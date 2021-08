F1 vs Le Mans: cuál es el coche más potente y el más rápido

Los Le Mans Hypercars se han introducido como sustitutos de la categoría LMP1, en un intento de reducir los costes en la categoría superior de las carreras de resistencia y aumentar su atractivo para los fabricantes de automóviles, después de que Audi y Porsche se retiraran y dejaran a Toyota solo.

Toyota presentó su GR010 HYBRID para el inicio de la temporada 2021 del WEC, mientras que el fabricante estadounidense Glickenhaus añadió su 007 LMH no híbrido a tiempo para la segunda ronda en Portimao.

Todavía hay un coche LMP1 en la serie, ya que Alpine cuenta con su A480 diseñado por ORECA (anteriormente conocido como Rebellion R-13) a través de una cláusula en las reglas que permite que los prototipos LMP1 no híbridos sigan compitiendo.

Pero, ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre los prototipos LMH y sus homólogos de la Fórmula 1? Echemos un vistazo.

Los coches de F1 superan regularmente los 320 km/h, pero hasta ahora en 2021 la velocidad más alta durante una carrera registrada en el campeonato ha sido de 349,06 km/h, cortesía de Lando Norris en Paul Ricard. Sin embargo, se esperan velocidades más altas en las citas de Italia y México, donde los coches tienen mucha menos carga aerodinámica debido al trazado de alta velocidad de Monza y a la gran altitud del Hermanos Rodríguez.

El WEC ya ha visitado Monza este año, y la velocidad más alta durante las 6 horas de Monza correspondió al coche Glickenhaus de Romain Dumas, que alcanzó 317,52 km/h. Esto fue igualado por Pipo Derani en el otro coche Glickenhaus y Brendon Hartley en el Toyota #8 durante la tercera sesión de entrenamientos libres.

Las velocidades serán mayores en las largas rectas del Circuito de la Sarthe en Le Mans: Louis Deletraz alcanzó 349,22 km/h en la Hyperpole el año pasado al volante de un Rebellion-Gibson R-13.

Pero la nueva categoría LMH ha aumentado significativamente el peso de los coches (el Toyota GR010 pesa 1040 kg, frente a los 878 kg de los híbridos de LMP1) y la potencia máxima ha disminuido en los coches con recuperación de energía, por lo que las velocidades máximas deberían bajar en comparación con el año pasado.

Con dos sistemas de recuperación de energía que complementan al motor de combustión interna V6 de 1,6 litros de un coche de F1, un monoplaza de 2021 produce una potencia de alrededor de 1.000 CV, aunque esta cifra no suele ser confirmada por ninguno de los proveedores de trenes motrices de la categoría.

El reglamento de la LMH establece un límite a la potencia total, 520kW o 670 CV, de todos los componentes del tren motriz en aras de garantizar una competición abierta. Sin embargo, el diseño del motor está abierto, permitiendo a los fabricantes elegir su configuración y cilindrada. Los sistemas de recuperación de energía son opcionales, aunque el despliegue de la potencia híbrida está regulado para eliminar cualquier ventaja injusta sobre los prototipos no híbridos.

El sistema híbrido puede implementarse en el eje delantero para una configuración de tracción total, y regenerará la energía gastada en la frenada de las ruedas delanteras. Este sistema híbrido no puede tener una potencia superior a 200kW (268 CV).

Lewis Hamilton, Mercedes W12, battles with Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Los coches de F1 incorporan actualmente un sistema de reducción de la resistencia aerodinámica (DRS), que permite al piloto abrir el alerón trasero para anular los efectos de la resistencia aerodinámica cuando sigue a otro coche y tener más posibilidades de adelantar. Esto está limitado, en situación de carrera, a un coche que esté a menos de un segundo del que le precede. Anteriormente se permitía a los pilotos cambiar de modo de motor durante una carrera, pero esto se restringió a mitad de la temporada pasada para permitir a los pilotos utilizar un solo mapa de motor tanto en la clasificación como en la carrera.

El reglamento de LMH ya no permite utilizar la potencia híbrida como herramienta de adelantamiento: la curva de potencia se define para cada coche en la tabla de equilibrio de rendimiento de cada carrera. Además, la potencia del eje delantero solo puede desplegarse por encima de los 120 km/h para garantizar que no haya ventaja de tracción para los coches con tracción a las cuatro ruedas a la salida de las curvas de menor velocidad.

La clasificación de la F1 se desarrolla en tres partes: Q1, Q2 y Q3. La Q1 dura 18 minutos y en ella los 20 coches intentan marcar los tiempos más rápidos. Los cinco coches más lentos se eliminan y se colocan en sus puestos en la parrilla, mientras que en la Q2 participan los 15 coches restantes. La Q2 dura 15 minutos, y una vez más los cinco coches más lentos son eliminados y los 10 primeros pasan a la parte final, en la que se decide la pole position y los puestos en la parrilla hasta el 10º.

Los 10 primeros también empezarán la carrera con los neumáticos con los que hicieron su vuelta más rápida en la Q2, pero tendrán libre elección de neumáticos en la Q3 para intentar marcar un tiempo lo suficientemente bueno para la pole dentro de los 12 minutos asignados.

El WEC tiene un sistema más tradicional que comprende dos sesiones de 10 minutos, una para las clases Hypercar y LMP2, y otra para las categorías de GTE: la vuelta más rápida de cada piloto en la clasificación establece la parrilla. Se otorga un punto a cada uno de los pilotos del coche que consigue la pole en las cuatro clases.

La ronda de las 24 Horas de Le Mans del WEC, de doble puntuación, tiene un formato diferente conocido como Hyperpole, que se introdujo el año pasado. Los seis mejores coches de cada una de las cuatro clases durante un periodo de 45 minutos el miércoles, el primer día de clasificación, pasan a la sesión de media hora de Hyperpole del jueves.

Las carreras de Fórmula 1 duran un máximo de dos horas, excluyendo las neutralizaciones con bandera roja, y se disputan a la distancia más corta que supere los 305 km, salvo el Gran Premio de Mónaco, que se disputa a unos 260 km. A lo largo de la carrera, cada coche debe utilizar al menos dos de los tres compuestos de neumáticos proporcionados por Pirelli, y las paradas en boxes solo pueden utilizarse para el cambio de neumáticos y posibles reparaciones tras la prohibición de repostar desde 2010.

Las carreras del WEC son mucho más largas, de ahí el término "carreras de resistencia", y la mayoría de ellas duran seis horas. Hay dos carreras de ocho horas en el calendario de 2021, en el circuito del Algarve en Portimao y la segunda carrera de Bahrein al final de la temporada, mientras que Le Mans dura 24 horas completas.

La duración mínima es de cuatro horas, un formato probado en la temporada 2019/20.

Esto significa que varios pilotos comparten cada coche, y hay regulaciones en cada categoría que obligan a tiempos mínimos al volante para cada piloto.

Las carreras de resistencia también asignan a cada piloto una categoría –bronce, plata, oro y platino– en función de la experiencia y los resultados anteriores, y las categorías LMP2 y GTE Am tienen combinaciones de pilotos concretas permitidas. Esto no se aplica a los Hypercar, aparte de que ningún piloto de bronce puede participar en esta categoría.

Nicholas Latifi, Williams Racing and George Russell, Williams Racing celebrate with the team

