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Crónica de carrera
NASCAR XFINITY Chicagoland

NASCAR O'Reilly Chicagoland: Brandon Jones se impone a Chase Elliott en la prórroga

Jones se alza con la victoria por primera vez en 2026, superando a Elliott por menos de dos décimas.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Brandon Jones, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota

En la prórroga de la carrera de la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series celebrada en el Chicagoland Speedway, Brandon Jones adelantó a la estrella de la Copa Chase Elliott y se alzó con la victoria. A pesar de correr con neumáticos más viejos, se colocó por delante de Elliott. Elliott intentó contraatacar, chocando contra el muro para ganar impulso antes de meterse por debajo de Jones en la última curva, pero Jones mantuvo el impulso hasta la línea de meta.

Esta ha sido la octava victoria de la carrera de Jones, que ha dado a Joe Gibbs Racing su tercera victoria de la temporada 2026.

"Me la he tenido que ganar", dijo Jones. "Hacía mucho tiempo que no vivía una carrera tan emocionante como esta. Gracias, chicos, por aguantar hasta el final a pesar de la lluvia y todo lo demás... Ha sido un año con altibajos. Hemos tenido algo de éxito al principio, pero las últimas semanas hemos estado un poco estancados, así que es estupendo haberlo conseguido como lo hemos hecho hoy. Realmente nos la hemos tenido que ganar".

Sobre la lucha contra un piloto como Elliott, Jones añadió: "Dice mucho de lo resistentes que somos y de lo duro que estamos trabajando en esto. Chase me lo puso muy difícil. Es uno de los mejores del deporte, así que sabía que iba a ser complicado. Todos llevábamos neumáticos viejos; fue una pasada derrapar y batirnos en un duelo así".

 

Elliott, por supuesto, se sintió decepcionado por quedarse a un puesto de la bandera a cuadros. Últimamente no participa en muchas carreras de O’Reilly; la última vez que ganó una carrera de la NOAPS fue en Charlotte, durante la temporada 2024.

"No creo que esa fuera la razón por la que perdimos (el no tener un empujón en la reanudación), en absoluto", dijo Elliott. "Sé que él [Jesse Love] tenía pensado darme un buen empujón, y en ese momento se trataba más bien de gestionar los neumáticos viejos. Simplemente intentaba arrancar bien, más que recibir un empujón. Acabé tomando impulso en la dirección equivocada al entrar en la curva 3 e intenté tomarla muy cerrada, lo que me dejó muy apretado. La verdad es que estoy muy decepcionado por eso… Hay que darle el mérito a Brandon. Hizo un buen trabajo, tuvo una buena reanudación y nos mantuvimos codo con codo en las curvas 1 y 2. Él tenía el impulso en la dirección correcta al entrar en la curva 3, y yo me metí en una mala situación y pagué el precio".

Jesse Love, Brent Crews y Austin Hill completaron el resto de los cinco primeros puestos. Justin Allgaier, Taylor Gray, Sam Mayer, Cole Custer y Connor Zilisch completaron el resto de los diez primeros.

Etapas 1 y 2

Tras un largo retraso por lluvia, la carrera finalmente se puso en marcha a las 22:15 h EST. Zilisch dominó desde la pole position y lideró toda la primera etapa.

Detrás de él se vivieron numerosas batallas e incluso algunos roces, ya que los pilotos se movían por toda la pista. Tanto Allgaier como Gray salieron desde posiciones traseras, pero rápidamente se abrieron paso entre el pelotón.

Zilisch acabó ganando la etapa 1 con una ventaja de cinco segundos sobre Love, seguido de Day, Elliott, Creed, Gray, Mayer, Sawalich, Allgaier y Alfredo.

Durante la pausa entre etapas, Zilisch perdió presión de combustible mientras lideraba y, de hecho, necesitó que le empujaran de vuelta a boxes. Consiguió mantenerse en la vuelta del líder, pero ahora se encontraba en la zona media de la tabla, alrededor del puesto 25. Finalmente, logró volver a situarse entre los diez primeros.

Elliott ganó la carrera al salir de la calle de boxes y mantuvo el control en la reanudación. Al igual que Zilisch en la etapa anterior, Elliott dominó y ganó la etapa con relativa facilidad. Le siguieron Love, Gray, Allgaier, Mayer, Jones, Creed, Day, Zilisch y Crews.

Además, la niebla se cernía sobre el circuito, lo que dificultaba la visibilidad a los observadores.

