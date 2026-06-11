24h de Le Mans: BMW supera a Alpine en una FP3 interrumpida con bandera roja
Un esfuerzo de última hora de Vanthoor puso a BMW al frente en la sesión final de práctica antes de la Hyperpole
BMW se quedó con el primer puesto en la tercera práctica para las 24 Horas de Le Mans tras una vuelta rápida tardía del especialista a una sola vuelta Dries Vanthoor.
El belga marcó un tiempo fulgurante de 3m23.302s en los minutos finales de la sesión de dos horas, colocando al BMW M Hybrid V8 #15 más de cuatro décimas por delante de Victor Martins en el Alpine A424 #36.
Norman Nato, de Jota, lideró al comienzo de la sesión con un mejor tiempo de 3m24.048s en el Cadillac V-Series.R #12, con Ricky Taylor colocándose segundo en el Cadillac adicional inscrito por Wayne Taylor Racing.
Con unos 25 minutos restantes en el reloj, la sesión se detuvo cuando Daniel Schneider, piloto de United Autosports, se accidentó al entrar en la chicana final, sufriendo daños significativos en la sección delantera izquierda del Oreca #222.
El brasileño pudo llevar el coche averiado de vuelta a boxes, lo que permitió que la sesión se reanudara poco después.
Siguió una ráfaga de mejoras en los minutos finales de la práctica, ya que varios equipos completaron una simulación de clasificación con neumáticos blandos antes de la sesión Hyperpole que decide la parrilla.
Vanthoor se metió entre los dos Cadillac en su primera vuelta lanzada, antes de pasar al frente del grupo en su giro final. Al mismo tiempo, Martins subió al segundo puesto para Alpine, dejando al Caddy #12 en tercera posición.
El compañero de equipo de Nato, Will Stevens, intentó responder con un esfuerzo tardío propio, pero al final se quedó a medio segundo del ritmo.
Robin Frijns respaldó la actuación de Vanthoor con el cuarto puesto en el BMW #20, mientras que Mathys Jaubert impulsó al debutante Genesis hasta la quinta posición.
#17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001-Hypercar: Andre Lotterer, Pipo Derani, Mathys Jaubert
Photo by: JEP
A pesar de perder el primer puesto hacia el final, Cadillac disfrutó de una sólida velada en el Circuit de la Sarthe, con sus dos coches restantes terminando sexto y octavo en la práctica. El piloto de Jota Earl Bamber fue marginalmente más rápido que Filipe Albuquerque, de WTR, con los dos Cadillac separados por el Alpine #35 de Charles Milesi.
El LMH más rápido fue el Ferrari 499P #51, con Antonio Giovinazzi terminando a 1.296s del LMDh de BMW que marcó el ritmo. Paul-Loup Chatin completó el top 10 para Genesis.
Aparte de la bandera roja tardía, la penúltima sesión de práctica de la semana también se vio interrumpida por un full-course yellow alrededor de la marca de los 80 minutos, ya que un incidente entre el Aston Martin Valkyrie #009 y el Oreca 07 #29 de Forestier Racing by Panis en la chicana Ford dejó restos en la pista.
Panis lidera LMP2 pese al drama
El Oreca de Panis #29 terminó en lo más alto de la tabla de tiempos a pesar del choque de Rousset con el Aston LMH y una salida de pista de Esteban Masson en la última hora.
La referencia inicial de Rousset de 3m34.252s lo dejó exactamente 0.001s por delante del #30 de Duqueine pilotado por el ganador del Gran Premio de Macao de 2019, Richard Verschoor.
Los dos pilotos terminaron con más de dos décimas de ventaja sobre el resto del grupo de LMP2, liderado por Reshad de Gerus en el #343 de Inter Europol.
Aston, el más rápido en LMGT3
Heart of Racing superó a WRT para quedarse con el primer puesto en la clase LMGT3, con Eduardo Barrichello marcando el ritmo en el Aston Martin Vantage GT3 #23.
