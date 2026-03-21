EN VIVO: La cámara a bordo de Max Verstappen en el Nürburgring
Siga toda la carrera de NLS2 desde la cámara a bordo del Mercedes-AMG GT3 de Max Verstappen, Jules Gounon y Dani Juncadella.
#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon
Foto de: Max Verstappen
Los horarios de la carrera para Latinoamérica:
- México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 5:0am
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 6:00am
- Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 7:00am
- Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 8:00am
Watch: EN VIVO: La cámara a bordo de Max Verstappen en el Nürburgring (NLS2)
Watch: EN VIVO: Vea la carrera NLS2 con Max Verstappen en el Nürburgring
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