Etapa 3

Brandon Jones wins, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota; followed by Chase Elliott, No. 88 JR Motorsports Chevrolet and Jesse Love, No. 2 Richard Childress Racing Chevrolet

Brandon Jones gana con el Toyota n.º 20 de Joe Gibbs Racing; le siguen Chase Elliott, con el Chevrolet n.º 88 de JR Motorsports, y Jesse Love, con el Chevrolet n.º 2 de Richard Childress Racing

Foto de: James Gilbert / Getty Images

Durante la pausa entre etapas, Jeremy Clements perdió una rueda, lo que le supuso una penalización de dos vueltas, ya que la rueda suelta llegó por sí sola hasta el pit lane.

Allgaier fue relegado al final del pelotón tras una evaluación de seguridad (un miembro del equipo entró en el box sin llevar la indumentaria adecuada).

En la reanudación, se produjo una batalla espectacular entre Love y Elliott por el liderato, en la que Elliott acabó imponiéndose. 

Creed realizó una parada en boxes no programada bajo bandera verde por un problema con los neumáticos, mientras que Gray alcanzó a Elliott para hacerse con el liderato de la carrera. Tomó el control y se alejó, pero poco después se produjo la primera bandera amarilla natural de la carrera.

La noche de Zilisch, que en un principio se presentaba prometedora, no hacía más que empeorar, ya que reventó un neumático tras chocar contra el muro, y la carcasa del neumático provocó la bandera amarilla.

En la reanudación posterior, Elliott protagonizó un impresionante adelantamiento a tres en paralelo en la zona de seguridad para recuperar el liderato, manteniendo a raya a Gray hasta la siguiente bandera amarilla. Una vez más, fue Zilisch quien hizo un trompo desde la línea alta.

 

Esto situó a todo el pelotón dentro del margen de combustible, a poco más de 40 vueltas del final.

R. Sieg ganó la carrera al salir del pit lane tras una parada solo para repostar con el fin de ahorrar un juego de neumáticos, y Jones también superó a Elliott. 

Jones se puso en cabeza en la reanudación, y la siguiente bandera amarilla se mostró poco después, cuando Sawalich hizo un trompo en la recta trasera. Levantó el pie al salir de la curva y recibió un golpe por detrás de su compañero de equipo en JGR, Crews.

Elliott tomó la decisión de reanudar la carrera detrás de Jones por el exterior en la siguiente reanudación, lo que situó a Gray en la primera fila. Esa estrategia le salió bien, ya que Gray se puso en cabeza mientras Elliott y Jones se disputaban el segundo puesto en una emocionante batalla. Eso permitió a Gray alejarse al frente de la carrera.

A 16 vueltas del final, Sieg (que llevaba neumáticos más viejos que el resto del pelotón) sufrió un medio trompo. Ya bajo bandera amarilla, intentó regresar a duras penas a boxes, pero el guardabarros derecho quedó destrozado por un pinchazo en la rueda delantera derecha.

 

La situación se volvió muy dramática en la reanudación, cuando el pelotón se desplegó en cuatro filas para disputar el liderato. Love tomó brevemente el mando antes de que Elliott se lo arrebatara, mientras que Gray cayó hasta quedar fuera de los cinco primeros.

Elliott pasó entonces a un modo defensivo frente a un Jones que atacaba con fuerza, pero la bandera amarilla volvió a ondear una vez más. Kyle Sieg chocó con Patrick Staropoli, lo que provocó que ambos coches hicieran un trompo. Además, arrastraron a Brennan Poole y Lavar Scott mientras daban vueltas de campana por la pista.

 

En la última reanudación, la segunda fila tuvo dificultades para arrancar, por lo que Elliott y Jones se quedaron solos para luchar codo con codo durante la mayor parte de la vuelta. Jones adelantó a Elliott justo antes de la bandera blanca, y este respondió pegándose al muro, rozándolo para ganar algo de impulso. Se coló por el interior de Jones en la última curva, pero Elliott no tenía la velocidad necesaria a la salida, lo que permitió a Jones adelantarlo y llevarse la victoria por 0,171 s.

