Super Formula Pruebas en Suzuka

Cómo le HANS salvó el cuello de Browning en su accidente en Suzuka

Brown sufrió un accidente a gran velocidad en la curva 130R durante las pruebas de Super Fórmula de esta semana, del que salió ileso.

Benjamin Vinel Kenichiro Ebii
Publicado:
Luke Browning, REALIZE KONDO RACING

Luke Browning, REALIZE KONDO RACING

Foto de: Masahide Kamio

Luke Browning elogió el dispositivo HANS por "salvarle el cuello" en un accidente a alta velocidad en Suzuka durante las pruebas de Super Fórmula de esta semana.

Browning, campeón de GB3, ganador del Gran Premio de Macao y líder de F3 y F2, se ha pasado al campeonato japonés de monoplazas para la temporada 2026, compitiendo para Kondo Racing con motor Toyota.

El piloto reserva de Williams en Fórmula 1 se familiarizó con los monoplazas de Super Fórmula durante dos días en las pruebas de diciembre pasado y luego participó en las pruebas de pretemporada de esta semana.

Las lluvias torrenciales dejaron la pista de Suzuka muy mojada el miércoles, y Browning perdió repentinamente el control en la curva 130R, a alta velocidad, y acabó en la grava y volcando sobre la barrera de neumáticos. Su coche quedó boca abajo en el terraplén.

 

"Era solo una vuelta rápida", dijo el británico de 24 años el miércoles por la noche. «Ha sido un accidente un poco desafortunado, simplemente aquaplané cuando empezó a llover. Así que en ese momento era un poco como un pasajero.

Creo que, en retrospectiva, habría entrado en boxes cuando empezó a llover tan fuerte. Estas lecciones que aprendes, aquí se trata de aprender. Y sí, para mí, esa fue una lección que aprendí hoy y que puedo aprovechar para avanzar en mi carrera".

Cuando se le preguntó si sentía algún dolor, ya que las imágenes parecían mostrar que su cabeza y su cuello habían recibido un golpe considerable, Browning respondió: "Todo bien, completamente bien. Por suerte, aterricé sobre el heno y no choqué contra las barreras, así que me siento bien".

"El dispositivo HANS es fantástico. Creo que me ha salvado el cuello. Muchas gracias a ellos".

Luke Browning, KONDO RACING

Luke Browning, KONDO RACING

Foto: Masahide Kamio

Los mecánicos de Kondo repararon el coche de Browning a tiempo para la carrera del jueves, y el inglés terminó en el puesto 18 de la clasificación general, a 1,075 segundos del líder, aunque fue más competitivo en condiciones de lluvia.

"La verdad es que está yendo mucho mejor de lo que pensábamos", dijo antes de la segunda jornada de pruebas. «Quiero decir, sin duda es muy difícil. El nivel aquí es muy alto.

Siempre se me han dado bien las condiciones de lluvia, y creo que hoy he podido demostrarlo con los tiempos que hemos conseguido. Teniendo en cuenta que nuestro tiempo por vuelta se ha conseguido sin modo de adelantamiento, creo que somos muy rápidos en comparación, o al menos lo parecemos.

Leer también:

Ya veremos qué pasa en seco, cuando quizá tengamos que desarrollar un poco más. Pero el coche de Kondo ha sido rápido.

Tengo muchas ganas de demostrar que este equipo puede ser rápido. Se ha trabajado mucho en el desarrollo durante la pretemporada para ser rápidos, y creo que lo hemos demostrado".

