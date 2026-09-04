Ferrari lidera la primera sesión de entrenamientos libres del WEC en Austin
Antonio Giovinazzi encabezó el doblete de Ferrari en la primera sesión de entrenamientos de la Lone Star Le Mans, seguido de Alpine y Toyota en la clasificación de la categoría Hypercar.
El Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA 2026 se reanudó el viernes en Austin con la primera sesión de entrenamientos de la Lone Star Le Mans, en la que Antonio Giovinazzi marcó el mejor tiempo global en la categoría Hypercar.
Las temperaturas ya rondaban los 30 °C durante la FP1, y se esperan condiciones de calor similares durante todo el fin de semana. Los pilotos señalaron el jueves que el calor podría dificultar la realización de dos stints, mientras que también se prevé que la reducción de la energía utilizable acorte la duración de los stints en la carrera de seis horas del domingo, lo que podría suponer una parada en boxes adicional.
Ferrari ocupó las dos primeras posiciones, con el piloto de la , Giovinazzi, situando al 499P de fábrica n.º 51 en lo más alto de la tabla de tiempos con una vuelta de 1m53,824s. Terminó 0,205s por delante de Antonio Fuoco, al volante del Ferrari gemelo n.º 50.
Alpine y Toyota ocuparon las posiciones inmediatamente detrás de los Ferrari de . Jules Gounon situó al Alpine A424 n.º 36 en tercera posición, a casi 0,4 s del líder y 0,098 s por delante del Toyota n.º 8.
El Alpine n.º 35 se situó por delante, por un estrecho margen, deNyck de Vries, de , al volante del Toyota n.º 7, quien provocó una breve bandera amarilla en toda la pista tras salirse de la pista.
El más rápido de los dos Cadillac de Jota fue el n.º 38, séptimo, a 0,6 s del líder y por delante del Aston Martin n.º 009 y del Genesis n.º 19, que fue uno de los pocos coches en marcar su mejor tiempo con neumáticos duros.
Toyota TR010 n.º 7 de Toyota Gazoo Racing: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries
Foto: Toyota Racing
En los últimos compases, el Peugeot n.º 94 se coló entre los diez primeros a costa del Ferrari n.º 83 de AF Corse, que terminó a 0,949 s del mejor tiempo mientras rodaba con un juego mixto de neumáticos medios y duros.
Los participantes de la categoría Hypercar de BMW, , quedaron a más de un segundo del mejor tiempo, en los puestos 15.º y 17.º, aunque los tiempos de los entrenamientos siguieron siendo difíciles de comparar debido a las diferencias en las cargas de combustible, la elección de neumáticos y los programas de puesta a punto.
#009 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie: Alex Riberas, Marco Sorensen
Foto de: Jakob Ebrey / LAT Images vía Getty Images
En LMGT3, Tom Fleming marcó el mejor tiempo con una vuelta de 2m06,016s al volante del McLaren n.º 58 del equipo Garage 59 .
Fleming superó al Mercedes n.º 61 de Iron Lynx, pilotado por Maxime Martin ( ), a mitad de la sesión, aventajándolo en 0,277 s, con el McLaren n.º 10 pisándole los talones.
El Ferrari n.º 21 de AF Corse y el Aston Martin n.º 23 de Heart of Racing completaron los cinco primeros puestos, quedando este último a medio segundo del McLaren líder de la categoría. El Ferrari fue uno de los coches que tuvieron que cumplir una parada en boxes de cinco minutos tras repetidas infracciones de los límites de la pista.
Los dos Proton Ford ocuparon el sexto y séptimo puesto, seguidos por el Aston Martin n.º 27 de Heart of Racing y el Lexus ASP n.º 87. El Mercedes n.º 79 de Iron Lynx completó el top 10, con los diez coches situados a menos de 1,4 s del tiempo de referencia de Fleming.
Los Porsche de Manthey y los BMW de WRT se quedaron fuera del top 10.
La segunda sesión de entrenamientos libres está prevista para las 16:00 hora local, las 23:00 CET.
