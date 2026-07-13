Valentino Rossi apunta a obtener el permiso de Nurburgring antes de finales de 2026

El nueve veces campeón del mundo de motociclismo Valentino Rossi quiere conseguir su permiso para el Nordschleife en la Nurburgring Endurance Series (NLS) antes del final de la temporada 2026, acercando un paso más su sueño de competir en la carrera de 24 horas, según ha sabido Motorsport.com.

El piloto oficial de BMW y su equipo de gestión buscan un hueco libre en una de las rondas restantes de la NLS. La condición clave es que debe conducir un BMW. Desde una perspectiva de marketing, utilizar el nuevo M2 Racing sería la opción ideal para el fabricante con sede en Munich, proporcionando un impulso de marketing para su coche de acceso nuevo para 2026.

El M2 Racing entrega 308 CV desde su motor B48 de cuatro cilindros, con un peso de 1.498 kilogramos. Esto da como resultado una relación peso-potencia de alrededor de 4,8 kg por CV.

Dado que el umbral para un Permiso B está fijado en más de 4,2 kg por CV, el M2 Racing puede competir con el nivel de permiso inferior. Los coches con una relación peso-potencia más baja requieren Permiso A.

El permiso actúa como una "licencia de conducir del Nordschleife" obligatoria además de una licencia de competición estándar. Una vez obtenido, le permitiría inscribirse en las 24 Horas de Nurburgring de 2027 con un coche GT3, siempre que cumpla todos los demás criterios de inscripción.

Sigue sin estar claro a qué equipo se unirá para su carrera de permiso. El BMW M2 Racing es un habitual en los paddocks de los típicos "equipos de permiso" como FK Performance, Sorg Rennsport, Adrenalin Motorsport, W&S Motorsport y Bonk Motorsport.

FK Performance Motorsport corre con el BMW M2 Racing Photo by: BMW AG

Reglas de permiso simplificadas

Tras la simplificación de las normas del permiso en noviembre del año pasado, Rossi solo necesita completar una carrera y ocho vueltas durante un evento de la NLS o los 24h Qualifiers. Además, debe evitar cualquier infracción de conducción durante la carrera.

La normativa relajada fue bien recibida por la superestrella italiana. Hablando al margen de las 24 Horas de Spa sobre una posible participación en Nurburgring, dejó claro que el Nordschleife está ahora en su punto de mira.

Cuando se le preguntó por una posible salida en el clásico del Eifel, respondió: "Sí, porque ahora parece que puedes conseguir el permiso en un solo fin de semana. Estamos hablando con BMW para organizarlo todo. Las 24 Horas de Nurburgring están definitivamente en mi lista de deseos. Espero que podamos hacerlo realidad con BMW".

El permiso (oficialmente llamado DPN, por DMSB Permit Nordschleife) ha sido históricamente el mayor obstáculo que impedía a Rossi participar en la carrera de 24 horas. Desde que pasó a las carreras de GT3 en 2022, los organizadores de la carrera, ADAC Nordrhein, han trabajado intensamente para llevar al icono mundial a la región del Eifel.

Sin embargo, Rossi rechazó anteriormente participar debido a las reglas del permiso, que solían ser significativamente más estrictas que hoy. En el pasado, varios pilotos se vieron obligados a cancelar sus inscripciones en la carrera por carecer de permiso, ya fuera porque sus carreras de preparación se cancelaron por mal tiempo o porque sufrieron mala suerte, como que un compañero de equipo estrellara el coche antes de tomar el volante ellos mismos.

En febrero de 2026, Rossi cambió su tono respecto a Nurburgring durante las 12 Horas de Bathurst, declarando explícitamente su deseo de competir en el Eifel por primera vez, sin mencionar los obstáculos del permiso.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Max Hesse, Valentino Rossi Photo by: SRO

¿Suzuka 1000km o doble cita de la NLS?

Aparte de elegir un equipo, también está por verse el momento de su debut en el Eifel. El italiano está comprometido con una campaña completa en el GT World Challenge Europe este año, compitiendo tanto en las carreras de la Sprint Cup como de la Endurance Cup.

