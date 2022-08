Cómo Sacha Fenestraz logró tener éxito en Japón

Sacha Fenestraz no es ni mucho menos el primer piloto que se ha trasladado a Japón tras quedarse sin oportunidades en Europa, y tampoco será el último. Pero, tras conseguir su primera victoria en la Super Fórmula en la ronda de junio en Sugo, se puede decir que el traslado está dando resultado.

Hace apenas unos años, Fenestraz había sido dejado de lado por el programa junior de Renault F1, con su carrera pendiente de un hilo. Y ahora parece estar bien situado para luchar por su primer título de Super Fórmula, incluso esta misma temporada.

Es cierto que Fenestraz necesitó hasta la mitad de su tercera campaña para anotar su nombre como ganador en la Super Fórmula. Pero hacerlo en su decimocuarta participación en la serie de monoplazas más importante de Japón está en línea con los pilotos a los que intenta emular: el campeón de 2019, Nick Cassidy, necesitó 10 carreras, el conquistador de 2011, André Lotterer, necesitó 13, y el ganador del título de 2010, Joao Paulo de Oliveira, tuvo que esperar hasta su decimonovena presentación.

Y eso pasa por alto el enorme agujero de cinco carreras que Fenestraz tiene en su currículum de la Super Fórmula durante la mayor parte del año pasado, que fue el resultado de los problemas de visado y de las restricciones de viaje ultra estrictas de Japón durante lo peor de la pandemia de COVID-19, que apenas se están relajando ahora.

De hecho, esta charla con Fenestraz en el aeropuerto de Dubai -que tuvo lugar por completo accidente, ya que Motorsport.com reservó el mismo vuelo de vuelta a Europa que el protagonista de esta entrevista- habría sido impensable hace un año por estas fechas, cuando el ahora joven de 22 años no podía hacer más que esperar a que le permitieran volver a Japón. Una espera que se prolongó durante casi nueve meses.

"En lo que respecta al kilometraje, no diría que soy un novato, pero sí soy bastante inexperto", reflexiona Fenestraz, que también señala que su campaña de novato estuvo plagada de incidentes en la pista que no fueron de su incumbencia y más que su cuota de problemas mecánicos.

"La temporada 2020 fue casi una broma en términos de todo lo que pasó; creo que sólo tuve una carrera sin problemas. Fue pura mala suerte toda la temporada. Y en 2021 no pude entrar en Japón hasta las dos últimas carreras. Si miro el conjunto, es un gran resultado y estoy contento, pero quizá algunos desde fuera digan: 'Oh, Sacha lleva tres años en Japón y solo ha ganado una carrera'. Puede parecer así, pero cuando sabes lo que has pasado, está muy bien".

Sacha Fenestraz, KONDO RACING Photo by: Masahide Kamio

Desde el comienzo de 2022, las cosas estuvieron mejorando no sólo para Fenestraz, sino para el equipo Kondo Racing en general, incluido su compañero de equipo, Kenta Yamashita. Todos los equipos Toyota han disfrutado de una mayor competitividad frente a sus rivales con motor Honda gracias a una mejora en el rendimiento del motor este año, pero para Kondo la diferencia con respecto a 2021 -cuando apenas alcanzó una miserable novena posición en la clasificación de equipos- es especialmente marcada. Gran parte de ello se puede atribuir a que Fenestraz simplemente ha estado ahí desde el principio ahora, porque a Yamashita le faltó un compañero de equipo que pudiera empujarlo hacia delante durante la mayor parte del año pasado.

"No es sólo porque haya vuelto, sino que quizá sea una de las razones sea porque Kenta y yo podemos empujarnos mucho mutuamente", dice el franco-argentino. "Kenta no tenía eso el año pasado, porque la persona que me sustituyó (Yuichi Nakayama) no tenía la misma velocidad, así que Kenta no tenía con qué compararse. Y creo que Kenta es el tipo de piloto que necesita a alguien con quien luchar para esforzarse más. Además, el equipo está más motivado y sabe que la combinación entre Kenta y yo puede ser muy fuerte".

