Ogier cree que debe apostar por LMP2 para 2022

El francés está considerando la posibilidad de pasarse a los sportscars el año que viene, habiendo anunciado ya que el Rally de Monza de este mes, que cierra la temporada, será su última aparición en el WRC como piloto de rallies a tiempo completo.

El piloto de Toyota, que actualmente lidera la clasificación del WRC junto a su compañero de equipo Elfyn Evans, pudo probar por primera vez el GR010 Hybrid, campeón de la categoría, el último domingo cuando compartió el coche con Sébastien Buemi, tres veces ganador de las 24 Horas de Le Mans, en el test de novatos del Campeonato del Mundo de Resistencia en Bahréin.

Toyota tendrá al menos una vacante en su alineación de pilotos el año que viene con la salida de Kazuki Nakajima de su actual puesto, pero se espera que Ryo Hirakawa, destacado piloto de Super GT y Super Fórmula en Japón, ocupe su asiento.

Dado que las posibilidades de competir en la máxima categoría del WEC en la temporada 2022 parecen limitadas, y que Ogier considera que necesita más tiempo para ser competitivo en este tipo de coches, el piloto de 37 años afirma que la LMP2 podría ser el mejor camino posible para el próximo año.

"Si quiero tener la ambición de estar en un equipo puntero, la LMP2 será probablemente mejor", dijo.

"Obviamente, GT será mejor que nada para conseguir la experiencia de este tipo de carreras".

"Y he visto las carreras en GT, el nivel es muy alto y seguro que habrá algo que aprender también, pero probablemente LMP2 será aún mejor".

#8 Toyota Gazoo Racing: Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Ogier Photo by: Toyota Racing

Ogier no ha ocultado su deseo de competir en Le Mans y luchar por la victoria general con Toyota sigue siendo su objetivo a largo plazo.

"Diría que sí, que la ambición está ahí, pero probablemente aún queda camino por recorrer", dijo.

"Es algo que tengo que discutir con ellos, tratar de obtener su feedback en el primer día (de pruebas del coche)".

"Soy consciente de que tengo que trabajar para estar preparado para ello. Sinceramente, no me gusta de todos modos que me den la oportunidad de ir ahora (y correr en el Hypercar), sin estar al nivel que quiero".

Ogier completó 84 vueltas en el transcurso de la prueba de cinco horas, terminando a menos de dos segundos del ritmo del bicampeón del WEC Mike Conway en el Toyota líder con un mejor tiempo de 1m49.636s.

El francés explicó que no intentó perseguir vueltas rápidas mientras trataba de aclimatarse con el coche, aunque "estropeó" una vuelta rápida con neumáticos nuevos en la sesión de la tarde.

"Mi día fue muy interesante y divertido para ser honesto, en la vida siempre buscas nuevas experiencias", dijo.

"Ya he aprendido mucho. Obviamente, todavía hay mucho que aprender, pero es un punto de partida".

"Hoy no me he presionado tanto para ser rápido, hay que ser realista. Era la primera vez que me subía a un hipercoche".

Sebastien Ogier, Toyota Racing Photo by: Toyota Racing

"Esperaba un coche con más potencial (para conducir a fondo). No puedes forzar mucho, tienes que encontrar una línea fina para conducir el coche y eso no es fácil cuando sólo has hecho simulador previamente".

"Pero en general estoy contento con mi día y lo he disfrutado mucho".

Ogier agregó que acostumbrarse a los sistemas de frenado y control de tracción del coche fueron los mayores retos a los que se enfrentó en su primer día de pruebas.

"Con la frenada esperaba aún más carga aerodinámica, más ataque en las frenadas", dijo.

"No tengo mucha experiencia con este tipo de coches. Pero conduje una vez en el DTM, una prueba en la F1 y esperaba algo más cercano a eso en términos de ataque a los frenos".

"Es bastante sensible y es bastante fácil bloquear las ruedas en este coche. Esa es una de las cosas que he descubierto hoy".

"Trabajar el control de tracción, que es algo que puedes ajustar un poco, (fue difícil). Fue un poco más fuerte de lo esperado".

"De alguna manera hizo que el coche fuera un poco más fácil de conducir, pero no fácil de ser rápido. Esas serán dos áreas con las que probablemente he tenido problemas hoy".