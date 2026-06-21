VIDEO: Gran accidente de más de 20 coches rompe el muro en San Diego

Durante la etapa final de la NASCAR O'Reilly Series en San Diego, Sam Mayer rozó el muro interior, lanzando su coche a través de la trompa de Anthony Alfredo y directamente contra el muro de concreto que bordeaba el exterior de la curva 1.

Al menos 23 autos estuvieron involucrados en el violento choque, según The CW, y NASCAR inmediatamente sacó la bandera roja. Fue la segunda bandera roja de la carrera tras la primera causada por una cubierta metálica que se desprendió y dañó un auto.

Mayer salió ileso, pero muy alterado por la radio. "Tengo que ser uno de los peores pilotos de autos de carrera que jamás haya tocado este deporte", dijo Mayer. "Lo siento mucho. Qué vergüenza."

Aunque el accidente comenzó con Mayer y Alfredo golpeando con fuerza el muro exterior, desplazándolo varios pies, varios pilotos justo detrás de ellos no tenían adónde ir.

NASCAR tampoco podía simplemente volver a colocar el muro en su sitio, y los trabajadores de la pista tuvieron que retirar por completo la sección afectada y reemplazarla, lo que tomó unos 45 minutos.

Entre los que sufrieron distintos niveles de daños estuvieron: Alex Labbe, Sheldon Creed, Jesse Love, Justin Allgaier, Sammy Smith, William Sawalich, Brent Crews, Brandon Jones, Austin Hill, Harrison Burton, Dean Thompson, Jeb Burton, Blaine Perkins, Andrew Patterson, Ryan Sieg, Sam Mayer, Brennan Poole, Preston Pardus, Jeremy Clements, Brad Perez, Austin Green, Leland Honeyman y Anthony Alfredo.

Durante la bandera roja, un aficionado también cruzó la pista, intercambió unas palabras con Sheldon Creed e intentó huir del lugar escalando dos cercas. Fue arrestado de inmediato por agentes federales.

Mayer arrepentido, Alfredo adolorido

Anthony Alfredo, Viking Motorsports Chevrolet Photo by: Sean Gardner / Getty Images

Después de ser dado de alta del centro de atención del infield, Mayer solo pudo disculparse por el costoso error.

"Antes que nada, solo quiero pedir disculpas a todos en la parrilla", dijo Mayer. "Estoy mirando a toda la gente que estuvo involucrada en el choque y es literalmente todo el mundo. Simplemente perdón a toda la gente que ahora tiene que ponerse a trabajar por mi error. Simplemente brutal. Definitivamente odio que todos tengan que pasar por esto... Quiero decir, ¿qué estoy haciendo? Tengo que ser mejor. Voy a aprender de esto, voy a ser mejor. Tienes que mantenerte concentrado, sin importar lo que te pase."

Sobre por qué cometió el error, Mayer explicó: "La visibilidad es difícil aquí, al no haber una valla de contención interior y es difícil ver el muro interior cuando vas siguiendo a otros. Simplemente no puse mi auto en el lugar correcto, desafortunadamente. Fui conservador con eso todo el día, y sabía que se acercaba la hora de la verdad y tenía que ser un poco más agresivo en las resalidas... Sentí que iba a tener una carrera bastante decente, y simplemente fui un poco demasiado agresivo."

Mayer concluyó que "va a tener que recorrer todo el garaje y disculparse, y eso nunca es una sensación agradable".

Alfredo también golpeó con mucha fuerza el muro exterior, y admitió sentirse un poco 'adolorido' tras ser dado de alta del centro de atención del infield.

"Estoy bien, por suerte", dijo Alfredo. "Ese fue por muchísimo el golpe más grande de toda mi vida, y me he dado golpes bastante fuertes unas cuantas veces. Solo me dejó sin aire, y me golpeé un poco ambas piernas, pero la izquierda me duele bastante. El centro de atención del infield hizo un gran trabajo ayudándome allí. Solo tuve un poco de dificultad para salir del auto de carreras, pero ni siquiera he visto una repetición. Esta es la primera vez, está un poco borroso para mí. Sam se disculpó conmigo allí, así que supongo que fue su culpa, pero esto es un desastre."

Wall repairs Photo by: Sean Gardner / Getty Images