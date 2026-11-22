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Kenzo Craigie gana la Copa del Mundo de F4 de Macau tras un enorme accidente de 10 coches

El piloto júnior de Mercedes triunfó después de una carambola en la primera vuelta eliminara a casi la mitad de la parrilla y obligara a reiniciar la carrera de Macau

Stephen Lickorish

Publicado: 22 nov 2026, 3:31

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FIA Formula 4 World Cup in Macau race start

Foto de: Macau Grand Prix Organizing Committee

El júnior de Mercedes Kenzo Craigie ganó la Copa del Mundo de Fórmula 4 de la FIA en Macao después de que la carrera tuviera que reiniciarse tras una montonera que eliminó a 10 coches.

Los pilotos de F4 habían estado involucrados en múltiples incidentes el jueves y el viernes, con 10 banderas rojas durante los entrenamientos y la clasificación, pero la carrera de clasificación del sábado se desarrolló sin neutralizaciones.

No se pudo decir lo mismo de la carrera principal del domingo, después de que se desencadenara una montonera cuando el piloto de Campos Racing Kimi Chan hizo un trompo en Mandarin en la primera vuelta y tocó al campeón de la F4 española Kasper Schormans, que salió despedido en un fuerte trompo contra las barreras.

Esto provocó el caos por detrás, ya que los pilotos restantes intentaron sin éxito evitar los coches que giraban en la parte de alta velocidad del circuito da Guia.

Otros ocho pilotos no lograron completar la primera vuelta, ya que la carrera fue detenida de inmediato con bandera roja.

También quedaron eliminados Jarrett Clark, de Hitech; Andy Consani, de R-ace GP; la pareja de Evans GP formada por David Cosma-Cristofor y Anh Nguyen; el dúo de Argenti Motorsport Ludovic Busso y Felipe Reijs; y los pilotos de Asia Racing Team RFN Yu Yan y Vernice Lao.

Los 10 pilotos pudieron salir rápidamente de sus coches y todos escaparon ilesos del accidente, que los comisarios consideraron un incidente de carrera.

Kenzo Craigie, FIA Formula 4 World Cup winner in Macau

Photo by: Macau Grand Prix Organizing Committee

Varios otros coches sufrieron daños en la montonera y los mecánicos trabajaron frenéticamente durante la suspensión para garantizar que la docena de pilotos restantes pudiera tomar la resalida. Tras reanudarse detrás del coche de seguridad durante una vuelta, el resto de la carrera transcurrió sin interrupciones, ya que el poleman, el piloto británico Craigie, se defendió con éxito de Oleksandr Bondarev.

El piloto de SJM Theodore Racing Bondarev presionó continuamente al campeón de E4 Craigie en la recta hacia Lisboa, pero cada vez el piloto de R-ace GP obligó a Bondarev a ir por el exterior y no pudo adelantarlo.

Craigie finalmente cruzó la línea medio segundo por delante, mientras que el subcampeón de la F4 británica de Hitech Theo Palmer completó el podio por una mínima diferencia por delante del compañero de equipo de Bondarev, Noah Monteiro.

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