Nirei Fukuzumi lidera el test de Super Formula en Suzuka con Sacha Fenestraz en el top 10

El piloto de Toyota Nirei Fukuzumi marcó el mejor tiempo a lo largo de los dos días de test de pretemporada de Super Formula en Suzuka esta semana.

Fukuzumi, que cambió a Rookie Racing para la campaña 2026 tras dos temporadas en KCMG, estableció el tiempo de referencia de 1m36.290s en la segunda sesión de la tarde del jueves en condiciones secas.

El segundo más rápido fue Igor Fraga, de Nakajima Racing, a 0.055s, mientras que el compañero de equipo de Fraga, Ren Sato, completó el top tres, también dentro de una décima de Fukuzumi.

La primera jornada de pruebas en Suzuka se llevó a cabo sobre pista mojada y fue marcada principalmente por un aterrador accidente de Luke Browning, de Kondo Racing, en la 130R.

El piloto reserva de Fórmula 1 de Williams, Browning, pareció hacer aquaplaning en la rápida curva a la izquierda en medio de una lluvia cada vez más intensa, haciendo trompear su monoplaza con motor Toyota antes de clavarse en la grava mojada, golpear las barreras de esponja y rebotar por encima del guardarraíl.

El auto se detuvo boca abajo, lo que obligó a los comisarios a ayudar al británico a salir del coche, pero milagrosamente resultó ileso en el accidente.

Los mecánicos de Kondo trabajaron hasta las primeras horas de la mañana para reparar el auto dañado a tiempo para que Browning pudiera participar en la primera sesión del jueves.

Luke Browning, REALIZE KONDO RACING Photo by: Masahide Kamio

El graduado de F2 terminó marcando el 18° mejor tiempo de la sesión de la tarde y del test en general, a 1.075s de Fukuzumi.

Browning no fue el único piloto sorprendido por las malas condiciones, ya que Fraga sufrió su propio accidente en Spoon, mientras que Sato, Kamui Kobayashi (TGM Grand Prix) y Zak O’Sullivan (Team Impul) también protagonizaron incidentes en la jornada inicial de acción.

Completaron el top cinco general del test el campeón defensor Ayumu Iwasa (Team Mugen) y el regresado a la categoría Nobuharu Matsushita, que este año pilota para el equipo Delightworks Racing, también impulsado por Honda.

Por su parte, Sacha Fenestraz finalizó las pruebas en el décimo lugar con un mejor tiempo de 1m36s787 que lo dejó a poco menos de medio segundo de la cima.

El mejor de los novatos fue Yuto Nomura, de B-Max Racing, en el 17° lugar general.

El fichaje de último momento Roman Stanek fue el tercer novato más rápido y 20° en la general en su primer test de Super Formula con el nuevo equipo Buzz MK gestionado por Kondo.

Kalle Rovanpera terminó 24° y último al regresar a la acción en Super Formula después de abandonar su debut en los test el pasado diciembre debido a una enfermedad.

El piloto finlandés registró un mejor tiempo de 1m38.712s al volante de su KCMG respaldado por Red Bull, lo que lo dejó a 2.422s del ritmo, aunque el bicampeón del mundo de rally mejoró más de un segundo respecto a la mañana.

El fin de semana inaugural con doble carrera de Super Formula se disputará en Motegi el 4 y 5 de abril.

Super Fórmula - Test Suzuka - Resultados

Pos. Nro. Piloto Equipos / Coche Mejor tiempo Dif. 1 14 Nirei Fukuzumi NTT docomo Business ROOKIE SF23 1'36.290 - 2 65 Igor Omura Fraga PONOS NAKAJIMA RACING SF23 1'36.345 0.055 3 64 Ren Sato PONOS NAKAJIMA RACING SF23 1'36.370 0.080 4 1 Ayumu Iwasa AUTOBACS MUGEN SF23 1'36.410 0.120 5 22 Nobuharu Matsushita DELIGHTWORKS SF23 1'36.492 0.202 6 38 Sena Sakaguchi SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 1'36.598 0.308 7 36 Sho Tsuboi VANTELIN TOM'S SF23 1'36.673 0.383 8 16 Tomoki Nojiri AUTOBACS MUGEN SF23 1'36.701 0.411 9 39 Toshiki Oyu SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 1'36.729 0.439 10 37 Sacha Fenestraz VANTELIN TOM'S SF23 1'36.787 0.497 11 6 Kakunoshin Ohta DOCOMO DANDELION M6Y SF23 1'36.826 0.536 12 5 Tadasuke Makino DOCOMO DANDELION M5S SF23 1'36.918 0.628 13 8 Kenta Yamashita KCMG Cayman SF23 1'37.087 0.797 14 7 Kamui Kobayashi KDDI TGMGP TGR-DC SF23 1'37.147 0.857 15 12 Syun Koide ThreeBond SF23 1'37.175 0.885 16 19 Zak O'Sullivan WECARS IMPUL with SDG SF23 1'37.213 0.923 17 50 Yuto Nomura San-Ei Gen with B-Max SF23 1'37.222 0.932 18 3 Luke Browning REALIZE Corporation KONDO SF23 1'37.365 1.075 19 4 Ukyo Sasahara REALIZE Corporation KONDO SF23 1'37.508 1.218 20 97 Roman Stanek Buzz MK SF23 1'37.653 1.363 21 53 Charlie Wurz TEAM GOH SF23 1'38.007 1.717 22 28 Rikuto Kobayashi KDDI TGMGP TGR-DC SF23 1'38.018 1.728 23 10 Juju HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 1'38.549 2.259 24 69 Kalle Rovanpera KCMG Elyse SF23 1'38.712 2.422