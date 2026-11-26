WEC

Ford revela el nombre de su LMDh para el WEC 2027

Ford regresa a la máxima categoría de las carreras de autos deportivos por primera vez en cuatro décadas con un nuevo prototipo LMDh que rinde homenaje al icónico GT40

Heiko Stritzke

Publicado: 26 nov 2026, 19:07

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Ford GT41 Hypercar

Foto de: Ford

Ford ha bautizado oficialmente a su próximo prototipo LMDh del Campeonato Mundial de Resistencia 2027 como GT41, y presentó el coche el jueves de Día de Acción de Gracias.

Fue un escenario apropiadamente estadounidense para la presentación del prototipo impulsado por un V8 atmosférico, con el que el Óvalo Azul busca replicar los históricos triunfos en las 24 Horas de Le Mans de su legendario predecesor, el GT40.

El coche apareció con una decoración de camuflaje, mientras que el diseño final de carrera está previsto que sea presentado en febrero. La denominación GT41 no es casualidad. Funciona como un guiño directo al icónico GT40, que logró cuatro victorias absolutas consecutivas en el Circuit de la Sarthe entre 1966 y 1969.

Mientras que el "40" originalmente hacía referencia a la altura total de 40 pulgadas del coche, el "41" alude a la medida de 41 pulgadas desde el suelo hasta la toma de aire, el punto más alto del nuevo chasis.

El coche mostrado el jueves aún no está en su especificación aerodinámica final. Ford todavía evalúa diferentes configuraciones de diveplanes delanteros y, aunque el coche de la presentación no cuenta con un diveplane delantero, ya se probaron versiones con un flap y con dos.

La decoración también está sujeta a cambios, aunque Motorsport.com entiende que algunos elementos del patrón de camuflaje podrían trasladarse al diseño final. También incluye una referencia al GT40 en la parte inferior de los faldones laterales.

Ford está evaluando actualmente distintos tonos de azul, tomando inspiración del programa Mustang GT3 en el IMSA SportsCar Championship, que ya mostró en pista una variedad de decoraciones azules brillantes y mate.

Filosofía interna para un enfoque integrado

Ford GT41 Hypercar

Photo by: Ford

A diferencia de varios rivales que recurren a estructuras externas ya consolidadas, Ford está adoptando un enfoque completamente interno para su esfuerzo LMDh. El programa tiene su sede en la nueva instalación de varios niveles y estilo campus tecnológico de Ford en Michigan, mientras que el especialista británico en automovilismo Venture Engineering, en Oxfordshire, funciona como centro operativo europeo.

"No queremos simplemente firmar un cheque y desearle buena suerte a nuestro equipo", dijo a Motorsport.com el director global de Ford Racing, Mark Rushbrook.

"Queremos tener a nuestros ingenieros plenamente integrados y completamente responsables durante el período de diseño, el desarrollo y también las carreras. Así que, cuando estemos en un test o en una carrera, van a ver allí a verdaderos ingenieros de Ford Racing, integrados, como parte del equipo".

Según Rushbrook, la contratación para el equipo está prácticamente completa: "Quizás queden un puñado de puestos, pero la mayoría ya está cubierta. Y eso era lo que realmente necesitábamos mientras atravesábamos las primeras pruebas y el desarrollo, y ahora ahí es donde estamos: llegamos al punto en el que tenemos dos coches y los estamos haciendo rodar al mismo tiempo".

El Ford Racing Hypercar Programme Manager, Dan Sayers, remarcó ese enfoque mientras el proyecto gana impulso en pista.

"Revelar el Ford GT41 es un momento importante para todos los involucrados en este programa", dijo. "Es el resultado de una enorme cantidad de trabajo de nuestros equipos de ingeniería, diseño y desarrollo, y un hito importante en nuestro camino hacia 2027.

"Sabemos la magnitud del desafío que tenemos por delante: el nivel de competencia en Hypercar es increíblemente alto y no hay atajos hacia el éxito. Nuestro enfoque estuvo en construir las bases correctas, reunir a las personas adecuadas y asegurarnos de aprender lo máximo posible de cada etapa del desarrollo.

"Hemos logrado avances alentadores a través de nuestro programa de pruebas, pero todavía queda una enorme cantidad de trabajo por hacer antes de llegar a la apertura de la temporada".

