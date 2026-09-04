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Crónica de entrenamientos
WEC COTA

Ferrari lidera la primera sesión de entrenamientos libres del WEC en Austin

Antonio Giovinazzi encabezó el doblete de Ferrari en la primera sesión de entrenamientos de la Lone Star Le Mans, seguido de Alpine y Toyota en la clasificación de la categoría Hypercar.

Francesco Corghi
Publicado:
#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

El Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA 2026 se reanudó el viernes en Austin con la primera sesión de entrenamientos de la Lone Star Le Mans, en la que Antonio Giovinazzi marcó el mejor tiempo global en la categoría Hypercar.

Las temperaturas ya rondaban los 30 °C durante la FP1, y se esperan condiciones de calor similares durante todo el fin de semana. Los pilotos señalaron el jueves que el calor podría dificultar la realización de dos stints, mientras que también se prevé que la reducción de la energía utilizable acorte la duración de los stints en la carrera de seis horas del domingo, lo que podría suponer una parada en boxes adicional.

Ferrari ocupó las dos primeras posiciones, con el piloto de la , Giovinazzi, situando al 499P de fábrica n.º 51 en lo más alto de la tabla de tiempos con una vuelta de 1m53,824s. Terminó 0,205s por delante de Antonio Fuoco, al volante del Ferrari gemelo n.º 50.

Alpine y Toyota ocuparon las posiciones inmediatamente detrás de los Ferrari de . Jules Gounon situó al Alpine A424 n.º 36 en tercera posición, a casi 0,4 s del líder y 0,098 s por delante del Toyota n.º 8.

El Alpine n.º 35 se situó por delante, por un estrecho margen, deNyck de Vries, de , al volante del Toyota n.º 7, quien provocó una breve bandera amarilla en toda la pista tras salirse de la pista.

El más rápido de los dos Cadillac de Jota fue el n.º 38, séptimo, a 0,6 s del líder y por delante del Aston Martin n.º 009 y del Genesis n.º 19, que fue uno de los pocos coches en marcar su mejor tiempo con neumáticos duros.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries

Toyota TR010 n.º 7 de Toyota Gazoo Racing: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries

Foto: Toyota Racing

En los últimos compases, el Peugeot n.º 94 se coló entre los diez primeros a costa del Ferrari n.º 83 de AF Corse, que terminó a 0,949 s del mejor tiempo mientras rodaba con un juego mixto de neumáticos medios y duros.

Los participantes de la categoría Hypercar de BMW, , quedaron a más de un segundo del mejor tiempo, en los puestos 15.º y 17.º, aunque los tiempos de los entrenamientos siguieron siendo difíciles de comparar debido a las diferencias en las cargas de combustible, la elección de neumáticos y los programas de puesta a punto.

#009 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie: Alex Riberas, Marco Sorensen

#009 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie: Alex Riberas, Marco Sorensen

Foto de: Jakob Ebrey / LAT Images vía Getty Images

En LMGT3, Tom Fleming marcó el mejor tiempo con una vuelta de 2m06,016s al volante del McLaren n.º 58 del equipo Garage 59 .

Fleming superó al Mercedes n.º 61 de Iron Lynx, pilotado por Maxime Martin ( ), a mitad de la sesión, aventajándolo en 0,277 s, con el McLaren n.º 10 pisándole los talones.

El Ferrari n.º 21 de AF Corse y el Aston Martin n.º 23 de Heart of Racing completaron los cinco primeros puestos, quedando este último a medio segundo del McLaren líder de la categoría. El Ferrari fue uno de los coches que tuvieron que cumplir una parada en boxes de cinco minutos tras repetidas infracciones de los límites de la pista.

Los dos Proton Ford ocuparon el sexto y séptimo puesto, seguidos por el Aston Martin n.º 27 de Heart of Racing y el Lexus ASP n.º 87. El Mercedes n.º 79 de Iron Lynx completó el top 10, con los diez coches situados a menos de 1,4 s del tiempo de referencia de Fleming.

Los Porsche de Manthey y los BMW de WRT se quedaron fuera del top 10.

La segunda sesión de entrenamientos libres está prevista para las 16:00 hora local, las 23:00 CET.

EL1

Todas las estadísticas
Cla Equipo # Pilotos Monoplaza Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 0

1'53.824

174.363
2
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 0

+0.205

1'54.029

0.205 174.050
3
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 0

+0.399

1'54.223

0.194 173.754
4
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 0

+0.497

1'54.321

0.098 173.605
5
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Felix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424 0

+0.512

1'54.336

0.015 173.583
6
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. de Vries Toyota GR010 - Hybrid 0

+0.571

1'54.395

0.059 173.493
7
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 New Zealand E. Bamber France S. Bourdais United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R 0

+0.603

1'54.427

0.032 173.445
8
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Canada R. Angelis Aston Martin Valkyrie 0

+0.747

1'54.571

0.144 173.227
9
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 0

+0.766

1'54.590

0.019 173.198
10
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8 0

+0.880

1'54.704

0.114 173.026
11
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Yifei Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P 0

+0.949

1'54.773

0.069 172.922
12
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble United Kingdom R. Gunn Aston Martin Valkyrie 0

+0.510

1'54.334

173.586
13
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. di Resta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8 0

+1.075

1'54.899

0.565 172.732
14
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 0

+1.301

1'55.125

0.226 172.393
15
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 0

+1.307

1'55.131

0.006 172.384
16
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens France N. Nato United States R. Taylor Cadillac V-Series.R 0

+1.845

1'55.669

0.538 171.582
17
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. van der Linde BMW M Hybrid V8 0

+1.876

1'55.700

0.031 171.536
18
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany M. Kirchhofer 		McLaren 720S GT3 Evo 0

+12.192

2'06.016

10.316 157.494
19
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3 0

+12.469

2'06.293

0.277 157.148
20
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West Germany F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 0

+12.503

2'06.327

0.034 157.106
21
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 0

+12.732

2'06.556

0.229 156.822
22
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
Brazil D. Barrichello United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3 0

+12.760

2'06.584

0.028 156.787
23
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3 0

+12.954

2'06.778

0.194 156.547
24
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 0

+13.433

2'07.257

0.479 155.958
25
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 0

+13.460

2'07.284

0.027 155.925
26
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria C. Schmid Argentina J. Lopez 		Lexus RC F GT3 0

+13.586

2'07.410

0.126 155.771
27
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy M. Cressoni Netherlands L. Hodenius 		Mercedes AMG GT3 0

+13.580

2'07.404

155.778
28
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 0

+13.521

2'07.345

155.850
29
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3 0

+13.856

2'07.680

0.335 155.441
30
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Guven 		Porsche 911 GT3 R 0

+13.999

2'07.823

0.143 155.267
31
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia Y. Shahin Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R 0

+14.032

2'07.856

0.033 155.227
32
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 0

+14.086

2'07.910

0.054 155.162
33
TF Sport LMGT3
33 United States B. Keating United Kingdom J. Edgar Netherlands N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

+14.221

2'08.045

0.135 154.998
34
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 0

+14.745

2'08.569

0.524 154.366
35
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluc Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

+13.952

2'07.776

155.324
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