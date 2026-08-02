VIDEO: El fuerte accidente en Fuji en la Super GT con un coche volando por los aires

En la cuarta prueba del Super GT, celebrada en Fuji, donde se dio el arranque detrás del coche de seguridad (SC), se produjo un grave accidente justo cuando el SC regresaba a boxes y los coches comenzaban a acelerar a velocidad de carrera.El coche n.º 23, MOTUL Niterra Z, que partía desde la octava posición, chocó con el n.º 64, Modulo HRC PRELUDE-GT, que ocupaba la séptima posición, y el vehículo de Modulo salió volando por los aires antes de estrellarse contra el suelo.

El piloto de Modulo, Igor Omura Fraga, fue rescatado del coche por los servicios de emergencia tras activarse el sensor G. No obstante, se encontraba consciente y, en estos momentos, se está a la espera de los resultados de las pruebas médicas exhaustivas a las que se le está sometiendo en el hospital.

Ver cómo un coche de Super GT sale volando por los aires fue sin duda un momento impactante, pero ¿cómo se produjo el accidente?

En primer lugar, en este accidente se vieron implicadas tres máquinas: el coche n.º 64 de Modulo, el n.º 23 de NISMO y el n.º 12 de TRS IMPUL with SDG Z. Antes de que Modulo y NISMO chocaran, ya se había producido un choque entre NISMO e IMPUL.

En la recta principal, mientras los coches aceleraban, parecía que el Modulo tenía un poco de distancia con respecto al coche que le precedía. Al respecto, tanto Akiyoshi Takaboshi, de NISMO, como Bertrand Baguette, del TEAM IMPUL, han comentado que el coche de Modulo parecía tener dificultades para entrar en temperatura.

Cerca de la entrada al pit lane de la recta principal, Takaboshi, de NISMO, se colocó a la altura del Modulo de Fraga. Takaboshi explica: "Si seguía así, parecía que iba a adelantarlo justo antes de la línea de control, así que circulé en paralelo controlando el acelerador".

Por su parte, Baguette, de IMPUL, que se encontraba detrás, giró el volante hacia la derecha al ver que el Modulo estaba en el lado izquierdo de la pista y el NISMO en el centro. Baguette explica que, en ese instante, Takaboshi había levantado el pie del acelerador justo en ese momento, por lo que no pudo esquivarlo y se produjo el contacto.

"Al cambiar de carril, me rozó el coche n.º 12, que venía a toda velocidad por detrás, y acabé chocando contra el n.º 64. El asfalto estaba mojado y los neumáticos aún no se habían calentado del todo, así que tengo la sensación de que, al perder el control, choqué contra el n.º 64, que estaba muy cerca" (Takaboshi).

"Vi que Igor se estaba desviando hacia la izquierda. Como yo iba más rápido que ellos dos, me desvíé hacia la derecha. Pero justo en el momento en que me desvié hacia la derecha, Takaboshi levantó el pie del acelerador. Supongo que pensó que estaba adelantando a Igor demasiado pronto.En ese momento yo había alcanzado los 270 km/h y me pilló por sorpresa. No tuve tiempo de reaccionar y acabé chocando contra Takaboshi (Baguette)".

El Modulo, que quedó girado hacia atrás tras el contacto con el NISMO, quedó orientado en sentido contrario al de la marcha habitual, lo que provocó que el aire entrara por el alerón y el difusor. En lugar de generar carga aerodinámica descendente que presionara la carrocería hacia abajo, se generó sustentación (fuerza que hace que el coche se eleve), lo que provocó que saliera volando por los aires.

Por este incidente, se impuso a IMPUL una severa sanción de 90 segundos de parada en boxes. Además, aunque la normativa establece que, tras una reanudación con coche de seguridad, no se puede adelantar hasta llegar a la línea de salida, IMPUL también infringió esta norma, por lo que se le impuso una penalización de paso por boxes.

Sobre este asunto, Baguette afirmó que "básicamente fue un error mío" y añadió: "Lo más importante es que Igor parece estar bien". Además, continuó diciendo:

"No es algo que quiera mostrar, y va en contra de mi estilo. Ha sido un choque realmente aterrador y la responsabilidad es mía. No reaccioné a tiempo y no pude evitarlo".

A raíz de este accidente, el NISMO sufrió daños en el vehículo y se vio obligado a abandonar la carrera. IMPUL también perdió sus opciones de victoria debido a la severa sanción. Takaboshi declaró: "De los tres coches del equipo Nissan, se han quedado sin dos, y me siento muy mal por los aficionados que nos apoyan, así que quiero evitar que vuelvan a ocurrir este tipo de cosas".