Clemens Schmid marcó el ritmo inicial en el Lexus RC F GT3 #87 de ASP, logrando el primer puesto con un tiempo de 3m54.115s.
Sean Gelael superó la vuelta de Schmid al comienzo de la segunda hora, antes de que Barrichello registrara un tiempo de 3m53.996s para terminar la sesión en lo más alto.
Gelael se mantuvo segundo en el BMW M4 GT3 #32, mientras que la referencia anterior de Schmid resultó suficiente para el tercer puesto.
EL3
|Cla
|Equipo
|#
|Pilotos
|Monoplaza
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor
|BMW M Hybrid V8
|45
|
3'23.302
|241.284
|2
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|F. Makowiecki J. Gounon V. Martins
|Alpine A424
|42
|
+0.423
3'23.725
|0.423
|240.783
|3
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|L. Deletraz W. Stevens N. Nato
|Cadillac V-Series.R
|45
|
+0.514
3'23.816
|0.091
|240.675
|4
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|R. Frijns R. Rast S. van der Linde
|BMW M Hybrid V8
|44
|
+0.860
3'24.162
|0.346
|240.268
|5
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
|
A. Lotterer
P. Derani
M. Jaubert
|Genesis GMR-001
|38
|
+0.893
3'24.195
|0.033
|240.229
|6
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|S. Bourdais E. Bamber J. Aitken
|Cadillac V-Series.R
|43
|
+0.915
3'24.217
|0.022
|240.203
|7
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|A. Felix da Costa C. Milesi F. Habsburg
|Alpine A424
|40
|
+0.985
3'24.287
|0.070
|240.121
|8
|
Cadillac WTR HYPERCAR
|101
|R. Taylor J. Taylor F. Albuquerque
|Cadillac V-Series.R
|42
|
+1.154
3'24.456
|0.169
|239.922
|9
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|42
|
+1.296
3'24.598
|0.142
|239.756
|10
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella
|Genesis GMR-001
|24
|
+1.493
3'24.795
|0.197
|239.525
|11
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco N. Nielsen M. Molina
|Ferrari 499P
|47
|
+1.810
3'25.112
|0.317
|239.155
|12
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota TR010 Hybrid
|44
|
+1.929
3'25.231
|0.119
|239.016
|13
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. de Vries
|Toyota TR010 Hybrid
|45
|
+2.046
3'25.348
|0.117
|238.880
|14
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|A. Riberas M. Sorensen R. Angelis
|Aston Martin Valkyrie
|44
|
+2.286
3'25.588
|0.240
|238.601
|15
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|H. Tincknell T. Gamble R. Gunn
|Aston Martin Valkyrie
|37
|
+3.096
3'26.398
|0.810
|237.665
|16
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|Y. Yifei R. Kubica P. Hanson
|Ferrari 499P
|44
|
+3.394
3'26.696
|0.298
|237.322
|17
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire
|Peugeot 9X8
|43
|
+4.418
3'27.720
|1.024
|236.152
|18
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. di Resta S. Vandoorne N. Cassidy
