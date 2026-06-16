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Super Formula

Kalle Rovanpera está listo para reanudar su carrera tras un problema de salud

La estrella del Mundial de Rally ahora puede esperar un regreso progresivo a la conducción con el objetivo de volver a competir en 2027.

Tom Howard
Tom Howard
Publicado:
Kalle Rovanpera, Kids com Team KCMG

Kalle Rovanpera, Kids com Team KCMG

Foto de: Masahide Kamio

Kalle Rovanpera ha recibido el visto bueno para reanudar su carrera en el automovilismo después de que motivos médicos obligaran al dos veces campeón del mundo de rally a posponer sus planes de competir en la temporada 2026 de Super Fórmula.

Rovanpera estaba listo para realizar un sensacional cambio a tiempo completo de los rallies a las carreras de monoplazas, asociándose con Toyota este año, antes de que un problema de salud no revelado lo llevara a retirarse de un asiento en Super Fórmula en marzo.

El piloto de 25 años soportó un comienzo complicado en su cambio a las carreras de monoplazas, al haber tenido que retirarse de la prueba de postemporada de Super Fórmula del pasado diciembre tras sufrir de vértigo posicional paroxístico benigno, que afecta el equilibrio y la visión a través del oído interno.

Desde entonces, Rovanpera se ha centrado en su recuperación y ha estado trabajando con KHU, el instituto finlandés de Deporte de Alto Rendimiento con sede en Jyvaskyla, que ahora le ha dado el visto bueno para regresar a la pista.

Toyota ha emitido un comunicado ofreciendo una actualización sobre la condición de Rovanpera, confirmando que el finlandés ha reanudado el entrenamiento físico y que ahora está en condiciones de planificar un "regreso gradual a la conducción". El objetivo es volver a competir en 2027.

"El dos veces campeón del mundo de rally de la FIA Kalle Rovanpera está listo para seguir persiguiendo sus sueños en las carreras en asociación con Toyota Gazoo Racing después de lograr un fuerte progreso en su recuperación durante las últimas semanas", decía el comunicado de Toyota.

Kalle Rovanpera

Kalle Rovanpera

Photo by: Masahide Kamio

"Desde que su participación prevista en Super Fórmula esta temporada se puso en pausa por razones médicas, Kalle se ha tomado tiempo para recuperarse y centrarse en su salud. Como su recuperación progresa bien, ya ha reanudado el entrenamiento físico y ahora puede esperar un regreso gradual a la conducción.

"Para ayudar en su recuperación, Kalle ha estado trabajando estrechamente con KHU, el instituto finlandés de Deporte de Alto Rendimiento con sede en Jyvaskyla. Más conocido por apoyar a los atletas olímpicos y de selecciones nacionales de Finlandia, KHU ha aportado experiencia científica para optimizar la recuperación y el entrenamiento de Rovanpera y ahora le ha dado el visto bueno para regresar a la pista.

"Juntos, Kalle y TGR están ahora planificando los próximos pasos en su programa de carreras con el objetivo de volver a la competición en 2027 y harán más anuncios a su debido tiempo."

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