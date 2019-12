Rossi: "Correr en Brasil es una oportunidad única"

Rossi ya está en Brasil, donde este sábado participa en las 500 Millas de Karting en el Circuito de Granja Viana. Pero antes de debutar en una de las competiciones de karts más tradicionales de Brasil, el argentino visitó por primera vez las instalaciones de Full Time, el equipo donde competirá durante la temporada 2020 de Stock Car.

"Conocí la estructura de Full Time y encontré un equipo muy profesional, muy organizado", dijo Rossi en exclusiva para Motorport.com. "Vi por primera vez los autos de Stock Car, los que corren Rubinho (Barrichello) y Nelsinho Piquet. Luego hablamos de los detalles de cómo funciona un fin de semana de competición, cómo funcionan los entrenamientos, la clasificación y también las carreras".

"Luego me mostraron imágenes de las cámaras de a bordo, que me causaron una muy buena impresión y ya tengo ganas de estar en la pista para la pretemporada".

Rossi también habló de la oportunidad de correr en Brasil por primera vez en su carrera.

"Entiendo que correr en Brasil es una oportunidad única, a través de Toyota. Formo parte del programa de Gazoo Racing en Argentina. Desde el momento en que Toyota decidió unirse al Stock Car, las puertas se abrieron para mí y no dudé en venir".

"Tengo una gran consideración por el automovilismo brasileño, la calidad de los pilotos, las pistas y los autos de Stock Car, que son muy rápidos. Son más rápidos que los que corro en Argentina, por eso decidí venir. Esta oportunidad es un desafío, estoy muy contento con esta responsabilidad y espero hacerlo bien".

Consultado por los objetivos fijados para su primera temporada en Brasil, Rossi respondió: "El objetivo es ganar, siempre. Sé que es muy difícil, el Stock Car es muy competitivo y hay muy buenos pilotos que no ganaron en la temporada, lo que es muy similar a lo que sucede en Argentina. Mi objetivo es aprender carrera a carrera, tenemos dos pilotos muy rápidos y experimentados, como Rubens y Nelsinho, que sin duda me ayudarán internamente en el equipo para que en la segunda mitad del año ya tenga un poco más de experiencia".

La temporada 2020 del Stock Car de Brasil comienza el 29 de marzo en Goiânia con una carrera de duplas y cuando se le preguntó a quién le gustaría tener como pareja, Rossi sugirió nada menos que a José María López.

"Me gustaría mucho correr con (José María) Pechito López. Ya compartí mi auto con él en Argentina (en los 200 Kilómetros de Buenos Aires del Súper TC2000). Si no tiene otra cita ese fin de semana, me gustaría correr con él".

"De mi parte le comuniqué a Toyota Argentina que tomen contacto y le hagan la invitación. Ojalá lo podamos hacer porque me sentí muy cómodo corriendo con él, es un piloto top que se acostumbra rápido a cualquier tipo de auto".

"Pechito" López no es un desconocido en Brasil, ya que en 2015 compartió auto con Cacá Bueno en Goiânia para la carrera de duplas de ese año, terminando el cuarto lugar.