|Peugeot 9X8
|42
|
+4.736
3'28.038
|0.318
|235.791
|19
|
Forestier Racing by Panis LMP2
|29
|
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
|Oreca 07 - Gibson
|36
|
+10.950
3'34.252
|6.214
|228.952
|20
|
DUQUEINE TEAM LMP2
|30
|D. Pin J. Andlauer R. Verschoor
|Oreca 07 - Gibson
|32
|
+10.951
3'34.253
|0.001
|228.951
|21
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|343
|B. Garg R. de Gerus N. Muller
|Oreca 07 - Gibson
|36
|
+11.378
3'34.680
|0.427
|228.496
|22
|
TDS Racing LMP2
|14
|T. Lutke M. Beche K. Estre
|Oreca 07 - Gibson
|40
|
+11.467
3'34.769
|0.089
|228.401
|23
|
NIELSEN RACING LMP2
|24
|
D. Heinemeier Hansson
E. PearsonJ. Doohan
|Oreca 07 - Gibson
|43
|
+11.780
3'35.082
|0.313
|228.069
|24
|
Crowdstrike Racing by APR LMP2
|4
|
G. Kurtz
A. QuinnL. Heinrich
|Oreca 07 - Gibson
|42
|
+11.867
3'35.169
|0.087
|227.977
|25
|
AF Corse LMP2
|183
|F. Perrodo M. Vaxivière B. Barnicoat
|Oreca 07 - Gibson
|38
|
+11.993
3'35.295
|0.126
|227.843
|26
|
VECTOR SPORT LMP2
|26
|
R. Cullen
V. LomkoP. Fittipaldi
|Oreca 07 - Gibson
|40
|
+12.126
3'35.428
|0.133
|227.702
|27
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|43
|J. Smiechowski T. Dillmann N. Yelloly
|Oreca 07 - Gibson
|42
|
+12.198
3'35.500
|0.072
|227.626
|28
|
CLX Motorsport LMP2
|37
|
A. Closmenil
I. Aguilera
T. Jensen
|Oreca 07 - Gibson
|21
|
+12.235
3'35.537
|0.037
|227.587
|29
|
IDEC SPORT LMP2
|28
|
P. Lafargue
V. RinicellaJ. Uitert
|Oreca 07 - Gibson
|35
|
+12.240
3'35.542
|0.005
|227.582
|30
|
United Autosports LMP2
|222
|D. Schneider B. Hanley O. Jarvis
|Oreca 07 - Gibson
|32
|
+12.249
3'35.551
|0.009
|227.573
|31
|
Algarve Pro Racing Team LMP2
|25
|
M. JensenE. Trulli J. Hughes
|Oreca 07 - Gibson
|40
|
+12.556
3'35.858
|0.307
|227.249
|32
|
AO by TF LMP2
|99
|P. Hyett J. Allen D. Cameron
|Oreca 07 - Gibson
|40
|
+12.644
3'35.946
|0.088
|227.156
|33
|
DKR Engineering LMP2
|3
|J. Farano S. Alvarez R. van der Zande
|Oreca 07 - Gibson
|41
|
+12.725
3'36.027
|0.081
|227.071
|34
|
United Autosports LMP2
|22
|R. Lindh G. Saucy M. Mac Jensen
|Oreca 07 - Gibson
|29
|
+13.692
3'36.994
|0.967
|226.059
|35
|
Proton Competition LMP2
|9
|
J. Ried
K. Ohta
H. King
|Oreca 07 - Gibson
|37
|
+13.710
3'37.012
|0.018
|226.040
|36
|
RD Limited LMP2
|48
|F. Poordad T. Vautier R. Dumas
|Oreca 07 - Gibson
|39
|
+14.521
3'37.823
|0.811
|225.199
|37
|
Proton Competition LMP2
|44
|
H. Felbermayr Jr.
H. Felbermayr
L. Fluxá
|Oreca 07 - Gibson
|26
|
+15.040
3'38.342
|0.519
|224.664
|38
|
Heart of Racing Team LMGT3
|23
|
G. NewellD. Barrichello J. Adam
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|36
|
+30.426
3'53.728
|15.386
|209.874
|39
|
TEAM WRT LMGT3
|32
|D. Leung S. Gelael A. Farfus
|BMW M4 GT3 Evo
|37
|
+30.634
3'53.936
|0.208
|209.688
|40
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|
R. UmbrarescuC. Schmid J. Lopez
|Lexus RC F GT3
|33
|
+30.813
3'54.115
|0.179
|209.527
|41
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 296 GT3 Evo
