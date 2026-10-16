Crónica de entrenamientos

WEC Barcelona

Aston Martin y Genesis por delante de Ferrari en la FP2 de las 6 Horas de Barcelona

Tincknell vuela al liderato justo antes de que todos se dediquen al estudio de la degradación de los neumáticos; las 499P oficiales fueron 7.ª y 12.ª, Cadillac y Toyota en el Top 5, BMW noveno. En LMGT3, bien Gehrsitz con el McLaren-Garage 59, seguido por Lexus, Mercedes y Aston.

Francesco Corghi

Publicado: 16 oct 2026, 18:09

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Harry Tincknell logró el primer puesto para Aston Martin en la segunda sesión de entrenamientos libres de las 6 Horas de Barcelona, ​​mientras los participantes del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA (WEC) se centraban principalmente en la preparación para la carrera.

El Circuit de Catalunya presentaba una pista bastante sucia y resbaladiza desde la sesión matutina, lo que provocó un alto nivel de degradación de los neumáticos en todos los vehículos. Esta situación llevó a los equipos a buscar una vuelta rápida al inicio de la sesión, antes de cambiar su enfoque hacia el ritmo de carrera y la recopilación de datos; una tarea especialmente relevante dado que es la primera vez que el Campeonato Mundial visita este circuito español.

En la categoría Hypercar, el Valkyrie n.º 007 marcó la pauta con un tiempo de 1:31.712. Muy cerca, un grupo compacto encabezado por el Genesis n.º 17 —que terminó segundo, a solo 0,038 segundos del líder— seguido por el Ferrari n.º 83 de AF Corse, completó el trío de cabeza (+0,084 s).

El Cadillac-Jota n.º 12 se situó a solo 0,008 segundos del Ferrari n.º 83, mientras que el Toyota n.º 7 cerró el grupo de los cinco mejores, superando por un estrecho margen al Cadillac n.º 38; ambos quedaron a unas dos décimas de segundo del mejor tiempo.

Los otros dos Ferrari oficiales obtuvieron resultados dispares: el coche n.º 50 terminó séptimo (+0,4 s), mientras que el n.º 51 finalizó duodécimo (+1,2 s). Entre ambos Ferrari oficiales se situaron el Toyota n.º 8 y el BMW n.º 15, ocupando la octava y novena posición respectivamente, ambos a 0,5 segundos del líder. El Aston Martin n.º 009 completó el «top 10», por delante del Peugeot n.º 94. Por su parte, los Alpine quedaron más rezagados, marcando el 15.º y 16.º mejor tiempo —a unos dos segundos del ritmo de cabeza—, por detrás del Genesis n.º 19 y el BMW n.º 20, mientras que el Peugeot n.º 94 cerró la clasificación.

Foto di: WEC

En la categoría LMGT3, Finn Gehrsitz situó al McLaren n.º 58 de Garage 59 en cabeza con un tiempo por vuelta de 1'41.650, terminando 0,344 segundos por delante del Lexus n.º 78 de ASP y con una ventaja de medio segundo sobre el Mercedes n.º 79 de Iron Lynx.

El Aston Martin n.º 27 de Heart of Racing y el BMW n.º 69 de WRT también se aseguraron un lugar entre los cinco primeros —aunque con mayores diferencias—, situándose por delante del Lexus n.º 87 de ASP (que recibió un par de penalizaciones, incluida una parada obligatoria en boxes de tipo «stop-and-go», por exceder los límites de la pista), el Porsche n.º 91 de Manthey y el Mercedes n.º 61 de Iron Lynx.

El Ferrari mejor clasificado —el n.º 54 de AF Corse— ocupa la novena posición, mientras que el McLaren n.º 10 de Garage 59 completa el «top 10»; los vehículos de Ford-Proton y Corvette-TF Sport se sitúan más atrás.

El programa revisado para el sábado comienza con una sesión matutina dedicada a la categoría LMGT3, que incluye los terceros entrenamientos libres a las 8:50 h y la sesión de clasificación a las 11:50 h. Tras la lucha por la «Hyperpole», la atención se centrará en la categoría Hypercar, con los terceros entrenamientos libres a las 12:40 h y la sesión de clasificación a las 15:40 h.

