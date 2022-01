Renee Gracie evalúa opciones en EE.UU. con NASCAR en la mira

Gracie, quien disputó en dos ocasiones la Bathurst 1000 en Australia, está contemplando la posibilidad de mudarse a los Estados Unidos tras haber encontrado la fama en la industria del entretenimiento para adultos a través de la plataforma OnlyFans, después de decidir poner fin a su carrera como piloto en su país de la temporada 2017.

La australiana habló con Motorsport.com desde Las Vegas: "He estado aquí durante cinco o seis días, pero he echado un buen vistazo para ver si es un lugar al que podría llamar hogar", dijo sobre la 'Ciudad del Pecado'.

Sobre su posible traslado a Estados Unidos, Gracie añadió: "Definitivamente estoy viendo si es un lugar en el que quiero estar, estoy visitando todos los estados que puedo para ver dónde me gustaría estar, o si hago un acuerdo en el que vengo por tres o seis meses y vuelvo a casa en el medio. En este momento estoy estudiando todo y viendo cuál es la mejor oportunidad posible para mí".

Gracie, de 26 años, dijo que "sin duda" estudiaría opciones en NASCAR y se mostró entusiasmada por las múltiples categorías en las que podría competir en el futuro.

"Nunca he visto un coche de NASCAR en persona, así que espero hacerlo durante este fin de semana en la Experiencia NASCAR (en Las Vegas Motor Speedway)", dijo Gracie. E"s emocionante estar en un mundo completamente nuevo, ver cómo se manejan las cosas aquí, cómo se ve el público aquí en comparación con el de mi país".

"El automovilismo es un deporte muy, muy importante en Estados Unidos en comparación con Australia, obviamente hay mucha más gente aquí. Después de investigar un poco, creo que hay muchas más opciones aquí, muchas más categorías y cosas que apasionan a la gente, lo que es emocionante".

Simona de Silvestro and Renee Gracie, Harvey Norman Supergirls Nissan Photo by: Dirk Klynsmith

Gracie, que ha competido a tiempo completo en la Porsche Carrera Cup y en la Super2 Series en su Australia natal, se sinceró sobre la dirección que pretende tomar en el futuro.

"Quiero estar involucrada de alguna manera, ya no se trata sólo de las carreras", dijo. "Me apasiona el automovilismo, todavía tengo juguetes en casa: karts, coches... todavía me gusta, así que es algo que todavía me gusta hacer".

"Venir aquí es encontrar algo nuevo que me apasione y ver todo el nuevo mundo de las carreras, ver lo que me llama la atención, ¡quizás ver algo que ni siquiera sabía que existía! El objetivo es involucrarme de alguna manera, pero tiene que gustarme".

"Tanto si lo hago yo misma, como si consigo que otra mujer se suba a bordo, sólo quiero divertirme con ello, eso es lo más importante para mí".

Simona de Silvestro y Renee Gracie, Harvey Norman Supergirls Nissan Photo by: Edge Photographics

Gracie aún no ha hablado con Simona de Silvestro, su antigua compañera de equipo en Bathurst y quien conoce muy bien la escena de las carreras en Estados Unidos y que el año pasado corrió la Indy 500 con un equipo predominantemente femenino.

"Sería una gran persona con la que hablar, ha competido en Estados Unidos y Europa, y obviamente la he estado siguiendo y todas las categorías en las que ha corrido", dijo Gracie. "Y hemos hablado en el pasado sobre la IndyCar y la Fórmula E, así que mi siguiente paso es estar aquí y ver cómo funciona todo ahora, en lugar de que me lo cuenten, creo que es bastante emocionante".