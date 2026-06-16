Análisis de las 24 Horas de Le Mans 2026: El coche más rápido no ganó

Toyota logró este año su sexta victoria en las 24 Horas de Le Mans, aportando por fin la prueba de que también puede ganar frente a una gran oposición en el mayor escenario de las carreras de sportscar. Sin embargo, nuestro análisis de datos revela que el Toyota TR010 #7 ganador no fue en realidad el coche más rápido en pista.

Al observar el promedio del mejor 60 por ciento de todas las vueltas de carrera, el #7 solo ocupa el cuarto lugar. En cambio, fue el coche hermano, el Toyota #8, el que marcó el ritmo de todo el pelotón.

Un vistazo al 60 por ciento superior de vueltas de cada coche revela la siguiente imagen:

1. Toyota #8 - 3:28.059

2. Cadillac #12 - 3:28.294

3. BMW #20 - 3:28.377

4. Toyota #7 - 3:28.392

5. Cadillac #38 - 3:28.593

6. Ferrari #51 - 3:28.939

7. AF-Corse-Ferrari #83 - 3:28.987

8. Alpine #35 - 3:29.166

9. Alpine #36 - 3:29.195

10. Ferrari #50 - 3:29.201

11. WTR-Cadillac #101 - 3:29.235

12. Genesis #19 - 3:29.271

13. BMW #15 - 3:29.512

14. Aston Martin #007 - 3:29.660

15. Genesis #17 - 3:29.855

16. Aston Martin #009 - 3:29.894

17. Peugeot #94 - 3:30.925

18. Peugeot #93 - 3:31.201

La razón por la que el #7 se quedó sin el primer puesto en ritmo puro es simple. Una parada en boxes temprana no programada por un pinchazo lento hizo caer al TR010 Hybrid a la mitad del pelotón. Más tarde en la carrera, un persistente problema de sensor provocó más vueltas lentas.

En términos de tiempos de vuelta puros, el Toyota #8 fue el mejor del pelotón, manteniendo un margen relativamente cómodo sobre el Cadillac #12, segundo clasificado. Sin embargo, el #8 sufrió una carrera caótica, lastrado primero por una penalización y más tarde por reparaciones de frenos no programadas.

Los safety cars cambian el rumbo

Los datos destacan claramente cómo las intervenciones del safety car moldearon el resultado. En particular, el cambio de reglas introducido en 2023, agrupando a todo el pelotón detrás de un solo safety car y borrando de hecho todas las diferencias, salvó al #7.

Bajo las anteriores reglas de safety car, el #7 probablemente habría permanecido varado a un tren completo de safety car de los líderes tras caer a más de un minuto.

Con el cambio de reglas, Le Mans se ha parecido cada vez más a las 24 Horas de Daytona. Los errores tempranos o los problemas mecánicos ya no son terminales, ya que el siguiente periodo de safety car neutraliza inevitablemente las diferencias y reinicia la carrera siempre que un coche pueda mantenerse en la vuelta del líder.

En conjunto, el Toyota #8 tuvo la mayor velocidad pura, mientras que el Cadillac #12, el BMW #20 y el Toyota #7 lo siguieron en un casi empate. Mientras tanto, el #38 Cadillac sufrió un abandono y no pudo capitalizar las rápidas condiciones de pista del domingo por la mañana. También habría terminado en esta zona.

También analizamos de cerca las 50 mejores vueltas de cada coche tras el reinicio final del safety car en la vuelta 300. Para los aspirantes de cabeza, esto representa exactamente el 60 por ciento de las vueltas restantes hasta la bandera a cuadros:

1. Toyota #7 - 03:27.260

2. Cadillac #12 - 03:27.266

3. Toyota #8 - 03:27.471

4. BMW #20 - 03:27.471

5. AF-Corse-Ferrari #83 - 03:28.141

6. Alpine #35 - 03:28.231

7. Alpine #36 - 03:28.507

8. Ferrari #51 - 03:28.526

9. Aston Martin #007 - 03:28.649

10. Aston Martin #009 - 03:28.884

11. Genesis #19 - 03:28.951

12. WTR-Cadillac #101 - 03:29.034

13. Peugeot #94 - 03:30.059

14. Peugeot #93 - 03:30.943

En este sprint final, la clasificación de ritmo coincide en gran medida con el resultado real de la carrera, con una excepción sorprendente. El Cadillac #12 ofreció una actuación sobresaliente, marcando tiempos de vuelta casi idénticos a los del Toyota ganador de la carrera.

