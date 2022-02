Jos Verstappen va a debutar en rallies en Bélgica

El padre del actual campeón del mundo de F1, Max Verstappen, pilotará un Citroen C3 R5 Rally2 preparado por DG Sport Competition en el Rally de Haspengouw, en Bélgica, el 26 de febrero.

Jos Verstappen, que disputó 106 carreras durante su etapa en la Fórmula 1 con Benetton, Simtek, Footwork, Tyrrell, Stewart, Arrows y Minardi, ha decidido pasarse a la conducción de coches de rally como pasatiempo.

Iba a debutar en competición el año pasado en el Drenthe Rally de Assen, pero su regreso a las carreras se pospuso debido a la pandemia de COVID-19.

El piloto de 49 años estará acompañado por el experimentado copiloto belga Kris Botson.

"Tengo muchas ganas de hacerlo y me he dado cuenta de que me gustan mucho los rallies", dijo Jos Verstappen en una entrevista en verstappen.com.

"Especialmente porque es muy impredecible. Por supuesto, estoy muy motivado por la naturaleza y tengo el apoyo de un equipo top, pero tendré que encontrar mis propios límites nuevamente, junto con mi copiloto".

"Quiero hacerlo bien, pero la razón por la que me meto en esta aventura de rally es que me aporta alegría".

"La conducción de rallies realmente se basa en la experiencia. Lograr esa experiencia será el mayor desafío".

Jos Verstappen, Citroën C3 R5 1 / 3 Foto de: Frits van Eldik Jos Verstappen, Kris Botson, DG Sport Competition Citroën C3 R5 2 / 3 Foto de: Frits van Eldik Jos Verstappen, Citroën C3 R5 3 / 3 Foto de: Frits van Eldik

"Esto no es comparable con nada de lo que haya hecho en mi carrera en el automovilismo, para mí todo es nuevo: desde el coche hasta el método de trabajo, creando y usando notas de ritmo, escuchando instrucciones mientras conduzco y conociendo todas las etapas".

"No hay, o hay muy pocas, oportunidades de explorar el circuito, por lo que debes estar al día de inmediato y, por otro lado, evitar riesgos innecesarios".

Verstappen decidirá si disputar más rallies después del Rally del Sur de Bélgica en marzo, pero ha insinuado que podría meterse a un programa combinando eventos en el país belga y el WRC.

Verstappen no es el único piloto de circuito que ha confirmado sus planes de pasarse a los rallies esta semana. El dos veces campeón de Supercars, Shane van Gisbergen, ha anunciado que conducirá un Skoda R5 en la ronda inaugural del Campeonato de Rally de Australia en Canberra, en abril.