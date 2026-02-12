Alpine oficializa su salida del WEC y de las 24 Horas de Le Mans

En un día que se anunciaba decisivo para los programas deportivos del Grupo Renault, con la celebración de un e l Comité Social y Empresarial (CSE) en Viry-Châtillon, llegan las malas noticias que se temían. Tras el fin del programa de rally raid de Dacia, el 12 de febrero se hizo oficial elde Alpine en el WEC.

El proyecto de Alpine en la categoría Hypercar comenzó en 2021, pero no es hasta 2024 cuando la marca tricolor alineará su propio prototipo LMDh en el campeonato mundial y en las 24 Horas de Le Mans. El próximo mes de junio, el Alpine A424 hará su última aparición en la mítica prueba de la Sarthe.

En las últimas semanas se habían intensificado los rumores sobre esta retirada del WEC, e incluso sobre la posible desaparición de Alpine como marca. Sin embargo, la semana pasada, un portavoz de Alpine declaró a Motorsport.com que la marca no desaparecería, sin desmentir lo que ahora se ha confirmado : su salida del campeonato.

Cabe recordar que el verano pasado, el entonces director general de Renault, Luca de Meo, estimó que Alpine necesitaría unos veinte años para convertirse en un verdadero rival de Porsche. Sin embargo, el proyecto terminará mucho antes, y esta decisión ha sido tomada por su sucesor, François Provost.

La participación de Alpine en la temporada 2026 del WEC incluso estuvo en duda durante un tiempo, pero Alpine Racing recibió luz verde de la dirección para un último año. Recordemos que, en resistencia, el proyecto se basa en la reconocida experiencia de la estructura Signatech, dirigida por Philippe Sinault.

La temporada 2026 será la última para Alpine. Foto de: FIAWEC - DPPI

El equipo presentará la próxima semana su temporada 2026, en un ambiente que será el de una gira de despedida, mientras que el prototipo ha recibido mejoras técnicas y ha conseguido su primera victoria el pasado otoño, en Fuji.

Este anuncio se produce en un momento delicado para Renault con la planta de Viry-Châtillon, que corre el riesgo de desaparecer tras haber perdido ya el diseño de los motores de F1 para la escudería Alpine, que ahora son suministrados a Enstone por el bloque cliente de Mercedes.

En la región parisina, estas decisiones radicales han suscitado inquietud y duras críticas, especialmente por parte de los sindicatos y de los representantes locales. Hace unos días, el alcalde de Viry-Châtillon, Jean-Marie Vilain, se indignó al denunciar las "mentiras y traiciones" de Renault, ya que el fabricante del rombo se encamina hacia el cierre de una fábrica que debía convertirse en "Hypertech".