Esto es especialmente notable porque tradicionalmente el Cadillac no es conocido por rendir bien con altas temperaturas. Al principio de la carrera, cuando las temperaturas de la pista alcanzaron su punto máximo, el equipo se vio obligado a usar neumáticos duros. Sin embargo, una vez que la pista se engomó hacia el final, el Cadillac #12 prosperó con el compuesto medio y desató un ritmo fulgurante.

La remontada del final de carrera puede explicarse en gran medida por las estrategias de neumáticos. Dado que el safety car permitió a los equipos un cambio de neumáticos gratuito, y el reinicio final se produjo solo cinco horas antes del final, solo fue necesario un triple stint.

Con temperaturas de pista que se dispararon hasta los 53 grados Celsius, Cadillac pudo maximizar dos dobles stints y desplegar todo su rendimiento, tras haber completado antes el triple stint.

La angustia de Cadillac con el FCY

La entrada estadounidense sufrió una mala suerte crucial durante un Full Course Yellow tardío. Al igual que el Toyota #7, Norman Nato tuvo que lanzarse a boxes para una parada de emergencia de diez segundos para repostar. De forma crucial, el FCY terminó antes de que el Cadillac pudiera salir del pit lane, haciéndoles perder un tiempo vital frente al Toyota y posiblemente costándoles un podio.

Mientras tanto, el Toyota #8 y el BMW #20 pasaron varias vueltas enfrascados en una feroz batalla en pista, lo que explica su ritmo medio ligeramente inferior en el segmento final de la carrera. El Toyota #8 también se vio comprometido por una estrategia de neumáticos incómoda,.

Como ambos Toyota rodaban pegados tras el reinicio, el equipo optó por alargar los stints del #8, lo que dio lugar a siete stints divididos en dos triples y uno simple. Esta estrategia también se utilizó para bloquear al lanzado BMW #20 y asegurar la victoria para el coche hermano #7.

El nuevo paquete aerodinámico de Toyota demostró ser un éxito enorme para Le Mans. El TR010 Hybrid dominó por completo a la oposición en curvas de alta carga aerodinámica como las Esses y las Porsche Curves, donde ningún otro Hypercar pudo igualar su velocidad. Al mismo tiempo, Toyota siguió manteniendo una velocidad punta respetable.

El BMW #20 destacó en las largas rectas, casi igualando la capacidad en línea recta de los Cadillac de referencia. De manera crucial, el BMW tampoco mostró prácticamente ninguna debilidad en las secciones reviradas.

Mejorando su rendimiento de los entrenamientos, el #20 se consolidó como una amenaza real para la victoria absoluta. Sin las intervenciones del safety car, WRT probablemente se habría llevado la victoria, tras ejecutar una carrera impecable, mientras que Toyota tuvo problemas con varios errores.

El ritmo de Alpine, aplastado

Ferrari se adjudicó inesperadamente el título de mejor del resto, una posición que muchos esperaban que ocupara Alpine basándose en los datos de tandas largas de los entrenamientos. En cambio, los coches franceses se descolgaron rápidamente de la cabeza y no lograron causar impacto. Tras el stint inicial, el #35 (da Costa/Milesi/Habsburg) cayó desde la tercera plaza y permaneció estancado fuera del top diez.

Aunque Alpine llamó la atención con fuertes velocidades en línea recta durante los entrenamientos, ese rendimiento desapareció durante la carrera. En varios microsectores, particularmente al acelerar a la salida de curvas lentas, el A424 fue en realidad más lento que durante sus tandas largas de entrenamientos.

La causa de esta caída podría ser una de estas tres: Alpine podría haber sufrido con las condiciones de pista más calurosas, o haber tenido que reducir los mapas de motor por motivos de fiabilidad, o un ajuste tardío del Balance of Performance (BoP) penalizó al coche antes de la carrera. Dado que las cifras del BoP se mantienen estrictamente confidenciales este año, es imposible verificarlo.

