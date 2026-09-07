Ferrari gana el WEC de Austin tras un fallo hidráulico tardío de Toyota

Ferrari logró su primera victoria de 2026 en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) durante las Lone Star Le Mans, luego de que el Toyota que lideraba la carrera sufriera una falla mecánica de último momento.

Nyck de Vries, Kamui Kobayashi y Mike Conway parecían encaminados a conseguir la primera victoria de Toyota en el Circuito de las Américas en nueve intentos, tras haber remontado desde la novena posición de la parrilla.

Sin embargo, a solo 15 minutos del final, el Toyota TR010 N° 7 redujo repentinamente la velocidad en pista debido a un problema hidráulico, regalándole un triunfo impensado al Ferrari 499P N° 50 compartido por Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco y Miguel Molina.

Jack Aitken, Sébastien Bourdais y Earl Bamber finalizaron segundos a bordo del Cadillac V-Series.R N° 38 de Jota, mientras que Charles Milesi, Ferdinand Habsburg y António Félix da Costa completaron el podio en el Alpine A424 N° 35.

La competencia de seis horas comenzó prácticamente bajo el auto de seguridad, ya que la dirección de carrera ordenó dos vueltas de formación adicionales para permitir que la pista se secara. Para cuando el auto de seguridad regresó a los boxes, se había formado una huella seca clara en las partes del trazado que estaban húmedas, y la vuelta de apertura transcurrió sin incidentes.

Antonio Giovinazzi mantuvo el liderato con el Ferrari 499P N° 51 tras haber conseguido la pole position, mientras que Jack Aitken también conservó la segunda plaza con el Cadillac V-Series.R N° 38.

No obstante, el piloto que más posiciones ganó en los primeros compases fue Molina, quien llevó al Ferrari N° 50 de la quinta a la tercera posición, por delante del Alpine A424 N° 35 de Ferdinand Habsburg.

Posteriormente, Ferrari llamó a Molina a los pits de manera anticipada antes de cumplir la primera hora, donde una parada de combustible más corta lo catapultó al primer lugar. Toyota empleó una estrategia similar con el GR010 Hybrid N° 8, lo que impulsó a Sébastien Buemi desde la parte baja del top 10 hasta la segunda casilla, justo por delante del Ferrari N° 51 que anteriormente lideraba con Giovinazzi.

Esto dividió al pelotón entre quienes llevaban una estrategia convencional y aquellos con una variante alternativa, una tendencia observada en varias otras carreras del WEC este año.

El Ferrari N° 51 se mantuvo como el auto líder entre los de estrategia convencional, pero James Calado, compañero de equipo de Giovinazzi, perdió casi medio minuto cuando el motor falló al encender durante la segunda ronda de paradas en pits.

Esto dejó al Cadillac N° 38 como líder virtual, aunque los competidores con la estrategia alternativa continuaron en la pelea. Eso fue así hasta poco antes de la mitad de la carrera, cuando el auto de seguridad tuvo que ingresar para retirar restos sobre la pista, reagrupando al pelotón.

Quienes llevaban la estrategia convencional obtuvieron una clara ventaja: Earl Bamber mantuvo el liderato con el Cadillac N° 38 y António Félix da Costa surgió como su rival más cercano a bordo del Alpine N° 35.

En ese punto, de Vries ya marchaba en la cuarta posición, con el trío de cabeza a tiro de piedra.

El neerlandés dio rápida cuenta del Aston Martin de Tom Gamble y posteriormente superó al Alpine de da Costa, colocándose justo detrás del líder de la competencia, Bamber, quien rodaba con neumáticos desgastados.

A falta de 2 horas y 15 minutos para el final, de Vries ejecutó la maniobra decisiva, rebasando al Cadillac de Bamber para tomar la delantera por primera vez.

A medida que el piloto de 31 años se distanciaba del grupo, Bamber comenzó a recibir presión del Alpine N° 36 de Jules Gounon, quien había intercambiado posiciones con el auto hermano pilotado por da Costa. El Ferrari N° 50 también estaba metido en la pelea en esa etapa.

Bamber logró contener al Alpine para conservar la segunda posición, pero el Cadillac N° 38 cayó en el clasificador cuando ingresó a pits en la siguiente vuelta para realizar un servicio completo.

Justo cuando el orden al frente se estaba estabilizando, el auto de seguridad volvió a ingresar para retirar al Lexus RC F GT3 N° 78 de ASP, el cual se había detenido en la pista con el cofre abierto.

La carrera se reanudó a menos de 50 minutos del final, pero de Vries ejecutó un reinicio perfecto y parecía encaminarse a una cómoda victoria cuando redujo su marcha en pista por fallas técnicas.

Esto elevó a Molina al liderato de la prueba, luego de que el español hubiera superado al Alpine N° 35 minutos antes tras una pasada de largo de Milesi.

Milesi recortó la distancia nuevamente en los giros finales, pero Molina resistió para darle a Ferrari su primer triunfo en la categoría Hypercar desde las 24 Horas de Le Mans del año pasado.

Posteriormente, Milesi recibió una penalización de cinco segundos por una salida insegura de pits (unsafe release), lo que promovió al Cadillac N° 38 a la segunda posición. De todos modos, el tercer puesto representó el primer podio para Alpine en 2026.

El gran ritmo de Aston Martin mostrado durante las prácticas y la clasificación se mantuvo en carrera, con Tom Gamble y Harry Tincknell finalizando en la cuarta posición a bordo del Valkyrie N° 007, por delante del Alpine N° 36 de Jules Gounon, Frédéric Makowiecki y Victor Martins, quienes quedaron fuera de la pelea por la victoria tras parar justo antes del último auto de seguridad.

Sébastien Buemi llevó al Toyota N° 8, que compartió con Ryo Hirakawa y Brendon Hartley, hasta el sexto lugar ejecutando la estrategia alternativa, luego de que Hirakawa recibiera un drive-through debido a que un problema técnico lo hizo superar el límite de velocidad en la zona de pits.

Will Stevens, Jack Aitken y Ricky Taylor concluyeron a continuación en el séptimo puesto con el Cadillac N° 12, mientras que una peculiar estrategia durante el último periodo de auto de seguridad ayudó a André Lotterer, Mathys Jaubert y Pipo Derani a finalizar octavos en el Genesis GMR-001 N° 17. Fue una notable recuperación para el trío de Genesis, después de que Lotterer cayera al último lugar en la primera hora por una maniobra desafortunada sobre el Ferrari N° 50 que lo dejó trompeado en sentido contrario.

BMW nunca logró estar en la pelea durante todo el evento en Austin; Kevin Magnussen, Raffaele Marciello y Dries Vanthoor cruzaron la meta en noveno lugar al mando del mejor de los dos M Hybrid V8 inscritos por el equipo oficial WRT.

El auto hermano pilotado por René Rast, Sheldon van der Linde y Robin Frijns finalizó relegado en la casilla 12, lo que significó que las dos tripulaciones que lideraban el campeonato al llegar al fin de semana —el BMW N° 20 y el Toyota N° 7— se marcharan de Austin sin sumar puntos.

El top 10 lo completaron Loïc Duval, Malthe Jakobsen y Théo Pourchaire en el Peugeot 9X8 N° 94.

Por su parte, el Ferrari N° 51 que había salido desde la pole position se vio perjudicado por el momento en que ingresó el último auto de seguridad, con Giovinazzi, Calado y Alessandro Pier Guidi cruzando la línea de meta en el puesto 11.