|38
|
+31.145
3'54.447
|0.332
|209.231
|42
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
|
T. Rompuy
H. DavidJ. Hawksworth
|Lexus RC F GT3
|35
|
+31.174
3'54.476
|0.029
|209.205
|43
|
Garage 59 LMGT3
|10
|
A. Au
T. FlemingM. Kirchhofer
|McLaren 720S GT3 Evo
|37
|
+31.201
3'54.503
|0.027
|209.181
|44
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|I. James Z. Robichon M. Drudi
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|36
|
+31.218
3'54.520
|0.017
|209.165
|45
|
The Bend Manthey LMGT3
|92
|Y. Shahin R. Pera R. Lietz
|Porsche 911 GT3 R
|37
|
+31.452
3'54.754
|0.234
|208.957
|46
|
Vista AF Corse LMGT3
|21
|F. Heriau S. Mann A. Rovera
|Ferrari 296 GT3 Evo
|39
|
+31.480
3'54.782
|0.028
|208.932
|47
|
Kessel Racing LMGT3
|74
|
D. BlattnerL. Patrese D. Marschall
|Ferrari 296 GT3 Evo
|40
|
+31.605
3'54.907
|0.125
|208.821
|48
|
TEAM WRT LMGT3
|69
|
A. McIntosh
P. Thompson
D. Harper
|BMW M4 GT3 Evo
|34
|
+31.859
3'55.161
|0.254
|208.595
|49
|
Racing Spirit of Leman LMGT3
|59
|
C. Mateu
M. FossardV. Hasse-Clot
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|39
|
+31.865
3'55.167
|0.006
|208.590
|50
|
Kessel Racing LMGT3
|57
|
T. Kimura
C. LaursenD. Serra
|Ferrari 296 GT3 Evo
|40
|
+31.901
3'55.203
|0.036
|208.558
|51
|
Team Qatar by Iron Lynx LMGT3
|62
|
A. Ali Al-KhelaifiJ. Hanses G. Alesi
|Mercedes AMG GT3
|39
|
+31.930
3'55.232
|0.029
|208.532
|52
|
IRON LYNX LMGT3
|61
|M. Berry R. Andrade M. Martin
|Mercedes AMG GT3
|34
|
+32.016
3'55.318
|0.086
|208.456
|53
|
TF Sport LMGT3
|33
|B. Keating J. Edgar N. Catsburg
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|33
|
+32.019
3'55.321
|0.003
|208.453
|54
|
Garage 59 LMGT3
|58
|
A. West
F. Gehrsitz
B. Goethe
|McLaren 720S GT3 Evo
|38
|
+32.347
3'55.649
|0.328
|208.163
|55
|
RICHARD MILLE AF CORSE LMGT3
|150
|
C. Toledo
L. Wadoux
R. Agostini
|Ferrari 296 GT3 Evo
|37
|
+32.367
3'55.669
|0.020
|208.146
|56
|
Manthey DK Engineering LMGT3
|91
|
J. CottinghamT. Boguslavskiy A. Guven
|Porsche 911 GT3 R
|40
|
+32.536
3'55.838
|0.169
|207.997
|57
|
TF Sport LMGT3
|2
|
J. Ibrahim
L. Nicolas Hanafin
B. Green
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|35
|
+32.788
3'56.090
|0.252
|207.775
|58
|
Racing Team Turkey by TF LMGT3
|34
|
P. DempseyS. Yoluc C. Eastwood
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|31
|
+32.894
3'56.196
|0.106
|207.681
|59
|
Proton Competition LMGT3
|88
|S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant
|Ford Mustang GT3
|33
|
+33.127
3'56.429
|0.233
|207.477
|60
|
Proton Competition LMGT3
|77
|
E. Powell
B. Tuck
S. Priaulx
|Ford Mustang GT3
|37
|
+33.439
3'56.741
|0.312
|207.203
|61
|
13 Autosport LMGT3
|13
|O. Fidani L. Kern M. Bell
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|33
|
+33.626
3'56.928
|0.187
|207.040
|62
|
IRON LYNX LMGT3
|79
|
J. ZelgerM. Cressoni L. Hodenius
|Mercedes AMG GT3
|35
|
+33.401
3'56.703
|207.236
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