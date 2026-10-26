Otros rallies
Carlos Sainz conducirá un Ford Puma Rally1 en España
La leyenda del Campeonato Mundial de Rally tendrá la oportunidad de conducir en competición el WRC de última especificación
Tom Howard
Publicado: 26 oct 2026, 11:46
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#225 Ford M-Sport Ford: Carlos Sainz Sr
Foto de: A.S.O.
El doble campeón mundial de rally Carlos Sainz disputará un rally al volante de un Ford Puma Rally1 del Campeonato Mundial de Rally en España este fin de semana.
El campeón mundial de rally de 1990 y 1992 confirmó que se pondrá al volante del auto WRC de última generación en el Rally de Asturias Histórico, que este año rendirá homenaje a la ilustre trayectoria de Sainz.
Sainz, de 64 años, formará dupla con su copiloto de larga data Luis Moya para el rally de asfalto de 10 tramos, compuesto por 126,66 kilómetros cronometrados.
"Falta poco para el rally histórico de Asturias en Pravia. Han decidido dedicar el evento a mi trayectoria, algo por lo que estoy tremendamente agradecido. Hace un tiempo comenté que podía haber una sorpresa preparada", dijo Sainz en redes sociales.
"Esa sorpresa ya está confirmada, y quiero darles las gracias enormes tanto a Ford como a Red Bull por llevar un Ford Puma Rally1 al evento.
"Podré manejar un auto de rally de última generación. Han pasado muchos años desde la última vez que conduje sobre asfalto, y ahora también tendré la oportunidad de manejar este fantástico auto, cuya homologación, por cierto, vence a finales de este año.
"Luis [el copiloto Moya] y yo estamos muy ilusionados por ver el auto y probarlo. Esperamos verlos a todos allí en Asturias".
#225 Ford M-Sport Ford: Carlos Sainz Sr
Photo by: A.S.O.
Sainz acumuló 196 largadas en el WRC durante su carrera, con 26 victorias y 97 podios, al volante de maquinaria de Toyota, Subaru, Lancia, Ford y Citroen.
Desde que puso fin a su carrera en el WRC a finales de 2005, Sainz se mantuvo activo compitiendo en rally-raid, donde ganó el famoso Rally Dakar cuatro veces (2010, 2018, 2020, 2024).
Sainz se unió al programa oficial de Ford en el Campeonato Mundial de Rally-Raid para 2025 y ocupa la novena posición en la clasificación del campeonato esta temporada.
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