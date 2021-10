Fenestraz espera un regreso difícil en la Súper Fórmula

Los problemas para obtener un nuevo visado japonés obligaron a Fenestraz a perderse las cinco primeras carreras de la temporada de la Super Fórmula, además de impedirle competir en la SUPER GT.

Sin embargo, la flexibilización de las restricciones de viaje ha permitido al piloto franco-argentino regresar a tiempo para la penúltima ronda de la campaña en Motegi, donde se reunirá con su equipo Kondo Racing.

De cara a su primera carrera en la serie desde la final del año pasado en el Fuji Speedway, Fenestraz admite que su primera carrera con el nuevo ingeniero Takuji Murata -que se trasladó del equipo Inging de Toyota a Kondo este año- probablemente será difícil, especialmente porque la configuración de su coche ha cambiado drásticamente en su ausencia.

"Tengo un nuevo ingeniero (Murata), lo que siempre es difícil, pero aún más cuando tienes la barrera del idioma", dijo Fenestraz a Motorsport.com. "Por desgracia, no habla inglés, así que alguien del equipo se encargará de traducirlo".

"El ingeniero del año pasado (Kotaro Tanaka), podía hablar con él en inglés. También en la radio, no voy a recibir una respuesta inmediatamente. Así que va a ser complicado".

"Voy a conducir la configuración (de Murata) que ha traído de Inging, y lo intentaré, pero realmente no sé qué esperar porque va a ser muy diferente a lo que manejé el año pasado. Y ahora, con sólo una sesión de entrenamientos antes de la clasificación, lo hace aún más difícil".

"Si la configuración no funciona, el plan es volver a mi configuración de 2020. Pero si lo hacemos, lo probaré por primera vez en la clasificación. Todo el mundo dice que los neumáticos han cambiado un poco desde el año pasado, así que tal vez mi configuración del año pasado no va a funcionar con este neumático".

"Después de nueve meses fuera del coche, va a ser un reto, especialmente cuando casi todos los demás han hecho la temporada completa, pero estoy contento de volver y espero que podamos luchar por el top 10 al menos y ayudar a mejorar el coche".

Fenestraz regresa a Kondo Racing en medio de una temporada difícil para el equipo, que aún no ha sumado un solo punto con Kenta Yamashita y el sustituto temporal de Fenestraz, Yuichi Nakayama.

"Es difícil decir por qué están sufriendo", dijo Fenestraz sobre los problemas de Kondo. "He estado mirando los datos con algunos chicos europeos que me han ayudado, pero no creo que encontremos la solución (inmediatamente)".

"El equipo parece estar esperando mucho... están en plan 'Sacha ha vuelto, ahora estaremos delante', ¡pero espero que no estén esperando eso!"

Entusiasmado por la primera carrera de SUPER GT con Hirakawa

Fenestraz también regresará a la acción en SUPER GT para las tres últimas carreras del año en el TOM'S Toyota GR Supra N°37 junto a Ryo Hirakawa, a partir de finales de este mes en Autopolis.

El joven de 22 años fue compañero de Yuhi Sekiguchi en el coche hermano #36 de TOM'S en su campaña de novato en GT500 el año pasado, antes de ser elegido para sustituir a Nick Cassidy a bordo del #37 para 2021.

El piloto de Toyota GT300 Sena Sakaguchi ha conducido junto a Hirakawa en las cinco primeras carreras del año, consiguiendo dos podios.

"Siempre he querido trabajar con Ryo, porque es uno de los pilotos más rápidos de Japón, y con la combinación del equipo con los ingenieros", dijo Fenestraz. "No he hecho ningún test para ellos, pero escuchando y hablando con ellos en inglés, la comunicación era siempre mejor".

"Será mi primera vez en Autopolis con un coche GT500, eso será complicado, sobre todo porque hace más tiempo que no conduzco el coche SUPER GT y es un equipo diferente, y la puesta a punto ha cambiado mucho. Veremos lo que podemos hacer, pero estoy muy emocionado por trabajar con Ryo y el resto del equipo #37".

Fenestraz afirma que utilizará las últimas carreras de la temporada en Japón como trampolín para disputar el título en 2022, expresando su deseo de permanecer en el campamento de Toyota durante una tercera temporada.

"Realmente espero poder quedarme con Toyota para el año que viene, porque el objetivo es hacer una temporada adecuada y luchar por el campeonato", dijo. "Este año han tenido algunos problemas en la Super Fórmula, así que espero que podamos devolver a Toyota a donde debería estar".

"Haré todo lo posible para estar lo más arriba posible en las próximas carreras, y ya veremos dónde estamos para el año que viene y con qué equipo".