Penske regresa al WEC y latinos figuran en la lista de inscritos

Penske inscribió un ORECA-Gibson 07 en solitario para la temporada 2022 del Campeonato Mundial de Resistencia según se confirmó en la lista completa de participantes del campeonato publicada el miércoles por la mañana.

La operación estadounidense correrá en la LMP2 mientras se prepara para la llegada del nuevo prototipo LMDh de Porsche con el que competirá como equipo oficial tanto en el WEC como en la serie IMSA a partir de 2023.

El ORECA será conducido en las seis carreras del WEC en 2022 por el ex piloto de Fórmula 1 Felipe Nasr, Dane Cameron y Emmanuel Collard.

Nasr y Cameron, que han ganado el título de la IMSA en Norteamérica, fueron anunciados el mes pasado como los primeros pilotos de fábrica para el regreso de Porsche a las filas de los prototipos el próximo año.

El veterano Collard vuelve al redil de Penske para ocupar el asiento reservado a un piloto de categoría plata según el reglamento deportivo de LMP2. Fue degradado de la categoría de oro a la de plata para esta temporada tras cumplir 50 años de edad en el 2021.

El francés, que ha competido en las 24 Horas de Le Mans en 24 ocasiones, corrió con un Porsche RS Spyder LMP2 de fábrica de Penske en las 12 Horas de Sebring entre 2006 y 2008, consiguiendo una victoria general junto a Timo Bernhard y Romain Dumas en el último de esos años.

Penske regresa a un campeonato mundial de la FIA por primera vez desde que cerró su equipo de F1 a finales de 1976.

Collard (right), won Sebring 12 Hours in Penske Porsche alongside Dumas and Bernhard in 2008

Su participación en el WEC en 2022 llevará al equipo de vuelta a las 24 horas de Le Mans por segunda vez, después de haber presentado un Ferrari 512M en 1971.

El ORECA y luego los LMDH se gestionarán desde los talleres de Mannheim, adyacentes a un concesionario de Porsche que forma parte del Grupo Penske desde 2008.

Penske forma parte de un grupo de 15 coches dentro de la categoría LMP2, lo que representa un número mayor respecto a los 11 de la temporada pasada. En esta ocasión todos serán Oreca.

El ganador de la Fórmula 1, Robert Kubica, se trasladará al WEC a tiempo completo tras ganar el año pasado la European Le Mans Series en su primer año completo dentro de la categoría.

El piloto polaco regresará al equipo italiano Prema Powerteam, para el que corrió en la Fórmula 3 en 2003, después de unirse a la operación Iron Lynx el año pasado.

Kubica se trasladará desde la escuadra belga WRT junto con el co-campeón de las ELMS de 2021, Louis Deletraz, mientras que el ganador de carrera en la FIA F3, Lorenzo Colombo, será el piloto de plata en el ORECA de Prema en solitario.

Esteban Gutiérrez es otro recién llegado al WEC con experiencia en la F1 y que correrá en la LMP2: el ex piloto de Sauber y Haas correrá para el equipo Inter Europol.

La escuadra británica Jota volverá a correr con dos coches. Will Stevens, que corrió para Caterham y Marussia en la F1, sustituirá al retirado Anthony Davidson junto a Antonio Félix da Costa y el mexicano Roberto González.

Ed Jones, habitual de la IndyCar, correrá con el segundo coche de Jota, junto con el ex piloto del DTM Jonathan Aberdein y el ex piloto de la FIA F3 Oliver Rasmussen.

ELMS champions Kubica and Deletraz will be joined at Prema by F3 graduate Colombo

Photo by: Eric Le Galliot