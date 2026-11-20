WEC
Kevin Estre reemplaza al retirado Mike Conway en Toyota para el WEC 2027
Kevin Estre fue nombrado como el sucesor de Mike Conway en la alineación de pilotos del Toyota #7 en el WEC
Haydn Cobb
Publicado: 20 nov 2026, 11:41
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Kevin Estre reemplazará al retirado Mike Conway en la alineación de pilotos de Toyota en el World Endurance Championship y asumirá un rol con dos fabricantes en 2027.
El campeón del WEC 2024 ha sido piloto de Porsche desde 2016 y se comprometerá a una campaña con dos fabricantes para completar la alineación Hypercar de Toyota desde 2027 tras el retiro de Conway.
Estre ocupará el lugar que dejó vacante Conway en la alineación del #7 junto a Kamui Kobayashi y Nyck de Vries.
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Los actuales campeones de pilotos del WEC, Sébastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa, mantendrán una alineación sin cambios en el auto #8.
Estre llega a Toyota con un CV impresionante gracias a sus victorias en las 24 Horas de Le Mans (LMGTE Pro), las 24 Horas de Nürburgring y las 24 Horas de Spa durante su etapa como piloto de Porsche. El piloto francés también conquistó el título mundial del WEC en LMGTE Pro en 2018-19.
Más recientemente, Estre compitió en IMSA para Porsche en GTP, cerró la temporada con una victoria en Petit Le Mans el mes pasado, y está previsto que siga corriendo para Porsche en IMSA junto con su nuevo acuerdo con Toyota en el WEC.
#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Laurens Vanthoor, Kevin Estre, Matt Campbell
Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images
Esto sigue a un acuerdo similar para Laurens Vanthoor, quien competirá en el WEC en el debut de McLaren en la categoría Hypercar, además de correr en IMSA disputando únicamente las fechas de la Michelin Endurance Cup como tercer piloto de Porsche Penske.
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Ambos acuerdos han sido posibles porque Porsche no compite en la clase principal del WEC y porque tampoco hay choques de calendario entre el WEC y IMSA en 2027.
Antes del anuncio, Estre visitó la sede del equipo en Colonia para realizarse el ajuste de asiento, trabajar en el simulador y conocer a su nuevo equipo y a sus compañeros de auto.
"No veo la hora de empezar en Toyota Racing", dijo Estre. "El equipo se ha convertido en una referencia en el WEC en términos de rendimiento y operaciones a lo largo de los años, y sé por experiencia lo difícil que es correr contra ellos. Así que tengo muchas ganas de formar parte del equipo y pelear juntos por victorias en Le Mans y títulos mundiales.
"Al mismo tiempo, estoy contento y agradecido de poder seguir compitiendo en IMSA. Con temporadas completas en WEC e IMSA, será otro año emocionante para mí".
Toyota también anunció que el piloto de desarrollo Esteban Masson fue ascendido a piloto de pruebas y reserva para 2027. El piloto francés adquirió experiencia de pruebas con el TR010 Hybrid durante la jornada de test de Le Mans a principios de este año.
#7 Toyota Racing Toyota TR010 Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries, Esteban Masson, Sebastien Buemi
Photo by: Rainier Ehrhardt
"Estoy muy contento de darle la bienvenida a Kevin al equipo", dijo Kobayashi, director del equipo Toyota y nuevo compañero de Estre en el auto #7. "Por supuesto, lo conocemos bien como un rival feroz en el WEC y es fantástico que ahora vaya a manejar con nosotros el #7 TR010 Hybrid.
"Su llegada significa que seguimos contando con una alineación de pilotos experimentados y exitosos, junto con nuestro nuevo piloto de pruebas y reserva Esteban, que ha mostrado un gran potencial en LMP2 y LMGT3. Todos tenemos muchas ganas de trabajar juntos para afrontar los desafíos que vienen".
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