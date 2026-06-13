24H Le Mans H8: El coche de seguridad abre por completo la carrera
Una primera intervención del coche de seguridad en las 24 Horas de Le Mans 2026 significa que ahora hay una lucha de 14 coches por el liderato
El coche de seguridad ha abierto por completo las 24 Horas de Le Mans 2026, con nada menos que 14 coches agrupados en cabeza tras la octava hora de carrera.
Hasta ahora, la carrera se había convertido en una batalla a cuatro bandas entre el #8 Toyota, el #20 BMW y los #12 y #38 Cadillac, cuyo piloto Earl Bamber ha marcado hasta ahora la vuelta más rápida de la carrera.
Las batallas en pista incluyeron a Jack Aitken (#38 Cadillac) adelantando a Sheldon van der Linde (#20 BMW) en la chicane Ford, mientras que Robin Frijns (#20 BMW) apenas logró contener después a Sebastien Buemi (#8 Toyota).
Buemi tenía una ligera ventaja sobre sus rivales cuando, a las 11:38pm, los coches GT3 de Francesco Castellacci (Ferrari #54) y Giammarco Levorato (Ford Mustang #88) colisionaron, quedando el primero atrapado en la grava.
Dirección de carrera sacó el coche de seguridad, lo que significa que los 14 coches en la vuelta del líder pronto volverán a reunirse detrás de él. Son todos los hypercars excepto el #009 Aston Martin, ambos Peugeot —el #93 recibió un drive-through por una infracción con bandera amarilla— y, sobre todo, el #15 BMW que salió desde la pole, que está teniendo una carrera algo desastrosa.
Kevin Magnussen mostró un ritmo pobre en el stint inicial de la carrera, y el poleman Dries Vanthoor terminó tocando al coche LMP2 #3 de DKR Engineering en las curvas Porsche poco antes de las 10pm, dañando su carrocería trasera derecha y acabando con un neumático deslaminado. Por lo tanto, el coche #15 está ahora a cuatro vueltas, y muy probablemente fuera de la lucha por la victoria o el podio.
En la categoría LMP2, el coche #30 de Duqueine pilotado por Andlauer-Pin-Verschoor lidera ahora al coche #343 de Inter Europol (de Gerus-Garg-Mueller) y al coche #26 de Vector (Cullen-Fittipaldi-Lomko), con el coche #29 de Forestier Racing by Panis, que salió desde la pole, cayendo hasta la séptima posición.
En GT3, el orden sigue muy ajustado, ya que el #27 Aston Martin (Drudi-James-Robichon), que salió desde la pole, es seguido de cerca por el #74 Ferrari de Kessel Racing, el #21 Ferrari inscrito por AF Corse, el #77 Ford de Proton Competition y el #87 Lexus de Akkodis ASP.
Clasificación después de la Hora 8
|P
|#
|Cat
|Team
|Ch
|Gap
|PS
|1
|8
|HC
|Toyota Racing
|TOY
|LEADER
|11
|2
|20
|HC
|BMW M Team WRT
|BMW
|+2:17.750
|11
|3
|12
|HC
|Cadillac Hertz Team Jota
|CAD
|+2:19.797
|12
|4
|38
|HC
|Cadillac Hertz Team Jota
|CAD
|+2:22.089
|11
|5
|51
|HC
|Ferrari AF Corse
|FER
|+4:03.001
|10
|6
|101
|HC
|Cadillac WTR
|CAD
|+4:06.842
|11
|7
|50
|HC
|Ferrari AF Corse
|FER
|+4:08.024
|11
|8
|7
|HC
|Toyota Racing
|TOY
|+4:10.126
|10
|9
|83
|HC
|AF Corse
|FER
|+4:11.630
|11
|10
|19
|HC
|Genesis Magma Racing
|GEN
|+4:12.607
|10
|11
|17
|HC
|Genesis Magma Racing
|GEN
|+7:03.135
|10
|12
|007
|HC
|Aston Martin Thor Team
|AST
|+7:07.427
|11
|13
|36
|HC
|Alpine Endurance Team
|ALP
|+7:12.103
|11
|14
|35
|HC
|Alpine Endurance Team
|ALP
|+7:13.653
|11
|15
|009
|HC
|Aston Martin Thor Team
|AST
|-1 L
|10
|16
|94
|HC
|Peugeot TotalEnergies
|PEU
|+4.505
|11
|17
|93
|HC
|Peugeot TotalEnergies
|PEU
|-2 L
|10
|18
|40
|HC
|BMW M Team WRT
|BMW
|-4 L
|10
|19
|30
|LMP2
|Duqueine Team
|ORE
|-6 L
|10
|20
|343
|LMP2
|Inter Europol Competition
|ORE
|-7 L
|10
|21
|26
|LMP2
|Vector Sport
|ORE
|+6.024
|10
|22
|43
|LMP2
|Inter Europol Competition
|ORE
|+3:02.761
|11
|23
|9
|LMP2
|Proton Competition
|ORE
|+3:06.040
|11
|24
|37
|LMP2
|CLX Motorsport
|ORE
|-8 L
|10
|25
|13
|LMP2
|Forester Racing by Panis
|ORE
|+4.230
|11
|26
|24
|LMP2
|Nielsen Racing
|ORE
|+2:15.432
|11
|27
|14
|LMP2
|TDS Racing
|ORE
|+2:16.523
|11
|28
|11
|LMP2
|IDEC Sport
|ORE
|+2:17.610
|12
|29
|99
|LMP2
|AO by TF
|ORE
|+2:20.832
|11
|30
|22
|LMP2
|United Autosports
|ORE
|+2:21.626
|11
|31
|4
|LMP2
|Crowdstrike Racing by APR
|ORE
|+6:58.030
|10
|32
|25
|LMP2
|Algarve Pro Racing
|ORE
|-9 L
|10
|33
|183
|LMP2
|AF Corse
|ORE
|-10 L
|11
|34
|3
|LMP2
|—
|ORE
|+5:33.957
|11
|35
|44
|LMP2
|Proton Competition
|ORE
|+5:43.170
|11
|36
|222
|LMP2
|RD Limited
|ORE
|-12 L
|11
|37
|27
|GT3
|United Autosports
|ORE
|-16 L
|11
|38
|74
|GT3
|Heart of Racing Team
|AST
|+1.345
|11
|39
|21
|GT3
|Kessel Racing
|FER
|+2.465
|11
|40
|77
|GT3
|Vista AF Corse
|FOR
|+3.311
|11
|41
|87
|GT3
|Proton Competition / Akkodis ASP Team
|LEX
|+9.797
|11
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