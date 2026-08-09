Carson Kvapil gana la carrera de NASCAR O'Reilly en Iowa tras una caótica reanudación con prórroga

Carson Kvapil tardó 64 carreras en conseguir su primera victoria en la NASCAR O’Reilly Series, pero ahora ha logrado dos victorias consecutivas tras triunfar en el Iowa Speedway.

Su compañero de equipo en JR Motorsports, Ross Chastain, lideró la mayor parte de la última vuelta, pero una bandera amarilla a cinco vueltas del final cambió por completo el rumbo de la carrera.

Chastain hizo patinar las ruedas en la primera reanudación de la prórroga, lo que permitió a Kvapil adelantarle. Justo detrás de ellos, Brent Crews se deslizó hacia Ryan Sieg y Justin Allgaier, provocando un accidente en el que se vieron implicados los tres coches y varios más. Esto dio lugar a un enfrentamiento tras la carrera entre Allgaier y Crews.

En la doble prórroga, Kvapil volvió a realizar una mejor salida que Chastain, y Rajah Caruth logró ascender hasta la segunda posición. Encabezaron un doblete de JR Motorsports, con William Sawalich en tercera posición, Chastain retrocediendo hasta la cuarta y Sheldon Creed en quinta.

Nicholas Sánchez, Taylor Gray, Dean Thompson, Harrison Burton y Brennan Poole completaron el resto de los diez primeros puestos.

Carson Kvapil, Chevrolet n.º 1 de JR Motorsports Foto: Sean Gardner / Getty Images

"Sabía que teníamos un coche muy rápido. Sabía que el coche n.º 7 llevaba neumáticos más nuevos, así que esa era realmente mi mayor preocupación . Creo que el n.º 9 [Chastain] probablemente se habría llevado la victoria si no hubiera salido esa bandera amarilla al final. Pensaba que íbamos rápido, que le estábamos alcanzando, pero no teníamos lo suficiente para recortar la distancia... Tuvimos la reanudación que necesitábamos y conseguimos la victoria".

Sobre la victoria consecutiva, Kvapil dijo: "Es una sensación genial volver a ganar, aunque no tan grande como en Indy, supongo que se podría decir. Simplemente es muy emocionante. Esto solo demuestra lo que tiene este equipo del n.º 1 y lo que aportan a la pista. Sentía que no habíamos estado a la altura en las dos primeras etapas, pero Rodney [Childers, jefe de equipo] le dio los retoques necesarios y lo convirtió en un coche ganador".

La lucha por clasificarse para el Chase, a solo una carrera del final, está muy reñida, con solo un punto de diferencia entre Sawalich (+1), Crews (+1) y Gray (-1) en torno a la línea de corte. Caruth se encuentra a 15 puntos.

Etapa 1

Ryan Sieg salió desde la pole por primera vez en su dilatada carrera y dominó la primera etapa. Allgaier adelantó a su compañero de equipo Chastain para colocarse segundo justo antes de la primera bandera amarilla de la carrera, que se produjo justo delante de ellos cuando Nathan Byrd, de , hizo un trompo.

A medida que avanzaba la etapa, el coche de Jesse Love no dejaba de salirse de la cuarta marcha, y la situación no hizo más que empeorar. Dio medio giro de 360 grados y la carrera siguió en verde; después, aceleró en la calle de boxes. Finalmente, se retiró tras el muro para repararlo, quedando completamente fuera de la lucha.

R. Sieg tuvo que defenderse de un Allgaier que le pisaba los talones mientras se abrían paso entre el tráfico más lento, y logró aguantar para ganar la Etapa 1. Le siguieron Allgaier, Creed, Chastain, S. Smith, Mayer, Kvapil, B. Jones, Day y Sawalich.

Etapa 2

Creed se puso en cabeza al salir de boxes, mientras muchos de los principales pilotos perdían posiciones durante la secuencia. R. Sieg cayó hasta la octava posición.

La siguiente bandera amarilla se debió a Kyle Sieg, que hizo un trompo. Lo que siguió fue una reanudación frenética. Allgaier y Creed se tocaron en la lucha por el liderato, y Allgaier acabó metiéndose por debajo de Creed, adelantándolo. Sin embargo, tomó la curva demasiado rápido y Creed le arrebató rápidamente el liderato.

Allgaier mantuvo la presión y Creed titubeó, lo que permitió a Allgaier colarse por delante.

Allgaier acabó ganando la Etapa 2 por delante de Creed, S. Smith, R. Sieg, Mayer, Day, Crews, Sawalich, Hill y Caruth.

Etapa 3

Allgaier siguió liderando, y la siguiente bandera amarilla se mostró cuando quedaban poco más de 100 vueltas para el final, tras un trompo de Alfredo.

La mayoría de los pilotos se mantuvieron en pista, mientras que Jones optó por entrar en boxes, ya que se encontraban al límite de la ventana de combustible.

En la reanudación posterior, Crews se apoyó con fuerza contra Kvapil y estuvieron a punto de provocar un accidente. Poco después, Sawalich hizo un trompo tras un contacto con Staropoli.

Este fue un momento decisivo, ya que Allgaier se mantuvo en pista junto a Mayer, Sánchez, J. Burton, Staropoli, Retzlaff y Jones. El resto de la parrilla entró en boxes, liderada por Creed y Chastain.

Este fue el comienzo de una avalancha de banderas amarillas. Carson Ware sufrió un accidente a continuación tras un contacto con Love, que llevaba 60 vueltas de retraso. Lavar Scott provocó la siguiente bandera amarilla, y después fue el turno de Mason Maggio.

Justo antes de que Maggio hiciera un trompo tras chocar con Staropoli, Chastain adelantó a Creed como "líder" de los que ya habían entrado en boxes (aunque era cuarto en pista).

Durante esa bandera amarilla, Allgaier y Mayer cedieron las dos primeras posiciones y entraron en boxes. Por desgracia, las banderas amarillas no salieron como esperaban.

Jeb Burton lideraba ahora, con Chastain acompañándole en la primera fila. Chastain se abrió paso con fuerza después de que Kvapil formara un trío en cabeza.

Allgaier reinició la carrera fuera del top 20, pero remontó con fuerza y ya era 13.º cuando se mostró la siguiente bandera amarilla. Esa bandera amarilla —la décima del día— se debió a que Corey Day chocó violentamente contra el muro exterior.

Chastain se enfrentó a una presión inmensa por parte de Sieg, pero logró mantenerlo a raya a medida que avanzaba la carrera. Kvapil acabó adelantando a Sieg y comenzó su persecución de Chastain por el liderato de la carrera.

Por detrás, Allgaier remontó hasta la tercera posición en una espectacular remontada, colocando a JRM en los tres primeros puestos.

A cinco vueltas del final, Jeb Burton hizo un trompo, lo que llevó la carrera a la prórroga. Se desató el caos cuando Chastain hizo patinar las ruedas y Allgaier intentó formar un trío en la lucha por el liderato. Kvapil se puso en cabeza cuando Crews se deslizó hacia Sieg y Allgaier, provocando un accidente en el que se vieron implicados los tres coches. Mayer, S. Smith, Carson Brown, Staropoli y K. Sieg se vieron envueltos en la colisión.

Esa fue la duodécima bandera amarilla de la carrera, igualando el récord de la Serie O’Reilly en Iowa.

En lo que sería la última reanudación de la carrera, Kvapil volvió a adelantar a Chastain y se llevó consigo a Caruth. Aguantó durante las dos últimas vueltas y cruzó la línea de meta en primer lugar. Sawalich rompió el triplete de JRM al adelantar a Chastain en la última curva.