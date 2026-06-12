Ford completa la alineación LMDh con Campbell, Yelloly y Blomqvist para el Hypercar 2027

En el prestigioso escenario de las 24h de Le Mans, Ford Racing ha anunciado la alineación completa para el proyecto Hypercar que verá al Óvalo Azul implicado en el FIA World Endurance Championship a partir de la temporada 2027.

La marca estadounidense ha dado tres verdaderos golpes al fichar a Nick Yelloly y Tom Blomqvist, procedentes de Acura Motorsports, y a Matt Campbell, que llega de su experiencia con Porsche Penske Motorsport.

Los tres se suman a los ya anunciados Logan Sargeant, Mike Rockenfeller y Sebastian Priaulx, pudiendo así ampliar la plantilla entre juventud y experiencia en el desarrollo del prototipo con chasis Oreca que entrará en acción en agosto para comenzar las pruebas de desarrollo, para después llegar a la definición de las dos alineaciones.

"Estoy realmente entusiasmado y orgulloso de pasar a formar parte de Ford Racing para su nuevo programa Hypercar", comenta Campbell.

"Ford cuenta con una larga historia de éxitos en los más altos niveles del automovilismo y en Le Mans, una meta que yo también estoy persiguiendo, y creo que es el lugar adecuado para alcanzar juntos ese objetivo. Tenemos muchas cosas que hacer durante el año, pero el trabajo ya ha comenzado y no veo la hora de afrontar lo que nos espera".

Yelloly añade: “Estoy súper entusiasmado de pasar a formar parte de Ford Racing para su programa Hypercar. Formar parte del equipo que está devolviendo el legendario Óvalo Azul a Le Mans es un gran honor y estoy muy agradecido por esta oportunidad".

"¡No veo la hora de ponerme a trabajar con todo el equipo y no veo la hora de dar inicio a este espectáculo!"

Blomqvist dice: “Pasar a formar parte de Ford Racing al inicio de un programa tan ambicioso es una oportunidad increíblemente emocionante".

"Ser parte del proyecto desde el principio, contribuir a dar forma a su desarrollo y trabajar hacia el objetivo común de devolver a Ford al escalón más alto del podio en las 24h de Le Mans es realmente especial. La tradición de Ford en las carreras de resistencia habla por sí sola, y estoy orgulloso de representar a la marca mientras comenzamos juntos este nuevo y emocionante capítulo".

Mark Rushbrook, Director Global de Ford Racing: "En Ford Racing llevamos la competición en la sangre y, como equipo estadounidense, es justo que seamos nosotros mismos quienes continuemos con esta tradición".

"Con la llegada de Matt, Nick y Tom para acompañar a Logan, Rocky y Seb, hemos configurado una alineación de pilotos capaz de ganar carreras. No estamos simplemente volviendo a Le Mans para participar: estamos volviendo para luchar por la victoria absoluta, y esta alineación completa nos ofrece la base perfecta para alcanzar ese objetivo".

Dan Sayers, Responsable del programa Hypercar WEC de Ford Racing, concluye: “La fase de desarrollo de nuestro V8 de 5.4 litros ya está dando excelentes resultados en el banco de pruebas en Dearborn, donde hemos llevado al límite sus prestaciones y su resistencia".

"Tener a Matt, Nick y Tom a bordo desde el principio es un impulso enorme. Sus indicaciones en el simulador y durante nuestras próximas fases de pruebas por toda Europa serán fundamentales mientras pasamos del mundo virtual a la pista".

"Todos tienen una experiencia demostrada en sacar el máximo partido de plataformas completamente nuevas y en proporcionar la información técnica precisa necesaria para perfeccionar nuestros sistemas de control desarrollados internamente".