

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#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Malthe Jakobsen, Theo Pourchaire

Foto de: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images

Peugeot está listo para cerrar su programa Hypercar y retirarse del World Endurance Championship con efecto inmediato, según pudo saber Motorsport-Total.com, publicación hermana de Motorsport.com, a través de varias fuentes.

La marca de Stellantis ya había anunciado pilotos para la próxima temporada y tenía previsto competir en 2027 con un coche profundamente actualizado tras años de desarrollo. Sin embargo, ahora es poco probable que el nuevo coche compita en el campeonato.

El momento de la decisión tendría sentido, ya que el 23 de noviembre marca la fecha límite de inscripción para el WEC 2027. Eso significa que Peugeot podría evitar potencialmente pagar sanciones económicas al ACO por retirar una inscripción ya prevista, pese a sus intensos preparativos para la nueva campaña.

Peugeot se convertiría así en la segunda marca francesa, después de Alpine, en salir del campeonato después de 2026.

Pero, ¿cómo es posible que los "Leones" pasen años trabajando en un coche revisado e incluso anuncien pilotos, solo para desconectar el proyecto?

Eso se debe a que, aparentemente, la decisión se tomó con poca antelación y a nivel de Stellantis. No es inusual que movimientos de este tipo se decidan en la sala de juntas corporativa sin involucrar a la división de competición, que en el caso de Peugeot tiene su sede en Versailles-Satory.

Stellantis confirmó que se habían celebrado reuniones extraordinarias, pero no confirmó ni negó su retirada del WEC ni el final de su programa Hypercar.

"Confirmamos que se han convocado reuniones extraordinarias de los Consejos de Empresa (CSE/ CSEC) para dialogar con los representantes de los empleados de Stellantis Motorsport.

"En esta etapa, no podemos proporcionar ninguna indicación sobre estos temas para respetar la información y el proceso de consulta. Les informaremos en su debido momento, si tienen alguna pregunta", dijo un portavoz de Stellantis Motorsport en un comunicado a Motorsport-Total.com.

Según la legislación laboral francesa, el comité de empresa local (Comité Social y Económico) y el comité central de empresa del grupo (Comité Social y Económico Central) deben ser consultados oficialmente antes de que se implementen finalmente decisiones estratégicas o estructurales de gran alcance.

El hecho de que se hayan convocado reuniones extraordinarias en ambos organismos es un fuerte indicio de que hay una decisión importante pendiente en Stellantis Motorsport.

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Malthe Jakobsen, Theo Pourchaire

Photo by: JEP

Para el WEC 2027, Peugeot ya había anunciado oficialmente a los debutantes Robert Shwartzman y Alex Quinn como pilotos de temporada completa. Jean-Eric Vergne tenía previsto regresar en 2027 después de un año ausente, mientras que Nick Cassidy, Loic Duval y Paul di Resta ya estaban confirmados. Las duplas exactas de pilotos para los dos coches aún no se habían definido.

El 9X8 LMH, que debutó en 2022, hasta ahora no ha estado a la altura de las expectativas, pero debía recibir una tercera gran actualización mientras el fabricante francés intentaba reconducir su proyecto.

Aunque el coche inicialmente llamó la atención por su aerodinámica poco convencional sin alerón trasero y su llamativo lenguaje de diseño, no logró una sola victoria en cinco años de competencia en el WEC, pese a la presencia de un sistema de Balance of Performance (BoP). Cuatro podios y una pole position fueron sus puntos más altos.

Según la información obtenida por Motorsport-Total.com, el discreto historial en pista también influye en la salida del WEC. Aunque Peugeot se comprometió desde el inicio con el reglamento LMH, que los expertos consideraban el concepto superior, en general solo tuvo un papel secundario en el campeonato.

Curiosamente, el presidente de Ferrari, John Elkann, es uno de los accionistas más poderosos del grupo Stellantis a través del holding Exor de la familia Agnelli, con una participación del 15,48 por ciento. También ejerce como presidente de Stellantis. Es concebible que los fracasos de Peugeot en comparación con las tres victorias consecutivas de Ferrari en las 24 Horas de Le Mans también lo hayan llevado a cuestionar el compromiso.

Además, los costos de Hypercar son más altos de lo previsto originalmente, y los fabricantes todavía no han podido ponerse de acuerdo sobre un límite presupuestario hasta el día de hoy. Según las estimaciones, Peugeot probablemente ha gastado más de 30 millones de euros por año en su programa Hypercar, especialmente teniendo en cuenta que utilizó más jokers Evo que cualquier otro fabricante.

Y luego está la crisis actual de la industria automotriz, que tampoco ha dejado indemne a Stellantis. En febrero de 2026, Stellantis anunció cargos especiales de 22.200 millones de euros solo para la segunda mitad de 2025. Para todo el año, esos cargos extraordinarios finalmente sumaron 25.400 millones de euros, con una pérdida neta de 22.300 millones de euros.

La situación tensa en Francia, donde los disturbios llevan semanas, tampoco facilita las cosas. Además, el respaldo al automovilismo dentro del grupo ya no es tan fuerte como hace unos años.

El ex CEO de Stellantis, Carlos Tavares, quien es piloto amateur y fue un firme defensor del regreso de Peugeot al WEC, no está en la compañía desde finales de 2024. Su sucesor, Antonio Filosa, en cambio, es visto como un clásico especialista en reestructuraciones con poca pasión por el automovilismo.

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