Ogier probará el Toyota Hypercar en el test de Bahrein

El francés disputará el test de novatos del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) el 7 de noviembre, el día después del final de temporada en el Circuito Internacional de Bahrein, al volante de un Toyota GR010 HYBRID.

Ya ha realizado una prueba en el simulador de la sede de Toyota Gazoo Racing Europe en Colonia en preparación para el test, tras haber pilotado virtualmente su predecesor, el TS050 LMP1, el año pasado.

Ogier probará con el Toyota LMH ya que busca cumplir el deseo de algún día competir en resistencia y en las 24 horas de Le Mans.

Sin embargo, no disputará la temporada completa del WRC en 2022 con Toyota y tomará una decisión según vayan aclarándose los demás planes de competición que tiene.

Así habló Sebastien Ogier: "Estoy feliz de poder pilotar el GR010 HYBRID Hypercar en pista por primera vez en el test oficial de novatos del WEC en Bahrein".

"La sesión en el simulador fue bien; fue genial trabajar con el equipo y descubrir el GR010 HYBRID por primera vez. Ya pude sentir que el LMH es muy diferente al TS050 HYBRID que piloté en el simulador el año pasado".

"Como todo el mundo sabe, es mi sueño competir en carreras de resistencia en el futuro y la prueba en Bahrein es importante para aprender más sobre el coche y sobre mi propio nivel".

"Es un gran desafío para mí y estoy trabajando duro para estar listo para Bahrein, tengo muchas ganas de hacerlo".

Ogier has had sim run in the Hypercar to prepare him for the real thing

Photo by: Toyota Gazoo Racing