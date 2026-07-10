El hiperdeportivo de McLaren hizo su primera aparición pública en Goodwood
A menos de un año de su debut en el WEC, el futuro Hypercar de McLaren ha hecho su primera aparición pública este fin de semana con motivo del Festival of Speed de Goodwood.
El próximo hiperdeportivo de McLaren, que debutará en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) en 2027, hizo su primera aparición pública el viernes en el Festival de la Velocidad de Goodwood. El MCL-HY se exhibió ante el público durante varias pasadas de la famosa subida de montaña británica.
Originalmente parte de su programa de desarrollo, el coche fue desviado temporalmente de las pruebas para participar en el evento, donde rodará el viernes y el sábado antes de retomar su calendario de pruebas el domingo.
Presentado digitalmente el 4 de mayo, el McLaren MCL-HY se encuentra actualmente en fase de desarrollo de cara a su entrada en el WEC y las 24 Horas de Le Mans en 2027. Será el primer prototipo de McLaren en competir en la máxima categoría de las carreras de resistencia desde la victoria del F1 GTR en Le Mans en 1995.
El coche lució una decoración en homenaje a Bruce McLaren, fundador de la marca, la misma que se utilizó en su prototipo de desarrollo. Presente en Goodwood, el vigente campeón del mundo de Fórmula 1, Lando Norris, también pilotará el Hypercar. El británico conducirá además el MCL60, el monoplaza que McLaren utilizará en 2023, con el que logró siete podios.
"Goodwood es el salón del automóvil más grande del mundo, así que tenía sentido que este evento estuviera entre nuestros objetivos", explicó James Barclay, director del equipo McLaren Racing Endurance Team. "Pero la verdad es que aún estamos en una fase muy temprana de nuestro programa de pruebas. Sin embargo, hemos alcanzado todos nuestros objetivos y hemos decidido presentar el MCL-HY a los aficionados presentes".
Des images de la MCL-HY.
Photo de: McLaren
Tras esta primera aparición pública, McLaren retomará su programa de preparación antes de su debut competitivo en 2027. La marca británica se unirá entonces a la categoría Hypercar, que ya incluye a varios fabricantes importantes que compiten en el WEC y las 24 Horas de Le Mans.
Una edición estelar de 2026
El dúo formado por Pierre Gasly y Franco Colapinto también estará presente en Goodwood. Ambos pilotos compartirán el volante del Lotus E20 de 2012. Este monoplaza con motor V8 fue clave para la victoria de Kimi Räikkönen en el Gran Premio de Abu Dabi de 2012.
Por parte de Red Bull, Isack Hajdjar representará al equipo austriaco al volante del RB17, el hipercoche exclusivo para circuito diseñado por Adrian Newey. El británico también participará en las exhibiciones, al igual que Yuki Tsunoda, quien pilotará esta máquina de 1200 CV.
El Festival de la Velocidad también contará con la presencia de numerosos expilotos de Fórmula 1, incluyendo a varias leyendas del deporte, como Mario Andretti y Emerson Fittipaldi.
Los aficionados a las carreras de resistencia también podrán ver a varias figuras destacadas de la disciplina, como los ganadores de las 24 Horas de Le Mans, Tom Kristensen y Derek Bell. Varios prototipos icónicos estarán expuestos durante todo el fin de semana, incluyendo el Porsche 962, el Ford GT MKII y el McLaren F1 GTR.
En el ámbito del motociclismo, Valentino Rossi será una de las principales atracciones. El nueve veces campeón del mundo estará al volante de la BMW V12 LMR que ganó las 24 Horas de Le Mans de 1999. Los espectadores también podrán verlo regresar al motociclismo, ya que pilotará una Yamaha M1 de la temporada 2020.
Finalmente, muchas leyendas de los rallies estarán presentes, incluyendo a Sébastien Loeb, Sébastien Ogier y Nasser Al-Attiyah.
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