Esta caída permitió a los dos Ferrari 499P restantes superarlos en la clasificación de rendimiento. El hecho de que el Ferrari #83 de AF Corse terminara detrás del Alpine #35 en la clasificación final de la carrera se debió únicamente a la estrategia en boxes.

El Ferrari amarillo había parado justo antes del safety car final y no se benefició de una parada bajo bandera amarilla. Esto obligó al ganador de 2025 a hacer un repostaje rápido al final de la carrera, costándole dos posiciones.

BMW #15: el misterio sin resolver

Si el rendimiento de Alpine fue una sorpresa, la falta de ritmo del BMW #15 es sin duda el mayor misterio de la carrera.

Kevin Magnussen perdió mucho terreno al inicio, y el M Hybrid V8 que partía desde la pole nunca encontró su ritmo. Mientras que el coche hermano #20 dio pasos significativos hacia delante en las rectas en comparación con los entrenamientos, el #15 no logró en absoluto replicar ese progreso.

El director de BMW Motorsport, Andreas Roos, atribuyó la diferencia de rendimiento al tráfico, señalando que el #20 disfrutó de aire limpio mientras que el #15 estuvo constantemente atrapado en carreras en grupo. Sin embargo, eso no cuenta toda la historia, algo que reconoce la postura de BMW de "tenemos que analizar esto".

Llamativamente, esta situación refleja 2025, pero en orden inverso. Entonces, el BMW #15 era cómodamente más rápido que el #20 por más de cuatro décimas de segundo de media. Este año, la diferencia se disparó a unos asombrosos 1.2 segundos a favor del #20.

Aunque un abandono prematuro significó que el #15 no pudo aprovechar las condiciones de pista más rápidas y engomadas del domingo, ya estaba rezagado seis décimas en las tandas largas tras el día de test y los entrenamientos libres.

Genesis puede estar muy satisfecha con su ritmo de debut, mostrando un rendimiento muy respetable en su primera aparición.

Por el contrario, que uno de sus coches termine detrás del recién llegado frustrará a Aston Martin. El Valkyrie está claramente lastrado por un exceso de resistencia aerodinámica. Aunque el coche iguala al Cadillac en la salida de las curvas, el V12 se queda sin respuesta en las rectas a medida que aumentan las velocidades.

En cuanto a Peugeot, los números hablan por sí solos. En casi todos los microsectores, al menos uno —y a menudo ambos— de los 9X8 ocupaban el fondo de la tabla de tiempos. Todas las esperanzas descansan ahora en las mejoras del próximo año.

Para una visión completa, un vistazo al 10 por ciento superior de las vueltas más rápidas de cada coche cuenta una historia familiar, sin ofrecer grandes sorpresas en la parte más alta del pelotón.

1. Toyota #7 - 3:26.527

2. Cadillac #12 - 3:26.603

3. Toyota #8 - 3:26.613

4. BMW #20 - 3:26.907

5. Cadillac #38 - 3:27.169

6. Ferrari #83 - 3:27.522

7. Ferrari #51 - 3:27.576

8. Alpine #36 - 3:27.612

9. BMW #15 - 3:27.622

10. Alpine #35 - 3:27.641

11. Ferrari #50 - 3:27.769

12. Aston Martin #009 - 3:27.794

13. Cadillac #101 - 3:27.836

14. Aston Martin #007 - 3:27.890

15. Genesis #19 - 3:28.174

16. Genesis #17 - 3:28.679

17. Peugeot #94 - 3:29.509

18. Peugeot #93 - 3:29.829

Una última palabra sobre el margen de victoria: 10.913 segundos superan los 13.854 segundos de 2011, cuando Audi venció por poco a Peugeot. Esto lo convierte en el tercer final más ajustado tras el photo finish inducido artificialmente de 1966 y el legendario duelo entre Ford y Porsche en 1969. Sin embargo, debido al safety car tardío, esta carrera quedó reducida en la práctica a un duelo de cinco horas para determinar el margen final.

Fotos de las 24 Horas de Le Mans - Domingo