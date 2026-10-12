El acuerdo Alpine-Geely se habría frenado y los A424 podrían quedarse fuera del WEC 2027

Cuando todo parecía ya hecho, llegó el increíble giro de guion: la negociación que debía llevar a Geely Group a hacerse con el programa Hypercar de Alpine en el Campeonato Mundial de Resistencia parece haberse esfumado.

La noticia llegada desde el paddock del ELMS de Portimão, y difundida de inmediato por Italian-Endurance, es de esas que dejan boquiabierto, también a la luz de las recientes declaraciones de los interesados directos.

En particular, el team principal del Alpine Endurance Team, Philippe Sinault, ante los micrófonos de Motorsport.com en Fuji había afirmado que todo estaba bajo control y que la situación estaba ya muy avanzada, hasta el punto de no ver preocupaciones de cara al cierre de las inscripciones para la temporada WEC 2027, previsto para el 26 de noviembre.

Al parecer, en cambio, la situación entre bastidores ha tomado formas muy distintas que están perfilando una realidad, a estas alturas, concreta e inevitable: es decir, no tener los A424 LMDh en la parrilla de salida el año que viene.

Desde que el nuevo CEO de Renault Group tomó la discutible decisión de cerrar los programas deportivos de Alpine en el WEC, el propio Sinault - fundador del Team Signatech, es decir, el equipo que se ocupa de los coches franceses en pista en el Mundial de Resistencia - se había movido en primera persona para poder salvar lo salvable y dar un futuro a una actividad que vive gracias a la vasta experiencia adquirida a lo largo de los años en LMP2 y LMP1.

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Victor Martins Foto di: JEP

Inicialmente se había hablado de marcas chinas en camino y el primer señalado parecía ser BYD, que además estuvo presente con su propio stand en el village de las 24h de Le Mans (no precisamente una iniciativa barata y con puro fin publicitario, si queremos decirlo todo).

A continuación, en cambio, tomó cuerpo el nombre de Geely Group, que con Renault tiene relación por colaboraciones en el ámbito de la producción en serie, especialmente en América Latina. Algunos representantes de la Casa de Hangzhou también habían volado a las instalaciones de Viry-Châtillon y Bourges para conocer de cerca el entorno deportivo de Alpine con vistas a un posible desembarco en el WEC.

Aunque nadie de Renault/Alpine ni Geely haya confirmado nunca nada al respecto, los encuentros y los diálogos habían continuado con la idea de tomar las riendas de los A424, rebautizarlos según las necesidades de la escuadra oriental y continuar el trabajo bien encaminado de Signatech y compañía. Y las propias palabras de Sinault daban a entender que no había problemas al respecto, salvo el vuelco de las últimas horas.

Si todo esto fuera luego confirmado por las partes implicadas, a estas alturas se vuelve prácticamente imposible ver los LMDh con chasis Oreca entre los participantes del WEC 2027, a menos que se quiera proceder con calma y tomarse un año sabático, trabajando de cara a una llegada de Geely en 2028. Pero también aquí, con muchos interrogantes que, en el estado actual, colocan a Sinault y Signatech ante la ya cada vez más aterradora y triste posibilidad de echar el cierre después de las 6h de Monza del próximo 8 de noviembre.