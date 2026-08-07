Cómo se perfila la lucha por el título de Hypercar del WEC tras los cambios al calendario 2026

La segunda mitad del Campeonato Mundial de Resistencia 2026 promete una lucha intensa, con cuatro rondas programadas en el lapso de poco más de dos meses.

El calendario tuvo que reorganizarse dos veces a raíz de la guerra de Irán, y el impacto de los cambios es múltiple. El hueco dejado por la ronda cancelada de Qatar ha sido ocupado por una primera visita del WEC a Barcelona, mientras que Monza sustituye a Bahréin como final de temporada.

Esos cambios también han alterado el propio campeonato.

Como ya se ha documentado, tanto las carreras de seis horas en Barcelona como en Monza otorgarán un máximo de 25 puntos a las tripulaciones ganadoras, como es habitual en las rondas regulares del WEC. En cambio, tanto los 1812 km de Qatar como las 8 Horas de Bahréin eran eventos con puntos extra, que ofrecían hasta 38 puntos.

Menos puntos disponibles

El cambio en el sistema de puntuación es significativo. Con 26 puntos menos ahora disponibles, el calendario revisado elimina efectivamente del campeonato el equivalente a una carrera completa de seis horas.

Además, aunque a mitad de temporada, ya se ha repartido aproximadamente el 55% de los puntos disponibles. Esto se debe a que las 24 Horas de Le Mans, que otorgan el doble de los puntos habituales, ya se han disputado.

Photo by: Germain Durand

La cancelación de Bahréin también aumenta la importancia de Le Mans. En años anteriores, un resultado decepcionante en La Sarthe podía compensarse con un buen final en la final de ocho horas de Bahréin, donde hay 38 puntos en juego. En 2024, por ejemplo, Toyota revirtió la ventaja de Porsche para hacerse con el campeonato de fabricantes en Bahréin. Ahora, una remontada así será mucho más difícil de lograr.

Sin embargo, con cuatro rondas restantes, todavía hay mucho por jugar. Hay un total de 104 puntos disponibles en el tramo final de carreras en América, Asia y Europa, incluido el punto adicional otorgado en cada ronda por lograr la pole position. Dado que ningún equipo ha sumado más de 75 puntos hasta ahora, ambos campeonatos siguen muy abiertos.

Circuitos diferentes

Aunque el WEC no se adentra en territorio desconocido, Barcelona y Monza presentan no obstante un desafío muy diferente al de los circuitos a los que sustituyen.

Aparte del Prólogo en 2019-20, el WEC nunca ha visitado Barcelona. Aunque algunos equipos y pilotos que estuvieron presentes en aquella prueba de pretemporada siguen en la parrilla, el campeonato ha cambiado fundamentalmente desde entonces. LMP1 ha sido reemplazado por Hypercar, LMP2 ha sido eliminado, mientras que las clases GTE han sido sustituidas por una única división Pro-Am LMGT3.

Aun así, los equipos no empezarán desde cero. Varios fabricantes han probado sus hypercars en Barcelona en los últimos años, mientras que algunas escuadras de LMGT3 incluso han competido en el circuito en el GT World Challenge Europe. Por ello, no llegarán a la carrera completamente a ciegas.

Mientras tanto, Monza fue una cita anual en el calendario entre 2021 y 2023, hasta que Imola la reemplazó como la ronda italiana del campeonato, lo que significa que la mayoría de los equipos deberían tener abundantes datos sobre la pista de 5,7 km. Ferrari también utilizó Monza en julio para comparar su actual 499P con su coche de desarrollo de 2027.

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La velocidad punta y la baja carga aerodinámica, como siempre, serán cruciales en Monza, lo que hace que el Balance of Performance sea particularmente influyente en las largas rectas del circuito.

También hay que considerar lo diferentes que son Barcelona y Monza de Qatar y Bahréin, respectivamente.

Ferrari logró un histórico triplete en el podio en la última visita del WEC a Losail, mientras que Toyota ha ganado cada una de las últimas ocho carreras en Sakhir. Aunque es imposible saber cómo se habrían desarrollado los eventos cancelados de este año, la reconocida gestión de neumáticos de Toyota probablemente habría hecho imbatible al TR010 en Bahréin. Por ello, los cambios en el calendario suponen un duro golpe para las esperanzas de Toyota de asegurar su primer título de pilotos desde 2023.

Aspirantes al campeonato

En el ecuador de la temporada, dos tripulaciones están empatadas en lo más alto de la clasificación de Hypercar. Robin Frijns y Rene Rast acumularon 75 puntos en las cuatro primeras rondas con el #20 BMW M Hybrid V8, igualando la puntuación de los ganadores de Le Mans Kamui Kobayashi, Nyck de Vries y Mike Conway en el #7 Toyota.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries Photo by: JEP

Sheldon van der Linde, el tercer piloto del #20 BMW, es oficialmente tercero en la clasificación, pero en realidad no puede aspirar al título tras perderse la cita inaugural de Imola debido a un conflicto con el IMSA SportsCar Championship.

Excluyendo a van der Linde de la lucha, James Calado, Antonio Giovinazzi y Alessandro Pier Guidi (#51 Ferrari 499P) son efectivamente terceros en la tabla con 57 puntos. A solo un punto de ellos están Brendon Hartley, Sebastien Buemi y Ryo Hirakawa en el #8 Toyota.

Esto significa que BMW y Toyota son los principales aspirantes al campeonato, con Ferrari también en la pelea pese a no haber logrado una victoria hasta ahora.

Cadillac ha tenido una temporada relativamente difícil hasta ahora, con Norman Nato y Will Stevens a 33 puntos de las dos tripulaciones líderes en su #12 V-Series.R inscrito por Jota.

En el campeonato de fabricantes, Toyota lidera sobre BMW por cinco puntos, con Ferrari a otros 39 puntos de distancia en tercer lugar.

En LMGT3, el #33 TF Sport Corvette Z06 GT3.R cuenta con una cómoda ventaja tras su victoria de clase en Le Mans, pero Jonny Edgar es el único piloto de la tripulación que ha participado en las cuatro carreras hasta ahora.

Richard Lietz, Riccardo Pera y Yasser Shahin ocupan el segundo puesto a bordo del #92 Manthey Porsche 911 GT3 R, a 27 puntos del Corvette de Edgar.

Clasificación de Hypercar tras las 6 Horas de Sao Paulo

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