FP2

Todas las estadísticas

Cla Equipo # Pilotos Monoplaza Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1

Aston Martin THOR Team HYPERCAR

007 H. Tincknell T. Gamble Aston Martin Valkyrie 0

1'31.712

182.802 2

Genesis Magma Racing HYPERCAR

17 A. Lotterer P. Derani

M. Jaubert

Genesis GMR-001 0

+0.038

1'31.750

0.038 182.726 3

AF Corse HYPERCAR

83 Y. Yifei R. Kubica P. Hanson Ferrari 499P 0

+0.084

1'31.796

0.046 182.635 4

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

12 W. Stevens N. Nato A. Lynn Cadillac V-Series.R 0

+0.092

1'31.804

0.008 182.619 5

Toyota Racing HYPERCAR

7 M. Conway K. Kobayashi N. de Vries Toyota GR010 - Hybrid 0

+0.204

1'31.916

0.112 182.396 6

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

38 E. Bamber S. Bourdais J. Aitken Cadillac V-Series.R 0

+0.267

1'31.979

0.063 182.272 7

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

50 A. Fuoco M. Molina N. Nielsen Ferrari 499P 0

+0.432

1'32.144

0.165 181.945 8

Toyota Racing HYPERCAR

8 S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 0

+0.541

1'32.253

0.109 181.730 9

BMW M Team WRT HYPERCAR

15 K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 0

+0.549

1'32.261

0.008 181.714 10

Aston Martin THOR Team HYPERCAR

009 A. Riberas M. Sorensen Aston Martin Valkyrie 0

+0.623

1'32.335

0.074 181.569 11

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

94 L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire Peugeot 9X8 0

+0.969

1'32.681

0.346 180.891 12

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

51 A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi Ferrari 499P 0

+1.269

1'32.981

0.300 180.307 13

Genesis Magma Racing HYPERCAR

19 M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella Genesis GMR-001 0

+1.427

1'33.139

0.158 180.001 14

BMW M Team WRT HYPERCAR

20 R. Frijns R. Rast S. van der Linde BMW M Hybrid V8 0

+1.568

1'33.280

0.141 179.729 15

Alpine Endurance Team HYPERCAR

35 C. Milesi F. Habsburg Alpine A424 0

+1.892

1'33.604

0.324 179.107 16

Alpine Endurance Team HYPERCAR

36 J. Gounon V. Martins Alpine A424 0

+2.002

1'33.714

0.110 178.897 17

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

93 P. di Resta N. Cassidy

A. Quinn

Peugeot 9X8 0

+2.502

1'34.214

0.500 177.948 18

Garage 59 LMGT3

58 A. West F. Gehrsitz

B. Goethe

McLaren 720S GT3 Evo 0

+9.938

1'41.650

7.436 164.930 19

AKKODIS ASP Team LMGT3

78 T. Rompuy

H. David

E. Masson

Lexus RC F GT3 0

+10.282

1'41.994

0.344 164.374 20

IRON LYNX LMGT3

79

J. Zelger

M. Cressoni L. Hodenius Mercedes AMG GT3 0

+10.468

1'42.180

0.186 164.075 21

Heart of Racing Team LMGT3

27 I. James Z. Robichon M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 0

+10.573

1'42.285

0.105 163.906 22

TEAM WRT LMGT3

69 A. McIntosh P. Thompson

D. Harper

BMW M4 GT3 Evo 0

+10.825

1'42.537

0.252 163.503 23

AKKODIS ASP Team LMGT3

87

R. Umbrarescu

C. Schmid J. Lopez Lexus RC F GT3 0

+10.863

1'42.575

0.038 163.443 24

Manthey DK Engineering LMGT3

91

J. Cottingham

T. Boguslavskiy A. Guven Porsche 911 GT3 R 0

+11.068

1'42.780

0.205 163.117 25

IRON LYNX LMGT3

61 M. Berry R. Andrade M. Martin Mercedes AMG GT3 0

+11.116

1'42.828

0.048 163.041 26

Vista AF Corse LMGT3

54 T. Flohr F. Castellacci D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 0

+11.185

1'42.897

0.069 162.931 27

Garage 59 LMGT3

10

A. Au

T. Fleming

M. Kirchhofer McLaren 720S GT3 Evo 0

+11.383

1'43.095

0.198 162.618 28

Proton Competition LMGT3

77 E. Powell B. Tuck

S. Priaulx

Ford Mustang GT3 0

+11.407

1'43.119

0.024 162.581 29

TEAM WRT LMGT3

32 D. Leung S. Gelael A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 0

+11.481

1'43.193

0.074 162.464 30

The Bend Manthey LMGT3

92 Y. Shahin R. Pera R. Lietz Porsche 911 GT3 R 0

+11.542

1'43.254

0.061 162.368 31

Vista AF Corse LMGT3

21 F. Heriau S. Mann A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 0

+11.602

1'43.314

0.060 162.274 32

Proton Competition LMGT3

88 S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant Ford Mustang GT3 0

+11.602

1'43.314

0.000 162.274 33

Racing Team Turkey by TF LMGT3

34

P. Dempsey

S. Yoluc C. Eastwood Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

+11.656

1'43.368

0.054 162.189 34

TF Sport LMGT3

33 B. Keating J. Edgar N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

+11.277

1'42.989

162.786 35

Heart of Racing Team LMGT3

23

G. Newell

D. Barrichello J. Adam Aston Martin Vantage AMR GT3 0

+12.916

1'44.628

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