"También se debe en parte a que hago muchas reuniones entre carreras y presiono al equipo para que comparta más información. En 2020, parecían dos equipos de un solo coche; los ingenieros no compartían nada entre ellos. Intenté cambiar eso".

"Entiendo que los ingenieros japoneses se respetan mucho entre sí y tratan de no copiarse, pero si queremos luchar por el campeonato, tenemos que trabajar como un equipo y compartir información; si no, ¿para qué tener dos coches? He estado presionando para que así sea y poco a poco está cambiando. Todo eso junto ayuda, y son estas pequeñas cosas las que marcan una gran diferencia a largo plazo".

Para cualquier piloto formado en Europa que se dirija a Japón, la barrera del idioma es una complicación inevitable, pero esto puede ser más o menos problemático dependiendo del equipo para el que se conduzca. En un equipo como TOM'S, donde muchos de los empleados hablan inglés, las cosas serán más fáciles que en un lugar como Kondo, donde Fenestraz ha tenido que luchar el año pasado para comunicarse con su ingeniero de carrera, Takuji Murata, que no habla nada de inglés.

Fenestraz se esforzó mucho por aprender la jerga local en su temporada de debut, pero durante su exilio el año pasado era comprensible que su afán por estudiar japonés disminuyera. La ayuda llegó a principios de 2022 en la forma del veterano de las carreras japonesas Michael Krumm, que puede hacer de puente y permitir a Fenestraz centrarse en lo que realmente importa: conducir.

"Con Michael puedo hablar con total franqueza, mientras que antes sólo podía utilizar palabras 'fáciles'", explica. "Ahora no tengo que preocuparme de que el chico no me entienda y Michael se limita a traducirlo todo al japonés. En realidad, fue (el propietario de TOM'S, Nobuhide) Tachi quien lo propuso. Tenemos una gran relación, así que cuando le dije que necesitaba a alguien que tradujera, aunque fuera para otro equipo, lo arregló con Kondo y me ayudó".

Sacha Fenestraz, KONDO RACING Photo by: Masahide Kamio

Dónde va la carrera de Fenestraz a partir de aquí es una pregunta interesante. Podría acabar como el campeón de la Súper Fórmula 2019, Cassidy, y simplemente irse cuando se presente una mejor oportunidad, y como piloto reserva de Jaguar en la Fórmula E (fue el primero en conducir el coche Gen3 de la marca británica en las pruebas), seguir a Cassidy en la serie totalmente eléctrica parecería ser la alternativa más obvia a lo que está haciendo ahora. Pero Fenestraz insiste en que no iría simplemente por el dinero, y que sólo consideraría conducir para un equipo puntero y probado.

Teniendo esto en cuenta, Fenestraz también tiene la oportunidad de establecerse como un elemento más permanente en la escena japonesa como lo fueron Lotterer, Loic Duval o Benoit Treluyer, todos los cuales ganaron títulos tanto en la Super Fórmula como en la SUPER GT antes de ser elegidos para correr en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA por Audi. Fenestraz, de hecho, también forma parte de la alineación de TOM'S en SUPER GT, y ha conseguido seis podios desde 2020. Teniendo en cuenta el próximo auge de las carreras de resistencia, es posible que la carrera de Fenestraz se desarrolle de forma similar.

Pero todo eso está en el futuro. Por ahora, hay que salir a ganar un título, aunque tras un desafortunad accidente en la reciente sexta ronda en Fuji, la diferencia con el líder del campeonato, Tomoki Nojiri, es de unos desalentadores 36 puntos a falta de cuatro carreras.

A Fenestraz se le recuerda que, si supera los pronósticos y vence a Nojiri, se convertiría en el primer campeón de pilotos de la Super Fórmula de Kondo Racing. Duda antes de responder: "Nunca había pensado en eso... ¡Mi corazón late más rápido ahora que lo mencionas! Sería increíble. Es una locura pensar que tenemos una oportunidad, pero esa es la realidad. Quiero seguir empujando mucho al equipo, porque está funcionando bien, todo el mundo está empujando en la dirección correcta. Si no tenemos más problemas mecánicos, creo que tenemos posibilidades. Es emocionante".