EL1
|Cla
|Equipo
|#
|Pilotos
|Monoplaza
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|0
|
1'53.824
|174.363
|2
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco M. Molina N. Nielsen
|Ferrari 499P
|0
|
+0.205
1'54.029
|0.205
|174.050
|3
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|F. Makowiecki J. Gounon V. Martins
|Alpine A424
|0
|
+0.399
1'54.223
|0.194
|173.754
|4
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|0
|
+0.497
1'54.321
|0.098
|173.605
|5
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|A. Felix da Costa C. Milesi F. Habsburg
|Alpine A424
|0
|
+0.512
1'54.336
|0.015
|173.583
|6
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. de Vries
|Toyota GR010 - Hybrid
|0
|
+0.571
1'54.395
|0.059
|173.493
|7
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|E. Bamber S. Bourdais J. Aitken
|Cadillac V-Series.R
|0
|
+0.603
1'54.427
|0.032
|173.445
|8
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|A. Riberas M. Sorensen R. Angelis
|Aston Martin Valkyrie
|0
|
+0.747
1'54.571
|0.144
|173.227
|9
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella
|Genesis GMR-001
|0
|
+0.766
1'54.590
|0.019
|173.198
|10
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire
|Peugeot 9X8
|0
|
+0.880
1'54.704
|0.114
|173.026
|11
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|Y. Yifei R. Kubica P. Hanson
|Ferrari 499P
|0
|
+0.949
1'54.773
|0.069
|172.922
|12
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|H. Tincknell T. Gamble R. Gunn
|Aston Martin Valkyrie
|0
|
+0.510
1'54.334
|173.586
|13
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. di Resta S. Vandoorne N. Cassidy
|Peugeot 9X8
|0
|
+1.075
1'54.899
|0.565
|172.732
|14
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
|
A. Lotterer
P. Derani
M. Jaubert
|Genesis GMR-001
|0
|
+1.301
1'55.125
|0.226
|172.393
|15
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor
|BMW M Hybrid V8
|0
|
+1.307
1'55.131
|0.006
|172.384
|16
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|W. Stevens N. Nato R. Taylor
|Cadillac V-Series.R
|0
|
+1.845
1'55.669
|0.538
|171.582
|17
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|R. Frijns R. Rast S. van der Linde
|BMW M Hybrid V8
|0
|
+1.876
1'55.700
|0.031
|171.536
|18
|
Garage 59 LMGT3
|10
|
A. Au
T. FlemingM. Kirchhofer
|McLaren 720S GT3 Evo
|0
|
+12.192
2'06.016
|10.316
|157.494
|19
|
IRON LYNX LMGT3
|61
|M. Berry R. Andrade M. Martin
|Mercedes AMG GT3
|0
|
+12.469
2'06.293
|0.277
|157.148
|20
|
Garage 59 LMGT3
|58
|
A. West
F. Gehrsitz
B. Goethe
|McLaren 720S GT3 Evo
|0
|
+12.503
2'06.327
|0.034
|157.106
|21
|
Vista AF Corse LMGT3
|21
|F. Heriau S. Mann A. Rovera
|Ferrari 296 GT3 Evo
|0
|
+12.732
2'06.556
|0.229
|156.822
|22
|
Heart of Racing Team LMGT3
|23
|
G. NewellD. Barrichello J. Adam
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|0
|
+12.760
2'06.584
|0.028
|156.787
|23
|
Proton Competition LMGT3
|88
|S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant
|Ford Mustang GT3
|0
|
+12.954
2'06.778
|0.194
|156.547
|24
|
Proton Competition LMGT3
|77
|
E. Powell
B. Tuck
S. Priaulx
|Ford Mustang GT3
|0
|
+13.433
2'07.257
|0.479
|155.958
|25
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|I. James Z. Robichon M. Drudi
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|0
|
+13.460
2'07.284
|0.027
|155.925
|26
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|
R. UmbrarescuC. Schmid J. Lopez
|Lexus RC F GT3
|0
|
+13.586
2'07.410
|0.126
|155.771
|27
|
IRON LYNX LMGT3
|79
|
J. ZelgerM. Cressoni L. Hodenius
|Mercedes AMG GT3
|0
|
+13.580
2'07.404
|155.778
|28
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 296 GT3 Evo
|0
|
+13.521
2'07.345
|155.850
|29
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
|
T. Rompuy
H. David
E. Masson
|Lexus RC F GT3
|0
|
+13.856
2'07.680
|0.335
|155.441
|30
|
Manthey DK Engineering LMGT3
|91
|
J. CottinghamT. Boguslavskiy A. Guven
|Porsche 911 GT3 R
|0
|
+13.999
2'07.823
|0.143
|155.267
|31
|
The Bend Manthey LMGT3
|92
|Y. Shahin R. Pera R. Lietz
|Porsche 911 GT3 R
|0
|
+14.032
2'07.856
|0.033
|155.227
|32
|
TEAM WRT LMGT3
|69
|
A. McIntosh
P. Thompson
D. Harper
|BMW M4 GT3 Evo
|0
|
+14.086
2'07.910
|0.054
|155.162
|33
|
TF Sport LMGT3
|33
|B. Keating J. Edgar N. Catsburg
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|0
|
+14.221
2'08.045
|0.135
|154.998
|34
|
TEAM WRT LMGT3
|32
|D. Leung S. Gelael A. Farfus
|BMW M4 GT3 Evo
|0
|
+14.745
2'08.569
|0.524
|154.366
|35
|
Racing Team Turkey by TF LMGT3
|34
|
P. DempseyS. Yoluc C. Eastwood
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|0
|
+13.952
2'07.776
|155.324
|Ver los resultados completos
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