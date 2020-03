El CEO del WEC explica la cancelación de Sebring

¿Cuándo tomó la decisión de cancelar la carrera?

"Como saben, habíamos estado monitoreando la situación de cerca pero, tan pronto como el Presidente Trump hizo el anuncio sobre la prohibición de los vuelos desde Europa, supimos que no teníamos otra opción que cancelar inmediatamente. Muchos de los miembros de nuestro paddock provienen de la zona Schengen, por lo que sería imposible hacer la carrera sin ellos. Actuamos rápidamente cuando tantos miembros del equipo -los nuestros dentro del WEC y nuestros competidores- estaban a punto de subir a los aviones para venir a Florida. Publicamos la noticia lo antes posible en Europa para avisar a la gente que cancelara o cambiara de planes".

¿Podría haber tomado la decisión antes?

"Trabajando en conjunto con la IMSA y Sebring Raceway, y teniendo en cuenta el consejo de la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias federales y estatales de los EE.UU. que tuvimos cada día antes del 11 de marzo, no era necesario tomar esta decisión antes. Seguíamos adelante. Había preocupaciones, por supuesto, especialmente con respecto a la situación en Italia que estábamos evaluando pero, a las 5 de la tarde de ayer, todavía era posible correr en ese momento".

¿La carrera se realizará en una fecha posterior?

"Como nuestra temporada se desarrolla en dos años, esta opción es más difícil para nosotros que, digamos, la IMSA, que puede posponer una carrera para más adelante en el año. Es difícil decir más sobre esto ahora mismo. En este momento probablemente no es necesario decirlo, pero estamos todos muy decepcionados. El SuperSebring (la denominación del evento que comparten el WEC e IMSA en ese escenario) no solo era un evento de gran importancia para las carreras de autos deportivos, en lo que respecta a la visibilidad en los Estados Unidos y los resultados, sino que a nivel personal era el favorito de casi todos los involucrados. Nos enfrentamos a una situación muy desafiante que no tiene precedentes y es impredecible, y que está cambiando cada día".

¿Qué pasa con toda la carga y la infraestructura que ya está en el lugar?

"Nuestro equipo de logística y deportivo del WEC ya estaba en Florida para el montaje. Ellos, junto con nuestro socio de logística, DHL Global Forwarding, se asegurarán de que la carga sea embalada de forma segura y enviada de vuelta a Europa. Es un trabajo enorme, pero tenemos un excelente equipo trabajando en esto. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todo el equipo de la organización y a los diferentes proveedores involucrados en esta difícil situación que trabajan día y noche para resolver los asuntos. Un agradecimiento muy sincero también a nuestros socios de IMSA y a todos los competidores del WEC por su total apoyo en estas circunstancias únicas y desafiantes".

¿Qué implicaciones tiene esto para el WEC?

"Antes de responder a esto, nuestra primera y mayor preocupación es sobre la gente afectada por el virus, dondequiera que estén. En primer lugar, tenemos que cuidarnos unos a otros y permanecer juntos, apoyándonos unos a otros, para superar la pandemia del coronavirus. Dicho esto, como tantos otros campeonatos de carreras, empresas y organizaciones, el impacto comercial, deportivo y humano que esto tendrá en el futuro es considerable, por lo que debemos trabajar aún más duro para adaptar, perfeccionar, renovar o revitalizar nuestro campeonato. No estamos diciendo que será fácil, pero esto es lo que tenemos que hacer. A corto plazo, lo que debemos recordar, sin embargo, es que estamos en medio de una situación transitoria, aunque no tenga un final definitivo. Debemos mantener la calma, cuidar de los más cercanos y aceptar los desafíos de cada día a medida que se presenten".

¿Se cancelarán otras carreras?

"Somos muy, muy conscientes de que esta es una situación que cambia rápidamente, y que ninguno de nosotros se ha enfrentado antes. Honestamente, en este momento, no podemos responder a esa pregunta porque no es sólo nuestra decisión. Los mantendremos informados a todos ustedes lo antes posible. Por supuesto, mantendremos nuestro actual grupo de monitoreo del COVID-19 y seguiremos manteniendo nuestro paddock informado de cualquier novedad".