Ese programa de pruebas ya vio al GT41 completar un kilometraje significativo en Europa. Después de su shakedown inicial en el Circuit Paul Ricard en agosto, Ford completó nuevas sesiones de test en Portimao, Silverstone y Monza, culminando con una reciente tanda de resistencia de 30 horas en Motorland Aragon.

Ford LMDh, Silverstone test

Photo by: Ford

El programa se trasladará ahora a Estados Unidos para realizar pruebas adicionales durante diciembre de 2026 y enero de 2027. Para William Clay Ford Jr., presidente ejecutivo de Ford, el regreso a la máxima categoría de las carreras de sportscars tiene un profundo significado personal.

"Ford nació en una pista de carreras cuando mi bisabuelo ganó su primera y única carrera allá por 1901. Pero Ford se convirtió en leyenda de las pistas en 1966, cuando hicimos lo impensado y desafiamos a los mejores del mundo y los vencimos a todos en Le Mans", dijo.

"Ahora es el momento de que volvamos a la máxima categoría de las carreras de resistencia con el Ford GT41 para enfrentar una vez más el mayor desafío de la resistencia mundial. Este es un momento de enorme orgullo para mí y para mi familia.

"Sabemos la magnitud del desafío, pero tampoco nos escondemos de un desafío: lo abrazamos sabiendo que lo que aprendamos en la pista finalmente beneficiará a nuestros clientes".

Cuando el GT41 se sume a la parrilla del WEC en 2027, Ford se enfrentará a la marca Cadillac de su archirrival General Motors, junto a otros pesos pesados como Ferrari, el vigente campeón mundial Toyota, BMW, la marca de lujo de Hyundai Genesis, Aston Martin y otro debutante, McLaren.

En cuanto a una posible expansión hacia IMSA, Rushbrook no se compromete por ahora. "Eso está todo por confirmarse", dijo. "Ahora mismo, nuestro foco está en el desarrollo, la homologación y nuestras primeras carreras en 2027. Después veremos".

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Lo que Peugeot planeaba para su abandonado Hypercar del WEC 2027

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Heiko Stritzke





Por qué el anticlimático duelo por el título del WEC fue el peor escenario posible



WEC



WEC



Monza



11 d



Por qué el anticlimático duelo por el título del WEC fue el peor escenario posible





Mick Schumacher evitará operarse la muñeca antes de la temporada 2027 de IndyCar



IndyCar



IndyCar 14 d



Mick Schumacher evitará operarse la muñeca antes de la temporada 2027 de IndyCar





Bourdais critica la clasificación FIA y considera que empuje a veteranos, como él, al retiro



WEC



WEC



Bahrein



19 d



Bourdais critica la clasificación FIA y considera que empuje a veteranos, como él, al retiro

More from

Ford Racing





Ford completa más de 24 horas en Aragón pese a un cambio de motor



WEC



WEC 2 d



Ford completa más de 24 horas en Aragón pese a un cambio de motor





Ford intensifica sus preparativos para el WEC con un segundo coche de pruebas



WEC



WEC 1 mo



Ford intensifica sus preparativos para el WEC con un segundo coche de pruebas





Ford completa una primera prueba "ensordecedora" con su LMDh para el WEC



WEC



WEC 3 mo



Ford completa una primera prueba "ensordecedora" con su LMDh para el WEC

Últimas noticias





Ford revela el nombre de su LMDh para el WEC 2027



WEC



WEC WEC 8 min



Ford revela el nombre de su LMDh para el WEC 2027





Pilotos pedirán a la FIA sanciones más duras tras el caso Leclerc en México



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



53 min



Pilotos pedirán a la FIA sanciones más duras tras el caso Leclerc en México





Hadjar atribuye el fallo del alerón en Las Vegas a un bache y al cierre del sistema aerodinámico



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



1 h



Hadjar atribuye el fallo del alerón en Las Vegas a un bache y al cierre del sistema aerodinámico





Jorge Martín: "Mi relación con Aprilia ha sido difícil, pero me hizo mejor persona y piloto"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



1 h



Jorge Martín: "Mi relación con Aprilia ha sido difícil, pero me hizo mejor persona y piloto"

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete