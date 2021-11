Proponen que la campeona de la W Series gane un lugar en la F3

Mouton, que dirige la Comisión de la FIA de Mujeres en el Automovilismo, cree que sería "fantástico" que la ganadora del título se asegurara un asiento en la Fórmula 3, y dice que "es exactamente lo que les hemos propuesto".

Mouton dice que no tiene "nada en contra de la W Series porque son una promoción para las mujeres en el automovilismo, pero no estoy de acuerdo con el objetivo y con poner sólo a mujeres jóvenes porque la única manera de subir es luchar con los mejores pilotos".

Pero cree que en su formato actual es "demasiado tarde" para que las pilotos se aseguren un asiento en la Fórmula 1.

"Cuando estás en la previa de las carreras de F1, en lo que yo llamo un desfile, es bonito ver a las mujeres conduciendo, pero si miras el tiempo y lo que son capaces de hacer no es suficiente", dijo Mouton.

"Hay que correr con las mejores para ver a dónde hay que llegar. Ahora es divertido, ya que no tienen que pagar nada, se les ve y se les promociona, es un buen espectáculo".

Pero la francesa cree que si se integrara más en la plataforma de las categorías juniors se convencería más de su propósito.

"Si esto es sólo una serie no sirve de nada, pero si se convierte en una plataforma como la que tenemos con Rising Stars, en la que una vez que te eligen subes, sería fantástico", dijo. "Si no tienen que pagar y conducen gratis, conducen los fines de semana de la F1 y encima la ganadora va a la F3, entonces me sumo. Mi posición es bastante clara al respecto.

"Hemos tenido conversaciones con ellos para cambiar y que la ganadora vaya a algún sitio".

Por otro lado, Mouton dijo que se ha avanzado "mucho" en la representación femenina en el automovilismo en los últimos 10 años.

"Creo que hoy en día hay un gran esfuerzo por la igualdad y es algo que se puede ver y sentir en todas partes, no sólo en la competición sino en la industria", dijo.

"Queremos que haya más mujeres en el automovilismo y en todas partes. Esto es lo más importante y el apoyo que recibimos de los equipos profesionales y algo en lo que he estado trabajando en los últimos 10 años y finalmente tenemos esto en acuerdos y es serio y es una gran oportunidad".

"Es la única manera de subir para una mujer, cuando estás en buenas condiciones y sólo puedes pensar en conducir. Espero que no echen a perder esta oportunidad y el progreso pueda seguir subiendo. El WEC es increíble porque tiene seis mujeres jóvenes corriendo, espero que sigan luchando".