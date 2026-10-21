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Genesis confirma a sus seis pilotos para 2027 y apuesta por la continuidad en el WEC
Tras una temporada de debut que ha traído los primeros puntos y la primera pole position en el WEC, Genesis ha decidido confirmar toda la alineación también para 2027. El objetivo es dar continuidad al proyecto Hypercar y transformar las señales de crecimiento mostradas en 2026 en resultados cada vez más constantes.
Gianluca D'Alessandro
Publicado: 21 oct 2026, 13:26
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Genesis Magma Racing ha elegido el camino de la continuidad para su segunda temporada en el WEC, confirmando a todo su equipo de seis pilotos también para 2027. Una decisión que busca dar estabilidad a un proyecto todavía joven y en crecimiento, pero que en su primer año ya ha mostrado señales alentadoras.
El equipo considera, de hecho, fundamental preservar el trabajo realizado en el primer año de desarrollo del coche y dar continuidad a lo que se está construyendo sin revolucionar la escuadra. Tras el anuncio de la renovación de Dani Juncadella durante el fin de semana de Barcelona, Genesis oficializó así la confirmación de toda la alineación compuesta también por Paul-Loup Chatin, Pipo Derani, Mathieu Jaminet, Mathys Jaubert y André Lotterer.
El objetivo es capitalizar la experiencia acumulada tanto en el plano técnico como operativo y tratar de traducir los primeros destellos de competitividad, como la pole lograda precisamente la semana pasada en Barcelona, en una mayor continuidad en la zona de puntos y empezar a acercarse al podio.
"La continuidad es esencial en esta fase del programa" - explicó el team principal Cyril Abiteboul -. "Los pilotos han acumulado un conocimiento valioso del GMR-001 Hypercar y han construido relaciones sólidas con el grupo técnico. Confirmar la alineación nos permite llevar esta experiencia a 2027, seguir desarrollando el coche de manera eficiente y dar nuevos pasos adelante hacia el objetivo de sumar puntos con ambos coches en cada carrera".
#17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001: Andre Lotterer, Pipo Derani, Mathys Jaubert
Foto di: Paul Foster
Genesis demostró de inmediato estar a la altura del desafío en Imola, mientras que el primer resultado en puntos llegó ya en la segunda cita del año, en las 6 Horas de Spa-Francorchamps con el coche número 17, y luego se repitió en Austin. Faltó la continuidad, pero en el WEC hay muchos constructores y el desafío es de los especialmente intensos.
Según el director deportivo Gabriele Tarquini, el crecimiento mostrado a lo largo del año representa la base sobre la que construir el próximo paso, pero también la confirmación de cuánto potencial tiene el equipo de cara al futuro: "Nuestros pilotos conocen el coche, el método de trabajo y los aspectos que debemos mejorar. Además, han desarrollado una relación muy fuerte con todo el equipo".
"La pole de Barcelona fue un hito importante porque demostró cuánto hemos crecido juntos durante nuestra temporada de debut. Creemos que este grupo tiene la experiencia y el potencial para dar otro salto de calidad".
Genesis comunicará más adelante la composición definitiva de las tripulaciones de los dos GMR-001 para 2027, si permanecerán sin cambios como este año, como es presumible, o no, pero la decisión de confirmar en bloque a los seis pilotos ya representa una clara señal en busca de la continuidad.
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