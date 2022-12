La promesa del compañero de Fenestraz tras su salida de Japón

El final SUPER GT en Motegi este mes marcó el final de una etapa de cuatro años en Japón para Fenestraz, que ha firmado un contrato de dos años para correr con Nissan en la Fórmula E a partir de la próxima temporada.

El piloto franco-argentino esperaba inicialmente combinar sus compromisos en la FE con una campaña parcial en SUPER GT o en Super Fórmula, pero parece que va a centrarse plenamente en sus obligaciones con Nissan.

Durante su estancia en Japón, Fenestraz forjó un estrecho vínculo con Miyata, su principal rival en la temporada 2019 de Fórmula 3 en la que ganó el título, y ambos pudieron compartir coche en SUPER GT este año conduciendo para la escuadra TOM'S.

Ganaron una carrera juntos en Fuji (foto superior) y finalmente terminaron sextos en los puntos, lo que los convirtió en la segunda dupla de Toyota.

Miyata afirma que el cambio de Fenestraz a FE no ha hecho más que reforzar su determinación de dar un paso al frente en el futuro.

"Estoy triste porque (Fenestraz) se va de Japón", dijo Miyata a Motorsport.com. "Pero estoy contento de que haya conseguido un asiento en la Fórmula E y espero que pueda convertirse en campeón del mundo".

"Quiero ir allí, también porque quiero correr en Europa junto a Sacha. Nos prometimos que lucharíamos juntos en Europa. Así que espero que tenga éxito en la Fórmula E, y yo intentaré ir allí".

Cuando se le planteó que la falta de implicación de Toyota en la FE dificultaría ese movimiento, Miyata respondió: "No sé qué pasará en el futuro... Toyota ahora está en el WEC, pero estoy hablando con Toyota sobre el futuro".

Por su parte, Fenestraz dijo que espera que Miyata pueda encontrar su camino en la escena europea, pero tampoco descartó la posibilidad de volver a formar pareja con Miyata si puede volver a la Super Fórmula o al SUPER GT en el futuro.

"Es un piloto con mucho talento, muy rápido", dijo Fenestraz sobre Miyata. "Es muy profesional y realmente espero que pueda encontrar un lugar en Europa".

"Ojalá podamos luchar en la pista o incluso ser compañeros de equipo de nuevo en el futuro, porque fue un placer correr con él".

"Nunca sabemos lo que nos depara el futuro; cuando vuelva, si él sigue aquí, podríamos volver a ser compañeros de equipo. Ya veremos".

Miyata da un paso hacia la superlicencia de F1

El año pasado, Miyata se marcó el objetivo de conseguir los puntos suficientes para lograr una superlicencia en la F1, y los 10 puntos que consiguió con su cuarto puesto en la Super Fórmula lo han colocado un paso más cerca del requisito de los 40 puntos.

Sin embargo, dado que los puntos obtenidos por su título de Super Fórmula Lights en 2020 expiran el año que viene, tendrá que ganar 30 puntos en sus dos próximas campañas de Super Fórmula para alcanzar finalmente su objetivo en 2024.

Miyata, que seguirá conduciendo para TOM'S en la Super Fórmula el próximo año, dijo que su principal objetivo será mejorar sus actuaciones en carrera después de una temporada en la que fue uno de los más fuertes en la clasificación.

"Quería terminar entre los tres primeros, pero teniendo en cuenta que el año pasado fui décimo, sigue siendo un gran paso adelante", reflexionó Miyata. "Hay una gran diferencia entre terminar cuarto y sexto en términos de puntos de superlicencia".

"He aprendido mucho este año, así que quiero aprovecharlo para el año que viene. No he podido ganar una carrera este año, pero a menudo me he clasificado en las dos primeras filas, así que mi velocidad a una vuelta es buena. Quiero pensar en cómo configurar el coche para ser fuerte en la carrera".

"Lo daré todo para tener la oportunidad de correr en el extranjero lo antes posible".

Información adicional por Kenichiro Ebii