Carrera

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Fabricante Vueltas Tiempo Intervalo Boxes Puntos Retirada
1 United States B. Jones Joe Gibbs Racing 20 Toyota 201

2:33'08.339

9 60
2 United States C. Elliott JR Motorsports 88 Chevrolet 201

+0.171

2:33'08.510

0.171 7
3
J. Love Richard Childress Racing
2 Chevrolet 201

+0.301

2:33'08.640

0.130 7 52
4
B. Crews Joe Gibbs Racing
19 Toyota 201

+0.680

2:33'09.019

0.379 7 34
5 United States A. Hill Richard Childress Racing 21 Chevrolet 201

+1.021

2:33'09.360

0.341 7 32
6 United States J. Allgaier JR Motorsports 7 Chevrolet 201

+1.251

2:33'09.590

0.230 8 40
7
T. Gray Joe Gibbs Racing
54 Toyota 201

+1.459

2:33'09.798

0.208 9 43
8
S. Mayer Haas Factory Team
41 Chevrolet 201

+1.492

2:33'09.831

0.033 7 39
9 United States C. Custer SS-Green Light Racing 0 Chevrolet 201

+1.681

2:33'10.020

0.189 9
10
C. Zilisch JR Motorsports
1 Chevrolet 201

+1.921

2:33'10.260

0.240 10
11
C. Kvapil JR Motorsports
9 Chevrolet 201

+2.225

2:33'10.564

0.304 7 26
12
N. Sanchez Peterson Racing Group
87 Chevrolet 201

+2.342

2:33'10.681

0.117 7 25
13
S. Smith JR Motorsports
8 Chevrolet 201

+2.497

2:33'10.836

0.155 7 24
14
P. Retzlaff Viking Motorsports
99 Chevrolet 201

+2.504

2:33'10.843

0.007 7 23
15 United States H. Burton Sam Hunt Racing 24 Toyota 201

+2.647

2:33'10.986

0.143 7 22
16 United States S. Creed Haas Factory Team 00 Chevrolet 201

+2.889

2:33'11.228

0.242 9 31
17
D. Thompson Sam Hunt Racing
26 Toyota 201

+3.097

2:33'11.436

0.208 10 20
18 United States G. Smithley Young's Motorsports 42 Chevrolet 201

+3.206

2:33'11.545

0.109 9 19
19
C. Day Hendrick Motorsports
17 Chevrolet 201

+3.312

2:33'11.651

0.106 8 29
20 United States J. Burton Jordan Anderson Racing 27 Chevrolet 201

+3.432

2:33'11.771

0.120 10 17
21
L. Honeyman Jr. DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
92 Chevrolet 201

+3.621

2:33'11.960

0.189 10
22 United States R. Ellis Young's Motorsports 02 Chevrolet 201

+3.622

2:33'11.961

0.001 11 15
23 United States M. Snider DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports 91 Chevrolet 201

+3.815

2:33'12.154

0.193 9 14
24
R. Caruth Jordan Anderson Racing
32 Chevrolet 201

+3.861

2:33'12.200

0.046 11 13
25 United States B. Poole Alpha Prime Racing 44 Chevrolet 201

+4.090

2:33'12.429

0.229 10 12
26
A. Alfredo Viking Motorsports
96 Chevrolet 201

+4.124

2:33'12.463

0.034 9 12
27
P. Staropoli Big Machine Racing Team
48 Chevrolet 201

+4.164

2:33'12.503

0.040 12 10
28
L. Scott Alpha Prime Racing
45 Chevrolet 201

+5.240

2:33'13.579

1.076 14 9
29
W. Sawalich Joe Gibbs Racing
18 Toyota 201

+5.391

2:33'13.730

0.151 9 11
30
K. Sieg RSS Racing
28 Chevrolet 201

+8.861

2:33'17.200

3.470 14 7
31 United States R. Sieg RSS Racing 39 Chevrolet 200

+1 Vuelta

2:33'13.194

1 Vuelta 10 6
32
B. Perkins Jordan Anderson Racing
31 Chevrolet 199

+2 Vueltas

2:33'15.062

1 Vuelta 12 5
33
T. Tomassi Joey Gase Motorsports
53 Chevrolet 199

+2 Vueltas

2:33'17.300

2.238 11 4
34 United States J. Gase Joey Gase Motorsports 55 Chevrolet 198

+3 Vueltas

2:33'17.294

1 Vuelta 10 3
35 United States J. Clements Jeremy Clements Racing 51 Chevrolet 198

+3 Vueltas

2:33'23.000

5.706 8 2
36 United States J. Bilicki SS-Green Light Racing 07 Chevrolet 196

+5 Vueltas

2:33'17.833

2 Vueltas 6 1
37 United States J. Yeley RSS Racing 38 Chevrolet 55

+146 Vueltas

39'02.214

141 Vueltas 8 1 Power steering
38
D. Cram Mike Harmon Racing
47 Chevrolet 35

+166 Vueltas

22'39.436

20 Vueltas 7 1 Motor
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