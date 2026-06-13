24 Horas de Le Mans: Toyota amplía su ventaja sobre Cadillac por la noche

Toyota sigue liderando las 24 Horas de Le Mans al final de la cuarta hora, consolidando su ventaja sobre Cadillac y BMW en la clase Hypercar.

Después de que un undercut catapultara al Toyota TR010 #8 a la cabeza del pelotón en la primera hora, Sebastien Buemi se alejó rápidamente del grupo perseguidor, construyendo una ventaja de casi medio minuto durante su triple relevo.

Hartley tomó el relevo al volante al comienzo de la tercera hora y continuó el trabajo de su compañero Buemi, con la diferencia manteniéndose en torno a la marca de los 30 segundos cuando el reloj marcó las 8pm en Francia. Sin embargo, el Toyota #8 sigue una estrategia diferente a la de la mayoría del pelotón de Hypercar.

Jack Aitken impulsó al Cadillac V.Series.R #38 de Jota hasta la segunda posición, adelantando al BMW M Hybrid V8 #20 de Sheldon van der Linde en la segunda chicana de Mulsanne a mitad de la cuarta hora. Sin embargo, el BMW #20 volvió a ponerse por delante durante la parada final en boxes antes de terminar la hora.

El otro Cadillac de Jota pilotado por Louis Deletraz sigue cuarto, a pesar de haberse puesto brevemente por delante del coche hermano en la segunda hora.

Los tres coches detrás del Toyota líder se vieron perjudicados por el momento de la aparición de un virtual safety car al comienzo de la cuarta hora. Después de entrar para un servicio de emergencia, el trío se vio obligado a devolver sus coches a boxes para un servicio completo. Los dos coches de Jota, junto con el otro Cadillac inscrito por Wayne Taylor Racing, siguen bajo investigación por la parada de emergencia.

Detrás, Charles Milesi rodaba quinto en el A424 #35 de Alpine, mientras Antonio Fuoco seguía quinto a pesar de sufrir un trompo con el 499P #50 de Ferrari.

Rafaelle Marciello ocupaba la séptima posición en el BMW #15, por delante de Ricky Taylor en el Cadillac WTR #101 y Victor Martins en el Alpine #36.

El Ferrari #51 cayó a la 10ª posición después de que Alessandro Pier Guidi recibiera una penalización de drive-through por provocar una colisión con el coche LMP2 #9 de Proton de Jonas Reid. El Ferrari #83 de AF Corse recibió una penalización de cinco segundos por una salida insegura en un comienzo complicado para la defensa del título de la Scuderia.

En LMP2, Duqueine pasó al frente cuando Richard Verschoor tomó el relevo al volante en la tercera hora. Como piloto designado con categoría oro en el Oreca 07 #30, Verschoor amplió su ventaja al frente, antes de entregar el coche con una cómoda ventaja a Doriane Pin.

Bijoy Garg impulsó el coche #343 de InterEuropol hasta la segunda posición, con el equipo polaco pudiendo rodar una vuelta más con combustible que la mayoría de sus rivales.

Mientras tanto, Manthey arrebató el liderato de LMGT3 a ASP cuando el vigente campeón del DTM Ayhancan Guven avanzó a través del pelotón con una estrategia desfasada en el Porsche 911 GT3 R #91.

Guven ha construido una ventaja significativa sobre el Lexus RC F GT3 #87 de ASP de Jose Maria Lopez, mientras Mattia Drudi impulsó al Aston Martin Vantage GT3 #27 de Heart of Racing, que salió desde la pole, de vuelta a la segunda posición después de que el coche cayera en el orden en manos del gentleman driver y propietario del equipo Ian James.

El Porsche #92 sufrió un revés temprano, perdiendo tres vueltas debido a una barra de dirección rota en la segunda hora.