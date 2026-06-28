Shane van Gisbergen consigue una dominante victoria en NASCAR O'Reilly en Sonoma

El sábado en Sonoma Raceway, Shane van Gisbergen dominó absolutamente desde la pole position. Al volante del Chevrolet No. 9 de JR Motorsports, SVG consiguió su sexta victoria de carrera en NASCAR O'Reilly y su 13.ª victoria como piloto de NASCAR.

Su compañero de JRM Connor Zilisch terminó segundo, remontando tras una penalización por exceso de velocidad a mitad de carrera para lograrlo. Brent Crews terminó tercero, mientras que el dúo de Viking Motorsports formado por Anthony Alfredo y Parker Reztlaff terminó cuarto y quinto.

Corey Day, Sam Mayer, Jesse Love y Sheldon Creed completaron el resto de los diez primeros.

Van Gisbergen ahora tiene tres victorias en Sonoma: dos en la NASCAR O'Reilly Series y una en Cup. En su intento de barrer el fin de semana y defender su victoria de 2025 en la Sonoma Cup, Van Gisbergen saldrá sexto el domingo.

Etapa 1

Mientras Van Gisbergen controlaba la carrera desde la pole, Blaine Perkins fue el primer piloto en hacer un trompo, y Brandon Jones también se salió temprano. Además, Brad Perez no tomó la salida debido a un problema con el coche.

Lavar Scott y Kyle Sieg luego hicieron un trompo en la horquilla, y una carcasa de neumático se desprendió del coche de Sieg, provocando la primera bandera amarilla de la carrera.

En el reinicio posterior, no hubo cambios en el liderato, ya que Van Gisbergen mantuvo el control. Más atrás en el pelotón, Dean Thompson hizo un trompo, y Jeb Burton tuvo una salida salvaje por las curvas 3 y 4.

Jones luego abandonó la carrera debido a una transmisión rota, pero logró regresar a boxes.

Como se esperaba, muchos pilotos decidieron parar temprano en boxes y cambiar la estrategia de la etapa, incluido Van Gisbergen. Después de avanzar desde el fondo del pelotón, Zilisch recibió una penalización por exceso de velocidad durante su parada.

Alfredo se mantuvo en pista, conteniendo a Crews para ganar la Etapa 1, seguido por Gray, Retzlaff, Day, Hill, Chastain, Rodgers, Bilicki y Labbe.

Etapa 2

Perkins y Harrison Burton reiniciaron en la primera fila después de quedarse fuera con neumáticos más viejos, pero Van Gisbergen y los otros punteros los relegaron rápidamente.

H. Burton hizo un trompo por la tierra de la curva 1, y momentos después, Ross Chastain sacó su coche de la pista y bajó por la recta de aceleración al sufrir un problema mecánico que puso fin a su carrera. El fluido en la pista obligó a los oficiales a volver a poner la carrera bajo bandera amarilla.

A medida que avanzaba la carrera, Zilisch se abrió camino hasta llegar al segundo puesto, pero Van Gisbergen siguió sin oposición en el liderato. Él cambió la estrategia de la etapa, pero Zilisch decidió llevarla hasta el final. Aunque sacrificó posición en pista, llegar hasta el corte de etapa significó que Zilisch no necesitaría ahorrar combustible en la siguiente tanda.

Zilisch ganó la Etapa 2, seguido por S. Smith, Creed, Crews, Kvapil, Mayer, Caruth, R. Sieg, Labbe y Rodgers.

Etapa 3

Van Gisbergen mantuvo el liderato tras un breve desafío de Love, y la carrera siguió en verde.

Más atrás en el pelotón, Thompson hizo otro trompo tras el contacto de otro coche. Allgaier también hizo un trompo en lo que ha sido un día difícil para el líder del campeonato.

Zilisch volvió rápidamente al segundo puesto en el orden de carrera, pero estaba a más de cuatro segundos de Van Gisbergen. Incluso con una ligera desventaja de neumáticos y la necesidad de ahorrar combustible, la diferencia realmente no cambió mucho mientras Zilisch comenzaba su persecución.

Hill hizo una parada en boxes no programada desde dentro del top ten, pero no está claro cuál fue el problema. Leland Honeyman perdió ritmo, pero logró regresar renqueando a boxes.

Detrás de Van Gisbergen y Zilisch, la batalla por el tercer puesto se estaba poniendo interesante. Alfredo hizo un audaz adelantamiento de tres en paralelo mientras Love comenzaba a perder ritmo, con Crews y Gray siguiéndolo rápidamente. Crews luego atacó a Alfredo, adelantándolo a cinco vueltas del final y llevando también a su compañero Gray con él.

Van Gisbergen cuidó el coche hasta la meta, llevándose la victoria por delante de Zilisch. Incluso le quedó suficiente para hacer un burnout después de la carrera.

Gray se quedó sin combustible en la última vuelta, deteniéndose justo antes de la línea de meta. Jones entonces empujó a su compañero de JGR para cruzar la línea, pero NASCAR determinó que el cruce de la línea por parte de Gray no contaría porque Jones lo asistió.