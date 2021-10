Fenestraz apenas estuvo "al 60%" en su vuelta al SUPER GT

Fenestraz pudo al fin entrar en Japón a principios de octubre tras los prolongados problemas de visado motivados por la pandemia del coronavirus, lo que le permitió volver a la Super Fórmula para la penúltima prueba de la temporada en Motegi y al SUPER GT para las tres últimas pruebas de la temporada.

En su primer fin de semana compartiendo el TOM'S Toyota GR Supra N°37 con Ryo Hirakawa, Fenestraz clasificó en una sólida sexta posición a pesar de llevar el limitador de flujo de combustible de la primera fase, pero una penalización de stop & go en la carrera por un cambio de motor no autorizado hizo que el dúo descendiera en el orden al principio de la competencia.

Hirakawa finalmente llegó a la meta en novena posición por delante del coche hermano #36 de TOM'S de Sho Tsuboi y Yuhi Sekiguchi.

Reflexionando sobre su primer fin de semana de vuelta en SUPER GT, Fenestraz admitió que le resultó mucho más difícil de lo que esperaba, especialmente con el tiempo de pista tan limitado antes de la clasificación del sábado.

"Me sorprendió un poco la salida, perdí una o dos posiciones en la curva 1", dijo Fenestraz a Motorsport.com. "Pero en el primer stint no hubo tantas vueltas rápidas con el coche de seguridad".

"Elegimos un neumático más blando y tuvimos mucho desgaste, luchamos con el pick-up durante todo mi stint. Luego con Ryo fue menos malo, pero aún así fue difícil".

"Al estar alejado durante 11 meses del SUPER GT, fue difícil todo el fin de semana. Todo el mundo ha estado haciendo la temporada, así que tengo que ponerme al día. Me pareció más difícil de lo que esperaba. Pero hemos conseguido sumar algunos puntos".

"La clasificación no fue tan mala, pero también tuve problemas con el tráfico en la carrera. Algunos de los coches de GT300 que no estaban el año pasado son difíciles de adelantar.

"Realmente siento que tengo que ponerme al día. No he conducido nada durante casi toda la temporada. Digamos que si el año pasado estaba al 100%, este fin de semana probablemente estaba en torno al 60%".

"Durante el fin de semana de la carrera no hay mucho tiempo en los entrenamientos para estar en forma otra vez antes de la clasificación, y no puedes forzar demasiado porque si te sales se acaba la sesión. Es duro, pero no podemos hacer nada más que seguir haciéndolo lo mejor posible".