Earnhardt Jr. inició desde el 12° lugar y llegó a ser líder pasada la mitad de la carrera en Miami, y perdió la posibilidad de terminar segundo debido a un período de bandera amarilla sobre el final.

Desde que se retiró de la competición a tiempo completo en 2017, Earnhardt Jr. ha corrido una carrera de la Xfinity Series al año, pero admitió después de la carrera del sábado que esta podría haber sido su última participación.

"En este momento creo que va a seguir igual, no voy a hacer más, eso es seguro y puedo decirlo con confianza", dijo Earnhardt. "No sé cuántas más de estas haré, este quizás fue la última. Y esto no es una broma, ni nada de eso, no estoy tratando de molestar al respecto. Es mucho compromiso".

"Tengo que decidir si estoy ayudando o no. Realmente lo disfruto, de verdad. Tiene que haber un punto en el que decida hacer el cambio a ser comentarista de TV por completo. Dicho esto, estando en el auto hoy, ciertamente aprendí mucho que me ayudará en la cabina (de televisión)".

"Sólo tengo que pensarlo -ciertamente no quiero correr más, uno es suficiente. Es una gran serie, veremos cómo va. Es una pregunta difícil de responder y lo siento".

Earnhardt parecía encaminado a seguir a su compañero de equipo, Noah Gragson, para terminar en un 1-2 de JR Motorsports en Miami, pero una bandera amarilla de última hora los dejó propensos a ser atacados desde atrás. Finalmente terminó quinto luego de un mal reinicio.

"Hombre, estaba tan oxidado", dijo Earnhardt. "Fue muy divertido pero estaba oxidado en el final. Llegamos a una buena velocidad y nos acercamos al N°9... terminamos quemándolo, pero era tan bueno a largo plazo que no lo íbamos a alcanzar de todos modos. Odio que nos pusieran tan tarde esa amarilla porque nuestros autos no salían muy bien (en el reinicio). Lo viste al final de la carrera. No pudimos. Le toma a nuestros autos un par de curvas".

"Fue muy divertido, pero esto es la élite. Esta es lo máximo y la élite del deporte motor para mí junto con la Cup Series y no es fácil salir ahí fuera y competir con esos chicos. Son tan buenos y corren tan duro, y mi tiempo se está acabando".

Earnhardt Jr. también tuvo palabras para Ross Chastain, con quien luchó duro en las primeras etapas de la carrera.

"Viste que tenía problemas con el N°10 temprano en la carrera", agregó. "Eso es porque no tuve suficiente tiempo para poder confiar en lo que el auto haría en las curvas. (Chastain) Es bastante agresivo de todos modos. Correr con él es bastante duro".

"Sé que puede ser molesto, pero realmente aprecio su estilo. Si me gusta en la cabina (de televisión), ¡me tiene que gustar en la pista!"