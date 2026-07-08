Propietario de equipo de NASCAR O'Reilly Series lanza un cortometraje independiente de carreras

Hace varios años, Tommy Joe Martins, piloto y propietario de equipo de la NASCAR O’Reilly Series, escribió y dirigió un cortometraje de carreras titulado "Underfunded", que tuvo una buena acogida en festivales de cine independiente, pero no se estrenó hasta ahora.

Omeleto, un canal de YouTube con casi cuatro millones de suscriptores, seleccionó "Underfunded" para su distribución y se estrenó en streaming el martes. Se trata de un proyecto muy personal para Martins, cofundador de lo que ahora es Alpha Prime Racing.

"Esta es una oportunidad increíble para "Underfunded"", declaró Martins en un comunicado de prensa. "Fue necesario un esfuerzo enorme para llevar a cabo un proyecto tan ambicioso, y significa muchísimo para mí la respuesta del público".

Martins, quien compitió en las categorías Trucks y O’Reilly durante 15 temporadas, afirma que ha plasmado gran parte de sí mismo en la película.

“Me gusta imaginar a toda la industria de las carreras como los críticos”, dijo Martins. “Underfunded es, en gran medida, mi historia como piloto, y traté de contarla de una manera convincente. Realmente quiero saber qué opinan quienes viven este deporte a diario. Tiene que ser fiel a la esencia del mismo”.

A continuación, se incluye un resumen de la película y un enlace.

Este cortometraje de 24 minutos se centra en varios personajes en un momento crucial de sus carreras. Un talentoso piloto desconocido, J.D. Marshall, interpretado por Austin Valli, intenta entrar en uno de los equipos más importantes del deporte y adentrarse en el mundo en el que siempre ha soñado competir. Un veterano campeón, Baker Brooks, interpretado por Patrick Logan, cuya personalidad difícil y problemas de patrocinio podrían significar el fin de su carrera. Lacy Summers, una de las promesas más destacadas, interpretada por Kim Sandwich, cuyo talento y tradición familiar en el deporte la han catapultado a la fama. Y el dueño del equipo, Eric Benning, interpretado por Joseph Gray, quien debe asumir las consecuencias financieras de cada decisión.