La próxima carrera de la NLS, la 6h ADAC Ruhr-Pokal Race del 1 de agosto, puede descartarse, ya que coincide con la carrera de la GTWC Sprint Cup en Magny-Cours ese mismo fin de semana.

El segundo conflicto sigue en el aire: el 12 y 13 de septiembre, la NLS presenta un fin de semana de doble cita compuesto por la Reinoldus Endurance Race y el Barbarossa Prize, ambas con una distancia de carrera de cuatro horas.

Sin embargo, los Suzuka 1000km se celebran exactamente ese mismo fin de semana como parte del Intercontinental GT Challenge. Rossi lleva mucho tiempo soñando con correr en Suzuka y está muy motivado para participar.

La participación de Rossi en Japón sigue sin decidirse, ya que BMW quería evaluar primero la clasificación del campeonato. Dado que las 24 Horas de Spa forman parte del calendario del IGTC, BMW necesitaba esperar los resultados en las Ardenas.

Con la carrera ya disputada, Rossi ocupa el 9º puesto en la clasificación con 23 puntos. El líder del campeonato, Maro Engel, ya está muy por delante con 68 puntos, pero no participará en más rondas del IGTC debido a conflictos de calendario con el DTM. Los pilotos de BMW mejor clasificados son Max Hesse (38 puntos) y Dan Harper (26 puntos).

En el campeonato de fabricantes, BMW es tercero con 67 puntos, por detrás de los líderes Porsche (92 puntos) y Mercedes-AMG (84. puntos). Por lo tanto, a pesar del deseo personal de Rossi de volar a Japón, BMW podría optar por centrar sus esfuerzos en Hesse y Harper, apoyados por otros pilotos oficiales con calificación Platinum.

El piloto de 47 años admitió que tenía previsto sentarse con la dirección de BMW y Team WRT después de Spa. En consecuencia, el italiano podría tener que posponer su sueño de Suzuka otro año más.

Desde la perspectiva de la NLS, hay una clara ventaja: el fin de semana de doble cita ofrece una oportunidad muy atractiva para duplicar sus posibilidades de conseguir el permiso. Si algo saliera mal el sábado —especialmente dado el clima notoriamente impredecible del Nordschleife— habría una segunda oportunidad el domingo.

La única otra alternativa viable en el calendario sería la final de temporada NLS10 el 10 de octubre (NLS Sportwarte-Trophy), que no coincide con ningún evento del GTWC. Aunque la final de temporada del IGTC en Indianapolis se celebra exactamente en esa fecha, Rossi ya ha dejado claro que no volverá para defender su victoria del año pasado.

Esto deja una decisión crucial por tomar: ¿comprometerse con el fin de semana del IGTC y arriesgarse a afrontar duras condiciones meteorológicas otoñales durante la única carrera del 10 de octubre? ¿O ir sobre seguro, participar en la doble cita de la NLS en septiembre y potencialmente presentarse en la final de octubre ya al volante de un coche GT3?

El calendario de 2027 dejará muy poco margen de error, ya que las primeras rondas de la NLS suelen coincidir con los eventos inaugurales de la temporada del GTWC.

¿Verstappen y Rossi en la misma carrera?

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon Photo by: ADAC Motorsport

Rossi está ahora en su quinto año como piloto de GT3 y sigue ofreciendo actuaciones impresionantes, especialmente teniendo en cuenta su categorización de piloto FIA Silver. A pesar de esta clasificación, compite regularmente en la élite de las carreras de coches deportivos contra profesionales de primer nivel clasificados Gold y Platinum.

En 2026, regresó a tiempo completo al GTWC Europe después de pasar dos temporadas compitiendo en el World Endurance Championship. Liberado de un calendario global del WEC, el padre de dos hijos puede ahora centrarse plenamente en eventos selectos de gran prestigio.

Tras la muy publicitada participación de Max Verstappen en el evento de mayo de 2026, Rossi es ahora la segunda megaestrella de la escena mundial del automovilismo que apunta a las 24 Horas de Nurburgring.

Ver a ambas superestrellas en la parrilla al mismo tiempo podría ser el golpe publicitario definitivo para el evento. Por su parte, Verstappen ya ha expresado interés en futuras participaciones en la clásica carrera de resistencia, pero su participación sigue dependiendo del calendario de la Fórmula 1.