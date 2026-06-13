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Crónica de carrera
WEC 24 Horas de Le Mans

24H Le Mans H8: El coche de seguridad abre por completo la carrera

Una primera intervención del coche de seguridad en las 24 Horas de Le Mans 2026 significa que ahora hay una lucha de 14 coches por el liderato

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
#8 Toyota Racing Toyota TR010 Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

El coche de seguridad ha abierto por completo las 24 Horas de Le Mans 2026, con nada menos que 14 coches agrupados en cabeza tras la octava hora de carrera.

Hasta ahora, la carrera se había convertido en una batalla a cuatro bandas entre el #8 Toyota, el #20 BMW y los #12 y #38 Cadillac, cuyo piloto Earl Bamber ha marcado hasta ahora la vuelta más rápida de la carrera.

Las batallas en pista incluyeron a Jack Aitken (#38 Cadillac) adelantando a Sheldon van der Linde (#20 BMW) en la chicane Ford, mientras que Robin Frijns (#20 BMW) apenas logró contener después a Sebastien Buemi (#8 Toyota).

Buemi tenía una ligera ventaja sobre sus rivales cuando, a las 11:38pm, los coches GT3 de Francesco Castellacci (Ferrari #54) y Giammarco Levorato (Ford Mustang #88) colisionaron, quedando el primero atrapado en la grava.

Dirección de carrera sacó el coche de seguridad, lo que significa que los 14 coches en la vuelta del líder pronto volverán a reunirse detrás de él. Son todos los hypercars excepto el #009 Aston Martin, ambos Peugeot —el #93 recibió un drive-through por una infracción con bandera amarilla— y, sobre todo, el #15 BMW que salió desde la pole, que está teniendo una carrera algo desastrosa.

Kevin Magnussen mostró un ritmo pobre en el stint inicial de la carrera, y el poleman Dries Vanthoor terminó tocando al coche LMP2 #3 de DKR Engineering en las curvas Porsche poco antes de las 10pm, dañando su carrocería trasera derecha y acabando con un neumático deslaminado. Por lo tanto, el coche #15 está ahora a cuatro vueltas, y muy probablemente fuera de la lucha por la victoria o el podio.

En la categoría LMP2, el coche #30 de Duqueine pilotado por Andlauer-Pin-Verschoor lidera ahora al coche #343 de Inter Europol (de Gerus-Garg-Mueller) y al coche #26 de Vector (Cullen-Fittipaldi-Lomko), con el coche #29 de Forestier Racing by Panis, que salió desde la pole, cayendo hasta la séptima posición.

En GT3, el orden sigue muy ajustado, ya que el #27 Aston Martin (Drudi-James-Robichon), que salió desde la pole, es seguido de cerca por el #74 Ferrari de Kessel Racing, el #21 Ferrari inscrito por AF Corse, el #77 Ford de Proton Competition y el #87 Lexus de Akkodis ASP.

Clasificación después de la Hora 8

P # Cat Team Ch Gap PS
1 8 HC Toyota Racing TOY LEADER 11
2 20 HC BMW M Team WRT BMW +2:17.750 11
3 12 HC Cadillac Hertz Team Jota CAD +2:19.797 12
4 38 HC Cadillac Hertz Team Jota CAD +2:22.089 11
5 51 HC Ferrari AF Corse FER +4:03.001 10
6 101 HC Cadillac WTR CAD +4:06.842 11
7 50 HC Ferrari AF Corse FER +4:08.024 11
8 7 HC Toyota Racing TOY +4:10.126 10
9 83 HC AF Corse FER +4:11.630 11
10 19 HC Genesis Magma Racing GEN +4:12.607 10
11 17 HC Genesis Magma Racing GEN +7:03.135 10
12 007 HC Aston Martin Thor Team AST +7:07.427 11
13 36 HC Alpine Endurance Team ALP +7:12.103 11
14 35 HC Alpine Endurance Team ALP +7:13.653 11
15 009 HC Aston Martin Thor Team AST -1 L 10
16 94 HC Peugeot TotalEnergies PEU +4.505 11
17 93 HC Peugeot TotalEnergies PEU -2 L 10
18 40 HC BMW M Team WRT BMW -4 L 10
19 30 LMP2 Duqueine Team ORE -6 L 10
20 343 LMP2 Inter Europol Competition ORE -7 L 10
21 26 LMP2 Vector Sport ORE +6.024 10
22 43 LMP2 Inter Europol Competition ORE +3:02.761 11
23 9 LMP2 Proton Competition ORE +3:06.040 11
24 37 LMP2 CLX Motorsport ORE -8 L 10
25 13 LMP2 Forester Racing by Panis ORE +4.230 11
26 24 LMP2 Nielsen Racing ORE +2:15.432 11
27 14 LMP2 TDS Racing ORE +2:16.523 11
28 11 LMP2 IDEC Sport ORE +2:17.610 12
29 99 LMP2 AO by TF ORE +2:20.832 11
30 22 LMP2 United Autosports ORE +2:21.626 11
31 4 LMP2 Crowdstrike Racing by APR ORE +6:58.030 10
32 25 LMP2 Algarve Pro Racing ORE -9 L 10
33 183 LMP2 AF Corse ORE -10 L 11
34 3 LMP2 ORE +5:33.957 11
35 44 LMP2 Proton Competition ORE +5:43.170 11
36 222 LMP2 RD Limited ORE -12 L 11
37 27 GT3 United Autosports ORE -16 L 11
38 74 GT3 Heart of Racing Team AST +1.345 11
39 21 GT3 Kessel Racing FER +2.465 11
40 77 GT3 Vista AF Corse FOR +3.311 11
41 87 GT3 Proton Competition / Akkodis ASP Team LEX +9.797 11

 

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